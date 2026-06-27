ජූනි 27 වැනිදා පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්රික්ක කිහිපයකට විසිරුණු වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂිතයි
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූනි 27 වැනිදා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්රික්ක කිහිපයක වැසියන්ට දිනය පුරාවට විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකි බව අවධාරණය කර ඇත.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කළ අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් ප්රදේශවලට විවිධ වේලාවන්හිදී වැසි ඇතිවීමට නියමිතය:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
ගිගුරුම් සහිත වැසි ද සම්භාවිතයි
සාමාන්ය වැසිවලට අමතරව, දිනය තුළ එම ප්රදේශ කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත වැසි ද ඇතිවිය හැකි බව දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවා ඇත. බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල වැසියන් වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
විශේෂයෙන් ගමන් බිමන් යාමේදී හෝ එළිමහන් ක්රියාකාරකම්වල නිරතවීමේදී අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගනිමින්, නිල කාලගුණ විද්යා උපදේශන හරහා නවතම තොරතුරු දැනගැනීමට මහජනතාව දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.