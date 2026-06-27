Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එක සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ — ඕස්ට්‍රේලියාව, ස්පාඤ්ඤය සහ තායිලන්තය පසුකරමින්

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එක සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ — ඕස්ට්‍රේලියාව, ස්පාඤ්ඤය සහ තායිලන්තය පසුකරමින්

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සුවතා සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය හිමිකරගනිමින්, ඕස්ට්‍රේලියාව, ස්පාඤ්ඤය, තායිලන්තය සහ නේපාලය වැනි ස්ථාපිත ප්‍රියතම ගමනාන්තයන් පසුකර, දූපත් රාජ්‍යයේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සඳහා සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් අත්කරගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරකත්වය සඳහා ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්

මෙම පිළිගැනීම ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස නැවත ස්ථාපිත කිරීමේ ගමනේ වැදගත් හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් සනිටුහන් කරයි. ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර, භාවනා වාසස්ථාන, යෝගා සහ සමස්ත සෞඛ්‍ය අත්දැකීම් ඇතුළත් සුවතා සංචාරකත්වය දිගු කලක් තිස්සේ මෙම දූපතේ නිහඬ ශක්තියක් ව පැවතුණු අතර, දැන් ලෝකය ඒ කෙරෙහි විශාල අවධානයක් යොමු කරමින් සිටී.

ගෝලීය සුවතා සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ශීර්ෂ ස්ථානය කරා ශ්‍රී ලංකාව ළඟා වීම, රටේ ගැඹුරු මූල බැස ගත් සුව ප්‍රතිකාර සම්ප්‍රදාය සහ ස්වාභාවික චිකිත්සා කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර උනන්දුව ක්‍රමයෙන් ඉහළ යාම පිළිබිඹු කරයි. ඒ අතරින් බොහොමයක් පුරාණ ආයුර්වේද ක්‍රමය හරහා වසර දහස් ගණනක් දක්වා දිවෙන උරුමයන් ගෙන් සමන්විත වේ.

ශ්‍රී ලංකාව වෙනස් කරන සාධක

ශ්‍රී ලංකාව සුවතා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ හිමිකරගත් මෙම ඉදිරිගාමී තත්ත්වයට දායක වී ඇතැයි සැලකෙන සාධක කිහිපයක් ඇත:

  • සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මූල බැස ගත් අව්‍යාජ ප්‍රතිකාර හා ඔසු ලබාදෙන සාරවත් ආයුර්වේද උරුමයක්
  • ශාන්ත වෙරළාසන්න නිවාඩු නිකේතනයන් සිට තෙත් කඳුකර ප්‍රදේශ දක්වා විහිදෙන නිර්මල ස්වාභාවික පරිසරය, විවේකය හා නැවුම් ශක්තිය ලැබීමට අදර්ශ පසුබිමක් සකසා දෙයි
  • ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලන ලෝකයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ සුවතා නිකේතන හා ධ්‍යාන මධ්‍යස්ථාන ගණන ඉහළ යමින් පවතී
  • අනෙකුත් ප්‍රමුඛ සුවතා ගමනාන්තයන්හොත් සාපේක්ෂව මිත් ්‍රශීලී මිල ගණන්, පුළුල් පරාසයක සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරයි
  • සුවතා ගමනාන්ත අත්දැකීමට අනුපූරක වන උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය හා සංස්කෘතිකව සොඳුරු අත්දැකීම

ගෝලීය තරඟකරුවන් පසුකිරීම

ශ්‍රී ලංකාව පසුකර ගිය ගමනාන්තයන්හි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය සැලකිල්ලට ගත් විට, මෙම ජයග්‍රහණය විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. ඕස්ට්‍රේලියාව, ස්පාඤ්ඤය, තායිලන්තය සහ නේපාලය දිගු කලක් තිස්සේ ගෝලීය සුවතා හා සෞඛ්‍ය සංචාරක වෙළඳපොළේ ප්‍රබල රාජ්‍යයන් ලෙස සලකනු ලැබ ඇත. විශේෂයෙන් තායිලන්තය, ආසියාවේ ස්පා හා සුවතා සංචාරකත්වය සම්බන්ධ සාකච්ඡාවල වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඉදිරියෙන් සිටි හෙයින්, ශ්‍රී ලංකාවේ නැංවීම ඒ හා සමාන ව ඉතා ආකර්ෂණීය ය.

2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ ඉහළම සුවතා ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව මතු වීම, දූපත තරඟකාරියකට ප්‍රමාණ නොවන බව පෙන්නුම් කරයි — ශ්‍රී ලංකාව දැන් ගෝලීය සුවතා සංචාරකත්වයේ මිණුම් දඬු තබන රාජ්‍යයකි.

පුළුල් ආර්ථිකයට හිමිවන ඉහළ නැංවීමක්

සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් ජීවාණ්ඩු ආර්ථික ශක්තිය ලෙස ගිණිය හැකි අතර, මෙම ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම ලොව පුරා ධන වැය කරන සුවතා සංචාරකයන්ගේ විශාල උනන්දුවක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක සේවාවන් සාම්ප්‍රදායික වෙරළ නිවාඩු ගමනාන්තයෙන් ඔබ්බට විවිධාංගීකරණය කිරීමේ හා උසස් කිරීමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කාලෝචිත අනුමැතිය ලෙස, ක්ෂේත්‍ර ආශ්‍රිත පාර්ශ්වකරුවන් සහ රජයේ නිලධාරීන් මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම පිළිගනු ඇත.

2026 වර්ෂය ළඟා වෙමින් ඇති

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ස්කොට්ලන්තය අභිබවා짜 රිය දිනුමකින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයේ සිහිනය ජීවත් කරයි Sinhala

ස්කොට්ලන්තය අභිබවා짜 රිය දිනුමකින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයේ සිහිනය ජීවත් කරයි

ICC කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ නවතම කණ්ඩායම් අදියර තරඟයේදී ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව짜 රිය ජයක් ලබාගනිමින් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පොරයට ළඟා…

27 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා වන Zydus Lifesciences සහ Sunshine Healthcare අතර ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල ඖෂධ නිෂ්පාදන හවුල් ව්‍යාපාරයක් Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා වන Zydus Lifesciences සහ Sunshine Healthcare අතර ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල ඖෂධ නිෂ්පාදන හවුල් ව්‍යාපාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus Lifesciences සහ දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා සමාගමක් වන Sunshine Healthcare,…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දිවයිනට අනතුරු අඟවයි 2025 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්තිය තවදුරටත් උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර, වාර්තා වූ…

27 Jun 2026 Discuss