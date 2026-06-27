Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජූනි 27 වැනිදා පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විසිරුණු වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂිතයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජූනි 27 වැනිදා පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට විසිරුණු වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂිතයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූනි 27 වැනිදා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක වැසියන්ට දිනය පුරාවට විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකි බව අවධාරණය කර ඇත.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කළ අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් ප්‍රදේශවලට විවිධ වේලාවන්හිදී වැසි ඇතිවීමට නියමිතය:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

ගිගුරුම් සහිත වැසි ද සම්භාවිතයි

සාමාන්‍ය වැසිවලට අමතරව, දිනය තුළ එම ප්‍රදේශ කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත වැසි ද ඇතිවිය හැකි බව දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවා ඇත. බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල වැසියන් වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

විශේෂයෙන් ගමන් බිමන් යාමේදී හෝ එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම්වල නිරතවීමේදී අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගනිමින්, නිල කාලගුණ විද්‍යා උපදේශන හරහා නවතම තොරතුරු දැනගැනීමට මහජනතාව දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැති ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සවයක් සම්බන්ධයෙන් කියැවෙන අක්‍රමිකතා පිළිබඳව පෙරමුණු සමාජවාදී පක්ෂය (එෆ්එස්පී) විසින් නිල පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති…

27 Jun 2026 Discuss
මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීමෙන් පසු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට (BIA) පැමිණි සංවිධිත අපරාධ ජාලයක් සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි සැකපිටින් සිටි පුද්ගලයෙකු පොලීසිය…

27 Jun 2026 Discuss
උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි Sinhala

උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි

ලෝක පතළ රයිඩ්-හේලිං දැවැන්තයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සිය පියවර තවදුරටත් පුළුල් කරමින්, රටේ ප්‍රසිද්ධ මැණික් අගනුවර වන රත්නපුරය තුළ සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කර…

27 Jun 2026 Discuss