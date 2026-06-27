ජැන්ගූගේ පළමු ටෙස්ට් සියය වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු ඉනිංසයේ රන් 48ක වාසියක් අත්කර දේ
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු ජැන්ගූ, සිය පළමු ටෙස්ට් සියය සටහන් කරමින් ටෙස්ට් ක්රිකට් රඟදැල්ලට සංවේදී ලෙස පිවිසෙමින්, ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පවත්වනු ලබන ටෙස්ට් තරඟයේ 3 වන දිනය අවසන් වන විට ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව රන් 48ක ශක්තිමත් පළමු ඉනිංස් වාසියක් ගොඩනඟා ගැනීමට කණ්ඩායමට ශක්තිය සැලසීය.
තරුවක් බිහිවන මොහොතක්
ජැන්ගූගේ සන්ධිස්ථානික ඉනිංසය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිංසයේ කොඳු නාරටිය බවට පත් වූ අතර, ශ්රී ලාංකික පිතිකරුවන්ට මුහුණ දෙමින් ඔහු ප්රදර්ශනය කළ සංයමය හා ශිල්පීයත්වය ඉහළ ඇගයීමට ලක් විය. දිගු ජාත්යන්තර වෘත්තීය ජීවිතයක ආරම්භය ලෙස ඉතිහාසගත වනු ඇති ඔහුගේ මෙම ටෙස්ට් සිය රනක් සදාකාල අමතක නොවන ජයග්රහණයකි.
ජැන්ගූගේ දායකත්වයෙන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිගන්වන ලද වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිංසය, ශ්රී ලංකාවේ පළමු ඉනිංස් එකතුව ඉක්මවා යාමටත්, තරඟයේ පසු අදියරට ගිය ජයග්රාහී වාසියක් ස්ථාපිත කර ගැනීමටත් අමතරාගතිකයන්ට ඉඩ සලසා දුන්නේය.
ශ්රී ලංකාව පීඩනයට ලක් වෙයි
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, රන් 48ක ඉනිංස් පරතරය තරඟය ඉදිරියට යත්ම අභියෝගාත්මක තත්ත්වයක් නිරූපණය කරයි. තරඟය තමන් වෙත හරවා ගෙන, දුෂ්කර අවදානමකට ලක් වීම වළකා ගැනීම සඳහා ගෙදර කණ්ඩායමට ද්විතීය ඉනිංසයේ පිතිකරණයේදී ශක්තිමත් සාමූහික ප්රයත්නයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සිදු වනු ඇත.
ශ්රී ලාංකික පිතිකරු ජැන්ගූ ත්රිඅංකය ළඟා කර ගැනීමට පෙර ඔහු ක්ෂේත්රගත කිරීමට නොහැකි වූ දුෂ්කර දිනය ගැන ශ්රී ලාංකික පන්දු යවන්නන් ආපසු හැරී සිතන්නෙ, තරඟයේ ශේෂය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වෙනුවෙන් දැඩිව වෙනස් කළ සන්ධිස්ථානික ලක්ෂ්ය ලෙසය.
රසවත් අවසානයකට සූදානම් ටෙස්ට් තරඟය
තවත් දෙදිනක් ක්රීඩා ඉතිරිව ඇති අතර, ටෙස්ට් තරඟය කඩිනමින් තීරණාත්මක මොහොතකට ළඟා වෙමින් තිබේ. ශ්රී ලංකාවට ද්විතීය ඉනිංසයේ ශක්තිමත් පිතිකරණ දස්කමක් ප්රදර්ශනය කිරීමට ශ්රේෂ්ඨ ශ්රමයක් දැරීමට සිදු වනු ඇති අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සිය වාසිය තහවුරු කරගෙන අමතක නොවන ජයග්රහණයක් කරා ඔබ්බෝ ව ගෙනයාමට ලෝකෝත්තර ප්රයත්නයක් ගන්නු ඇත.
ඉදිරි දිනවලදී මෙම අභියෝගාත්මක තත්ත්වයෙන් ආපසු නැඟී සිටීමට ජාතික කණ්ඩායම ගන්නා ප්රයත්නය ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් රසිකයින් දැඩි අවධානයෙන් නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.