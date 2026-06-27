එක්සත් ජනපද ගුවන් ප්රහාරවලට ප්රතිචාර වශයෙන් ඉරානය එක්සත් ජනපදය සම්බන්ධ ඉලක්කවලට පහරදෙයි
තෙහෙරානය ඇමරිකාව සම්බන්ධ ස්ථානවලට එල්ල කළ ප්රතිශෝධනීය ප්රහාර පිළිබඳ ප්රකාශ කරයි
ඉරාන විදේශ අමාත්යාංශය නිවේදනය කළේ, එරට එක්සත් ජනපදය සමඟ සම්බන්ධ යැයි හඳුනාගත් ඉලක්කවලට ප්රහාර එල්ල කළ බවත්, එය ඉරාන ස්ථානවලට මෑතකදී එල්ල වූ ඇමරිකානු ගුවන් ප්රහාරවලට ප්රතිචාරයක් ලෙස සිදු කළ බවත්ය.
මෙම නිවේදනය තෙහෙරානය සහ වොෂිංටනය අතර තතිය සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වී ඇති බව පෙන්නුම් කරන අතර, ඉරානය මෙම හමුදා ප්රතිචාරය ආක්රමණශීලී ක්රියාවක් නොව යුක්ති සහගත ප්රතිශෝධනීය පියවරක් ලෙස සළකන බව පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
හුවමාරු ප්රතිශෝධනීය ප්රහාර
ඉරාන විදේශ අමාත්යාංශය නිකුත් කළ ප්රකාශවලට අනුව, මෙම ප්රහාර හිතාමතාම එක්සත් ජනපදය සම්බන්ධ ඉලක්කවලට එල්ල කරන ලද්දේ, ඉරාන භූමිය හෝ ඒ සම්බන්ධ අවශ්යතාවලට එල්ල වූ අනාරාධිත ඇමරිකානු හමුදා ක්රියාවලට වොෂිංටනයට වගකිව යුතු බව ඔප්පු කිරීමේ අභිලාෂයෙනි.
දෙපාර්ශ්වය අතර සිදු වූ ප්රහාර හුවමාරුව මෑත ඉතිහාසයේ ඉරානය සහ එක්සත් ජනපදය අතර සිදු වූ වඩාත් සෘජු හා විවෘත ගැටුම්වලින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, අස්ථිර තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් අතර දැඩි කනස්සල්ල ඇති කර ඇත.
කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවුම්
මෙම තත්ත්වය ශ්රී ලංකාව ඇතුළු පුළුල් ජාත්යන්තර ප්රජාවේ දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාව දෙරටම සමඟ රාජ්යතාන්ත්රික සම්බන්ධතා පවත්වන රටකි. ඒ සමඟම, ශ්රී ලංකාවේ විශාල විදේශ ශ්රමිකයින් පිරිස ශ්රේයාන්විත ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා මැද පෙරදිග කලාපයේ ස්ථාවර තත්ත්වය ඉතා වැදගත් වේ.
විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ ඉරානය සහ එක්සත් ජනපදය අතර දිගින් දිගටම ප්රතිශෝධනීය ප්රහාර හුවමාරු වීම දැනටමත් අස්ථිර කලාපයක් තවදුරටත් කඩාකප්පල් කළ හැකි අතර, ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල ගණන්, නැව් මාර්ග සහ ජාත්යන්තර රාජ්යතන්ත්රය කෙරෙහිද එයින් අහිතකර ප්රතිඵල ඇති විය හැකි බවය.
ඉරානය එල්ල කළ ප්රහාරවල නිශ්චිත ස්වභාවය, ස්ථානය හෝ විශාලත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර මේ වන තෙක් තහවුරු කර නොමැත. දෙරටම ශීඝ්රයෙන් වෙනස් වන තත්ත්වයට ප්රතිචාර දැක්වීමට ඉදිරිපත් වන විට තවත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.