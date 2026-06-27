ඇමෙරිකානු තාක්ෂණ දැවැන්තයන්ට ඩිජිටල් සේවා බදු පනවන රටවලට 100%ක් තීරුබදු අනතුරු ඇඟවීමක් ට්රම්ප්ගෙන්
ඩිජිටල් සේවා බදු (DST) හඳුන්වාදීම සලකා බලන රටවලට එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කර ඇති අතර, ඇමෙරිකානු තාක්ෂණ සමාගම් ඉලක්ක කරගත් එවැනි පියවරක් ගන්නා ඕනෑම රටකට එරෙහිව ආනයන සඳහා දඬුවම් සහිත 100%ක තීරුබදුවක් පැනවීමට තර්ජනය කර ඇත.
වෙළෙඳ හවුල්කරුවන්ට සෘජු අනතුරු ඇඟවීමක්
ට්රම්ප්ගේ සාමාන්ය සටන්කාමී ශෛලියෙන් ඉදිරිපත් කෙරුණු මෙම තර්ජනය, Google, Meta, Amazon සහ Apple වැනි ඇමෙරිකානු සමාගම් බොහොමයක් ඇතුළත් විශාල ඩිජිටල් වේදිකාවලට විදේශ රජයන් විසින් පනවන දේශීය බදු ආදායම් ඉලක්ක කරගත් භේදකාරී බදුකරණයකදී ලෙස පරිපාලනය සලකන ක්රියාවලිට එරෙහිව වොෂිංටනය ගත් ස්ථාවරය තව දුරටත් තීව්ර කරන බවට සංඥාවක් ලබා දෙයි. DST පනවන රටවල් සාමාන්යයෙන් ඒවා, ඉහත ඇමෙරිකානු සමාගම් ඇතුළු, ස්වකීය රාජ්ය සීමාව තුළ ක්රියාත්මක වන දිගු ඩිජිටල් වේදිකාවල ආදායම් මත ගාස්තු අය කරයි.
එවැනි බදු ක්රියාත්මක කිරීමට තෝරාගන්නා ඕනෑම රටකට එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළට ඇතුළු වන ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ සඳහා ආනයන ගාස්තු දෙගුණ කිරීම හරහා දැඩි ආර්ථික ප්රතිඵලවලට මුහුණ දීමට සිදුවන බව ට්රම්ප් පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය.
ඩිජිටල් සේවා බදු යනු කුමක්ද?
ඩිජිටල් සේවා බදු යනු ස්වකීය අධිකාරී ප්රදේශය තුළ ක්රියාත්මක වන විශාල බහුජාතික තාක්ෂණ සමාගම් ජනනය කරන ආදායම් මත රජයන් විසින් පනවනු ලබන ගාස්තු වේ. ප්රංශය, එක්සත් රාජධානිය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රාජ්ය කිහිපයක් එවැනි බදු හඳුන්වාදී හෝ සලකා බලා ඇති අතර, ගෝලීය තාක්ෂණ දැවැන්තයන් ස්වකීය පුරවැසියන්ගෙන් සැලකිය යුතු ලාභ ඉපැයිය ද දේශීය බදු සාධාරණ ලෙස නොගෙවන බව ඔවුහු තර්ක කරති.
එක්සත් ජනපදය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මෙම පියවරවලට විරෝධය පළ කරමින්, ඒවා ඇමෙරිකානු සමාගම් අසාධාරණ ලෙස ඉලක්ක කරන අතර ඇමෙරිකානු ව්යාපාරවලට එරෙහිව ආර්ථික වෙනස්කොට සැලකීමේ ස්වරූපයක් ගන්නා බව තර්ක කර ඇත.
ගෝලීය වෙළඳාම සඳහා ඇඟවුම්
ගෝලීය ආර්ථික 緊張ය දැනටමත් ඉහළ මට්ටමක පවතින මෙවැනි කාලයක, මෙම තර්ජනය ජාත්යන්තර වෙළඳ සම්බන්ධතා සඳහා බරපතල ඇඟවුම් දරයි. 100%ක තීරුබදුවක් ප්රභාවිත ආනයනවල වියදම ඵලදායී ලෙස දෙගුණ කරනු ඇති අතර, ඉලක්ක කෙරෙන රටවලින් පැමිණෙන භාණ්ඩ ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළ තුළ තරඟකාරීත්වය නැති කර ගැනීමට ඉඩ ඇති අතර, අපනයනය කරන රටවලට සැලකිය යුතු ආර්ථික හානියක් සිදු කළ හැකිය.
- ඇමෙරිකානු තාක්ෂණ සමාගම් ජාත්යන්තර වෙළඳපොළවලින් බිලියන ගණනක් ඩොලර් ආදායම් උත්පාදනය කරයි.
- රටවල් ගණනාවක් DST ක්රියාත්මක කිරීම හෝ සොයා බැලීම, ඩිජිටල් ආර්ථික ලාභ දේශීයව බදු කිරීමේ ක්රමයක් ලෙස සිදු කරමින් සිටියි.
- ප්රංශය සහ ඉතාලිය ඇතුළු රටවල DST යෝජනාවලට එරෙහිව ආපස්සට තල්ලු කිරීමට එක්සත් ජනපදය ඊට පෙරද වෙළඳ බලපෑම් භාවිතා කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාව වොෂිංටනයේ DST ආරවුල්වල මූලික අවධානයක් නොවූවත්, මෙම අනතුරු ඇඟවීම සමාන රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්ති සලකා බලන සියළු වෙළඳ හවුල්කරුවන්ට ප්රවේශම් කාරී සංඥාවක් ලෙස ක්රියා කරයි. ශ්රී ලංකාව ස්වකීය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම දිගටම කරගෙන යාමත් සමග, එක්සත් ජනපදය ඇතුළු ප්රධාන ගෝලීය හවුල්කරුවන් සමග වෙළඳ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ලූ බලාපොරොත්තුව සහ ඩිජිටල් බදුකරණය පිළිබඳ ට්රම්ප් පරිපාලනයේ ආක්රමණශීලී ස්ථාවරය, කොළඹ ප්රතිපත්ති立案者们 සමීපව නිරීක්ෂණය කළ යුතු සාධකයකි.
ඩිජිටල් සේවා බදුවක් පනවන ඕනෑම රටකට එක්සත් ජනපදයට කෙරෙන ඔවුන්ගේ අපනයන සඳහා 100%ක තීරුබද
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.