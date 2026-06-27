Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ස්කොට්ලන්තය අභිබවා짜 රිය දිනුමකින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයේ සිහිනය ජීවත් කරයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ස්කොට්ලන්තය අභිබවා짜 රිය දිනුමකින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයේ සිහිනය ජීවත් කරයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ නවතම කණ්ඩායම් අදියර තරඟයේදී ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව짜 රිය ජයක් ලබාගනිමින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයට ළඟා වීමේ ප්‍රත්‍යාශාව굳ීව රැකගෙන ඇත.

වැදගත් මොහොතේ දිනාගත් දුෂ්කර ජයග්‍රහණය

緊張감 넘치는 තතනය තතත තතත තතත තතත තතත තතත

උපායශීලී ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට ජය පහසු නොකළ ද, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවෝ පීඩනය යටතේ චරිතය හා සංයමය ප්‍රදර්ශනය කරමින් අවශ්‍ය ලකුණු දෙක දිනාගැනීමට සමත් වූහ.

රිය තතататаар

තතතතතතარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარარрарара

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ජනප්‍රියත්වය ලබා ගනිමින් පවතින අතර, ලෝක වේදිකාවේ මෙවැනි දස්කම් දේශීය ක්‍රීඩාවට නව ශක්තියක් ලබා දේ. දිවයිනේ කිකට් රසිකයෝ, කණ්ඩායම ඉතිහාසය රචනා කරමින් තරඟාවලියේ ගැඹුරට ඇතුළු වනු දැකීමට 间ulas ලෙස බලා සිටිති.

ඉදිරි අභියෝගය දෙස දෑස් යොමු කරමින්

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අර්ධ අවසන් පොරය සහතික කර ගැනීමට නම් මෙවැනිම දිරිය හා කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක් නැවත පෙන්විය යුතු බව දන්නා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම දැන් ඉදිරි තරඟ කෙරෙහි සම්පූර්ණ අවධානය යොමු කරනු ඇත.

කිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු ආදරයක් දරන ජාතියක් ලෙස, ලෝක වේදිකාවේ මෙම මට්ටමින් තරඟ කිරීම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට ගෞරවාන්විත සාර්ථකත්වයකි. තරඟාවලිය ඉදිරියට යත්ම රසිකයෝ කණ්ඩායමට සිය පූර්ණ සහාය ලබා දෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා වන Zydus Lifesciences සහ Sunshine Healthcare අතර ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල ඖෂධ නිෂ්පාදන හවුල් ව්‍යාපාරයක් Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා වන Zydus Lifesciences සහ Sunshine Healthcare අතර ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල ඖෂධ නිෂ්පාදන හවුල් ව්‍යාපාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus Lifesciences සහ දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා සමාගමක් වන Sunshine Healthcare,…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එක සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ — ඕස්ට්‍රේලියාව, ස්පාඤ්ඤය සහ තායිලන්තය පසුකරමින් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එක සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ — ඕස්ට්‍රේලියාව, ස්පාඤ්ඤය සහ තායිලන්තය පසුකරමින්

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය හිමිකරගනිමින්, ඕස්ට්‍රේලියාව, ස්පාඤ්ඤය, තායිලන්තය සහ නේපාලය වැනි…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දිවයිනට අනතුරු අඟවයි 2025 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්තිය තවදුරටත් උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර, වාර්තා වූ…

27 Jun 2026 Discuss