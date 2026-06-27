Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෝමුස් සේනාලාභය හරහා ගමන් කළ ටැංකර් නෞකාවකට පහරක් — තීරණාත්මක නාවික මාර්ගයට නව තර්ජනයක්

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෝමුස් සේනාලාභය හරහා ගමන් කළ ටැංකර් නෞකාවකට පහරක් — තීරණාත්මක නාවික මාර්ගයට නව තර්ජනයක්

ලෝකයේ වැදගත්ම ක්‍රමෝපාය නාවික කොරිඩෝවලින් එකක් වන හෝමුස් සේනාලාභය තුළදී ටැංකර් නෞකාවකට පහරක් එල්ල වී ඇති බව, කලාපය පුරා නෞකා ආරක්ෂාව අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම දරන එක්සත් රාජධානියේ සමුද්‍ර වාණිජ ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් ආයතනය (UKMTO) පවසයි.

තීරණාත්මක ජලමාර්ගයක සිදුවීමක්

UKMTO ආයතනය ටැංකර් නෞකාවට එල්ල වූ පහර තහවුරු කළද, නෞකාවේ හඳුනාගැනීම, ලියාපදිංචි රාජ්‍යය, ගෙන යන භාණ්ඩ සහ ප්‍රහාරයේ නිශ්චිත තත්ත්වයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර වාර්තාව නිකුත් කරන අවස්ථාවේ සීමිත ව පැවතිණ. මැදපෙරදිග සහ ඒ ආශ්‍රිත ජලයන් හරහා සමුද්‍ර ආරක්ෂක උපදේශනයන් සම්බන්ධීකරණය කරන මෙම ආයතනය, සිදුවීමෙන් අනතුරුව එම ප්‍රදේශයේ ධාවනය වන නෞකාවලට අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කළේය.

හෝමුස් සේනාලාභය, ලෝක වෙළෙඳාමේ වඩාත්ම තීරණාත්මක හිරකඩ ස්ථානවලින් එකකි. ලෝකයේ සමුද්‍රගාමී ඛනිජ තෙල් සහ ද්‍රවීකෘත ස්වාභාවික වායු සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් දිනපතා මෙහි පටු ජල මාර්ගය හරහා ගමන් කරයි. මෙම කොරිඩෝවේ නෞකා ගමනාගමනයට යම් බාධාවක් සිදු වුවහොත් ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ සහ ජාත්‍යන්තර සැපයුම් දාමයන් කම්පනයට ලක් වීමේ හැකියාව පවතී.

කලාපයේ උද්දීපනය වන තතුවල්

මැදපෙරදිග පුළුල් භූ දේශපාලන තතුවල් මධ්‍යයේ, හෝමුස් සේනාලාභය සහ ඒ ආශ්‍රිත ජලයන්හි මෑත වසරවල දී නැවත නැවතත් ප්‍රහාර, නෞකා අත්පත් කර ගැනීම් සහ හමුදා ගැටුම් ඇති වී ඇති අතර, නවතම මෙම සිදුවීම සමුද්‍ර තර්ජනවල වර්ධනය වන රටාවකට එකතු වෙයි.

  • හෝමුස් සේනාලාභය පර්සියානු බොක්ක, ඕමාන් බොක්ක සහ අරාබි මුහුද සම්බන්ධ කරයි.
  • ලෝකයේ සමස්ත ඛනිජ තෙල් සැපයුමෙන් ආසන්න වශයෙන් සියයට 20 ක් මෙම පටු සේනාලාභය හරහා ගමන් කරයි.
  • UKMTO ආයතනය, දිගින් දිගටම පවතින ආරක්ෂක ගැටළු හේතුවෙන් කලාපය හරහා ගමනාගමනය කරන වාණිජ නෞකාවලට නිරන්තරයෙන් උපදේශනයන් නිකුත් කරයි.

බලධාරීන් සහ නෞකා ක්‍රියාකරුවන් ඒ ප්‍රදේශය හරහා ගමන් කිරීමේදී අතිශය ප්‍රවේසම් වන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී. ප්‍රහාරයට ලක් වූ ටැංකර් නෞකාවට සිදු වූ හානියේ සම්පූර්ණ විස්තරය සහ එහි නාවිකයන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ නිල තහවුරු කිරීම, විමර්ශන ආරම්භ වන විට තවමත් ලැබී නොතිබිණ.

UKMTO ආයතනය රතු මුහුද, අරාබි බොක්ක සහ ඉන්දියන් සාගර කලාපයන් හරහා වාණිජ නෞකාවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ මධ්‍යම භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, එම ජලයන්හි ක්‍රියාත්මක නාවික හමුදා සමඟ සමීපව කටයුතු කරයි.

ප්‍රධාන ඉන්දියන් සාගර නැව් මාර්ග ඔස්සේ පිහිටි සමුද්‍ර ජාතියක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්ධන ආනයනය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳාම සඳහා මෙවැනි තීරණාත්මක කොරිඩෝ මත රඳා පවතින බැවින්, හෝමුස් සේනාලාභය වැනි ප්‍රධාන ගෝලීය ජලමාර්ගවල ස්ථාවරත්වය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සෘජු අවශ්‍යතාවයක් මෙරටට ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, මෙම සුවිශේෂී පිළිගැනීම හරහා ද්වීපය ගෝලීය…

27 Jun 2026 Discuss
විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවීම් ආරම්භ වේ Sinhala

විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවීම් ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා ඉතිහාසයේ නව이정표 අඩු වියදම් ගුවන් සේවා සපයන විට්ජෙට් සමාගම, ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරන මෙතෙක් සිදු නොවූ ප්‍රථම සෘජු ගුවන්…

27 Jun 2026 Discuss
බහරේනය එරට භූමියට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවට ඉරානයට බරපතල චෝදනා එල්ල කරයි Sinhala

බහරේනය එරට භූමියට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවට ඉරානයට බරපතල චෝදනා එල්ල කරයි

බහරේනය ඉරානයට එරෙහිව බරපතල චෝදනා එල්ල කරමින්, ඉරාන ඩ්‍රෝනයන් එරට භූමිය ඉලක්ක කර ගත් බවත්, එය එම ගල්ෆ් දූපත් රාජ්‍යයේ සර්වාධිපත්‍යය බරපතල ලෙස කඩ කිරීමක් බවත්…

27 Jun 2026 Discuss