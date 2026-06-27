Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම්

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම්

ජාතික විදුලි පද්ධතියට අතිරික්ත විදුලිය අවශෝෂණය කර ගැනීමේ දුෂ්කරතා මතුවෙමින් පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අධිකාරීන් ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික වහල සූර්ය පද්ධති හිමිකරුවන්ගෙන් සති අන්ත දිනවල ස්වේච්ඡාවෙන් තම පද්ධති අක්‍රිය කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කරයි.

කාර්මික හා වාණිජ ක්‍රියාකාරකම් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වන සති අන්ත දිනවල සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය පරිභෝජනයට වඩා ඉක්මවා යාම හේතුවෙන් පද්ධතිය ස්ථාවරතාව පිළිබඳ ගැටළු උත්සන්න වෙමින් පවතී. ජාලයට ආපසු ලබා දෙන අතිරික්ත විදුලිය වෝල්ටීයතා උච්චාවචනයන් ඇතුළු බරපතල තාක්ෂණික අවදානම් ජාතික විදුලි ජාලයට ඇති කළ හැකි බවට නිලධාරීන් අනතුරු අඟවයි.

දුරස්ථ විසන්ධි තාක්ෂණය ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි

ස්වේච්ඡා ඉල්ලීමෙන් ඔබ්බට, වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් ලෙස හඳුන්වා දීමේ සැලසුම් අධිකාරීන් නිවේදනය කර ඇත. මෙම උපකරණ හරහා ජාලය අධික බරකට ලක් වූ විට, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සූර්ය බලාගාර දුරස්ථව අක්‍රිය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන අතර සැපයුම හා ඉල්ලුම සමතුලිත කිරීම සඳහා වඩාත් ප්‍රශස්ත පාලනයක් ලබාගත හැකි වේ.

මෙම පියවර ශ්‍රී ලංකාව තම ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බෙදා හරිනු ලබන බලශක්ති යටිතල ව්‍යුහය කළමනාකරණය කරන ආකාරයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් සංඥා කරයි. උපකරණ මිල පහළ යාම සහ රජයේ දිරිගැන්වීම් හේතුවෙන් පසුගිය කිහිප වසර තුළ දේශයේ දහස් ගණනක් ගෘහස්ථ හිමිකරුවන් වහල සූර්ය පද්ධති සවිකර ගෙන ඇත.

ජාල කළමනාකරණය සඳහා වැඩෙන අභියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකාව නවීකරණය කළ හැකි බලශක්ති ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමේදී සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ඇතත්, වහල සූර්ය බලශක්තියේ වේගවත් වර්ධනය ජාල ක්‍රියාකරුවන්ට නව සංකීර්ණතා ඇති කර ඇත. ඉල්ලුමට අනුව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විශාල බලාගාරවලට ප්‍රතිවිරුද්ධව, තනි හිමිකාරත්වයේ සූර්ය පද්ධති දහස් ගණනක් සම්බන්ධීකරණය කිරීම දුෂ්කර කාරියකි.

සති අන්ත දිනවල ඇතිවන අතිරික්ත සැපයුමේ ගැටළුව විශේෂයෙන් උග්‍ර වන හේතු නම්:

  • සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවල කාර්මික විදුලි පරිභෝජනය තියුනු ලෙස පහළ යාම
  • ඉල්ලුම් මට්ටම කෙසේ වෙතත් දිවා මධ්‍යම කාලයේදී සූර්ය නිෂ්පාදනය උපරිමයට ළඟා වීම
  • අතිරික්ත විදුලිය අවශෝෂණය සඳහා ජාතික ජාලයේ බැටරි ගබඩා ධාරිතාව සීමිත වීම
  • ජාලයට ලබා දෙන අතිරේක විදුලිය සමස්ත පද්ධතිය පුරා වෝල්ටීයතාව අස්ථාවර කළ හැකි වීම

සූර්ය පද්ධති හිමිකරුවන්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

විදුලි බිල් අඩු කර ගැනීමේ හා පිරිසිදු බලශක්තිය සඳහා සහය දැක්වීමේ අරමුණින් වහල සූර්ය පද්ධතිවලට ආයෝජනය කළ බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ හිමිකරුවන්ට, අනිවාර්ය මොඩම් අවශ්‍යතාවය අමතර බැඳීමක් නියෝජනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, රටේ නවීකරණය කළ හැකි බලශක්ති වැඩසටහනේ දිගු කාලීන තිරසාරතාව සඳහා මෙම පියවර අත්‍යවශ්‍ය බව බලශක්ති නිලධාරීන් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් හරහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අභිබවා යන හැකියාවක් ලැබෙන අතර, ජාල පාලකයන්ට තනි පද්ධති හිමිකරුවන්ගේ ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය නොවී තීරණාත්මක කාලවලදී සූර්ය ජාල ආදානය සීමා කළ හැකිවේ.

අනිවාර්ය මොඩම් අවශ්‍යතාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිශ්චිත කාල සීමාව තවමත් නිවේදනය කර නොමැත. කෙසේ නමුත්, ශ්‍රී ලංකාව සිය ඉලක්කාකාරී නවීකරණය කළ හැකි බලශක්ති ඉලක්ක හා සමගාමීව ජාල යටිතල ව්‍යුහය නවීකරණය කිරීමට කටයුතු කරන අතර ප්‍රතිපත්ති දිශාව ස්පෂ්ටය.

ස්වේච්ඡා සති අන්ත නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමේ ඉල්ලීම, අනිවාර්ය දුරස්ථ විසන්ධි පද්ධති සඳහා නියාමන

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

2026 කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ළඟා වීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් ගනු ලැබූ අතර, ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව ලබා…

27 Jun 2026 Discuss
කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි Sinhala

කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

ගෝලීය වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේදීත්, දිගුකාලීන ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ නව බදු සංශෝධන පැහැදිලි කෙරේ: ඔබ දැනගත යුතු දේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නව බදු සංශෝධන පැහැදිලි කෙරේ: ඔබ දැනගත යුතු දේ

නවතම බදු වෙනස්කම් පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය ශ්‍රී ලංකාව නව බදු සංශෝධන මාලාවක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, එය රටපුරා පුද්ගලයන්, ව්‍යාපාරික ආයතන සහ ආයෝජකයන් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති…

27 Jun 2026 Discuss