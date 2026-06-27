ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය වසංගතයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කෙරේ — රෝගීන් සංඛ්යාව 50,000 ඉක්මවයි
ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව රට පුරා ඉහළ යාමත් සමග සෞඛ්ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි
වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව 50,000 සීමාව ඉක්මවා ඇති බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් තහවුරු කිරීමත් සමග, ශ්රී ලංකාව සම්පූර්ණ ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රට පුරා බලධාරීන් හදිසි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවට දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවත මතුවන මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් වී ඇති මෙම මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන රෝගයේ බරපතලකම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවට සංඥා කරමින්, ඩෙංගු රෝග පැතිරීම වසංගත මට්ටමකට ළඟා වී ඇති බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් විසින් නිල වශයෙන් වර්ගීකරණය කර ඇත.
වහාම අවධානය යොමු කළ යුතු අර්බුදයක්
රෝගීන් සංඛ්යාව 50,000 සීමාව ඉක්මවීම රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත පීඩනය තීව්ර කර ඇති අතර, දිස්ත්රික්ක කිහිපයක රෝහල් ඩෙංගු රෝගීන් ඇතිරිමෙන් වැඩිවන බව වාර්තා වේ. ප්රමාද වූ ප්රතිකාර ලබා ගැනීම බරපතල සංකූලතාවලට, හා නරකම අවස්ථාවල මරණයට පවා හේතු විය හැකි බැවින්, මුල් රෝග ලක්ෂණ සැහැල්ලුවෙන් නොසලකා හැරීමෙන් වැළකෙන ලෙස වෛද්ය වෘත්තිකයන් මහජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටියි.
සාමාන්යයෙන් අධික වර්ෂාපතනයේ සහ ඉන් පසු කාලවල උච්චතම අවධියට පත්වන ඩෙංගු උණ, Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටයෙන් පැතිරෙන අතර, රැඳී සිටින ජලය ෆෙlend ලෙස ගෙවෙන ස්ථාන සඳහා සුදුසු වාතාවරණය සකස් කරයි. ශ්රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය සහ මෝසම් සෘතු ඓතිහාසිකව එය එවැනි රෝග පැතිරීම් සඳහා අවදානමට ලක් කර ඇත.
මහජනතාව සැලකිලිමත් විය යුතු රෝග ලක්ෂණ
- දින කිහිපයක් පවතින හදිසි අධික උණ
- දරුණු හිසරදය සහ ඇස් පිටිපස වේදනාව
- සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව
- උණ ඇතිවීමෙන් පසු දිස්වන සමේ කුෂ්ඨ
- ඔක්කාරය, වමනය සහ ශරීරය වෙහෙසීම
බලධාරීන් ප්රජා ක්රියාමාර්ගය සඳහා ඉල්ලීමක් කරයි
මදුරු බෝවන ස්ථාන තුරන් කිරීමේ ක්රියාවලියේ ක්රියාකාරී කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් පදිංචිකරුවන්ගෙන්, පළාත් පාලන ආයතනවලින් සහ ප්රජා සංවිධානවලින් ඉල්ලා සිටියි. අවහිර වූ කාණු පිරිසිදු කිරීම, ජල ගබඩා භාජන ආවරණය කිරීම සහ වැසි ජලය රැඳෙන භාණ්ඩ ඉවත් කිරීම ප්රධාන වැළැක්වීමේ පියවරයන් ලෙස ප්රවර්ධනය කෙරේ.
ප්රජා මට්ටමේ මදුරු ජනගහනය පාලනය කිරීම රෝගය පැතිරීම මැඩ පැවැත්වීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී ආයුධය ලෙස පවතින බව සෞඛ්ය බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
රෝග පැතිරීම පාලනය කිරීමට රට ක්රියා කරන විට, රජය නිරීක්ෂණ කටයුතු සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර තීව්ර කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ස්වයං ඖෂධ ලබා ගැනීම වෙනුවට, ඩෙංගු උණට අනුකූල රෝග ලක්ෂණ අත්දැකීමෙන් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස පුරවැසියන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යෑම අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් තිබියදී, ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවල ඇති වූ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදවලින් එකකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වසංගතය කෙතරම් ඉක්මනින් මැඩ පැවැත්විය හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේදී බලධාරීන් සහ මහජනතාව යන දෙඅංශයෙහිම එකමුතු ප්රතිචාරය ඉතා결定的 වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.