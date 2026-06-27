ස්කොට්ලන්තය අභිබවා짜 රිය දිනුමකින් ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයේ සිහිනය ජීවත් කරයි
ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ නවතම කණ්ඩායම් අදියර තරඟයේදී ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව짜 රිය ජයක් ලබාගනිමින් ශ්රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයට ළඟා වීමේ ප්රත්යාශාව굳ීව රැකගෙන ඇත.
වැදගත් මොහොතේ දිනාගත් දුෂ්කර ජයග්රහණය
緊張감 넘치는 තතනය තතත තතත තතත තතත තතත තතත
උපායශීලී ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම ශ්රී ලංකාවට ජය පහසු නොකළ ද, ශ්රී ලංකා ක්රීඩිකාවෝ පීඩනය යටතේ චරිතය හා සංයමය ප්රදර්ශනය කරමින් අවශ්ය ලකුණු දෙක දිනාගැනීමට සමත් වූහ.
රිය තතататаар
තතතතතතარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარрарара
ශ්රී ලංකාවේ කාන්තා කිකට් ක්රීඩාව ක්රමක්රමයෙන් ජනප්රියත්වය ලබා ගනිමින් පවතින අතර, ලෝක වේදිකාවේ මෙවැනි දස්කම් දේශීය ක්රීඩාවට නව ශක්තියක් ලබා දේ. දිවයිනේ කිකට් රසිකයෝ, කණ්ඩායම ඉතිහාසය රචනා කරමින් තරඟාවලියේ ගැඹුරට ඇතුළු වනු දැකීමට 间ulas ලෙස බලා සිටිති.
ඉදිරි අභියෝගය දෙස දෑස් යොමු කරමින්
ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අර්ධ අවසන් පොරය සහතික කර ගැනීමට නම් මෙවැනිම දිරිය හා කණ්ඩායම් ක්රීඩාවක් නැවත පෙන්විය යුතු බව දන්නා ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම දැන් ඉදිරි තරඟ කෙරෙහි සම්පූර්ණ අවධානය යොමු කරනු ඇත.
කිකට් ක්රීඩාව සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු ආදරයක් දරන ජාතියක් ලෙස, ලෝක වේදිකාවේ මෙම මට්ටමින් තරඟ කිරීම ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට ගෞරවාන්විත සාර්ථකත්වයකි. තරඟාවලිය ඉදිරියට යත්ම රසිකයෝ කණ්ඩායමට සිය පූර්ණ සහාය ලබා දෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.