ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා වන Zydus Lifesciences සහ Sunshine Healthcare අතර ශ්රී ලංකාවේ විශාල ඖෂධ නිෂ්පාදන හවුල් ව්යාපාරයක්
ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus Lifesciences සහ දේශීය සෞඛ්ය සේවා සමාගමක් වන Sunshine Healthcare, රටේ ඖෂධ නිෂ්පාදන හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම ඉලක්ක කරගත් හවුල් ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ඖෂධ කර්මාන්තයේ ප්රමුඛ පාර්ශ්ව දෙකක් එකට එක්වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය අංශය සඳහා උපායමාර්ගික සන්ධානයක්
මෙම හවුල්කාරිත්වය හරහා ඉන්දියාවේ ප්රමුඛතම ඖෂධ සංකීර්ණ සමාගම්වලින් එකක් වන Zydus Lifesciences සහ ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්රයේ ප්රසිද්ධ නාමයක් දරන Sunshine Healthcare එකට සම්බන්ධ වෙයි. සමාගම් දෙකම එක්ව රට තුළ ඖෂධ නිෂ්පාදන කටයුතු සංවර්ධනය කිරීමට සහ පුළුල් කිරීමට අදහස් කරන අතර, කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් මෙය ශ්රී ලංකාවේ දේශීය ඖෂධ ක්ෂේත්රය සඳහා ඉදිරියට තබන වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකයි.
මෙම හවුල් ව්යාපාරය, රට ආර්ථික ප්රකෘතිය කරා යොමුවෙමින් ආනයනික ඖෂධ මත රඳා පැවැත්ම අඩු කිරීමට ප්රයත්න දරන වේලාවක, ඖෂධ ආයෝජනයක් සඳහා ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ සැපයුම් දාමයට ඇති වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව ජනතාවගේ සෞඛ්ය අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ඖෂධ ආනයනය මත බෙහෙවින් රඳා පැවතී ඇත. මෙවැනි හවුල් ව්යාපාර, දේශීය සැපයුම් දාමයේ ස්ථිතිස්ථාපකතාව ගොඩනඟා ශ්රී ලාංකික රෝගීන් සඳහා අත්යවශ්ය ඖෂධවල ලාභ ලබ්ධිය සහ මිල හිතකාමිත්වය තහවුරු කිරීමේ දී ඉතා 결정ාත්මක ලෙස සැලකේ.
- මෙම සහයෝගීතාවය ඖෂධ පර්යේෂණ, සංවර්ධනය සහ විශාල පරිමාණ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් Zydus Lifesciences සතු පුළුල් විශේෂඥතාව උපයෝගී කරගනී.
- Sunshine Healthcare, ශ්රී ලාංකික වෙළඳපොළ පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධය සහ ස්ථාපිත බෙදාහැරීමේ ජාලයන් දායක කරයි.
- මෙම ව්යාපාරය දේශීය රැකියා අවස්ථා සැලසීමට සහ ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ කර්මාන්තයේ වර්ධනයට දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉන්දු-ශ්රී ලංකා වාණිජ සබඳතා සඳහා පුළුල් ඇඟවීම්
මෙම නිවේදනය, ඉන්දීය ව්යාපාරික ආයතන දකුණු ආසියාවේ උපායමාර්ගික හවුල්කරුවකු ලෙස ශ්රී ලංකාව දෙස ක්රමයෙන් යොමුවෙමින් ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර ආර්ථික හා වාණිජ සබඳතා ශක්තිමත් වීමද පිළිබිඹු කරයි. විශේෂයෙන්ම ඖෂධ ක්ෂේත්රය, මෑත වර්ෂවලදී ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවයේ ප්රධාන ක්ෂේත්රයක් ලෙස මතුව ඇත.
Zydus Lifesciences සහ Sunshine Healthcare අතර ඇතිවූ මෙම හවුල් ව්යාපාරය ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ ස්වයංපෝෂිතභාවය සහ සෞඛ්ය ප්රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කළ අර්ථවත් කැපවීමක් නියෝජනය කරයි.
ආයෝජනයේ පරිමාණය සහ නිෂ්පාදන ආරම්භය සඳහා ලකුණු කළ කාල රාමු ඇතුළු හවුල් ව්යාපාරයේ මෙහෙයුම් ව්යූහය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, හවුල්කාරිත්වය ඉදිරියට ගෙන යන විට හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.