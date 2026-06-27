ඉන්දීය ඖෂධ ප්රාණ වාත සමාගමක් වන Zydus Lifesciences ශ්රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක සෞඛ්ය සේවා හවුල් ව්යාපාරයක් ආරම්භ කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ ක්ෂේත්රය තහවුරු කිරීමට විශාල ආයෝජනයක්
ඉන්දීය ඖෂධ ක්ෂේත්රයේ ප්රබල සමාගමක් වන Zydus Lifesciences, ශ්රී ලංකාවේ Sunshine Healthcare සමාගම සමඟ වැදගත් හවුල්කාරිත්වයකට එළඹ ඇති අතර, දිවයිනේ ඖෂධ ක්ෂේත්රය නව මුහුණුවරකට පත් කිරීමට නියමිත ඩොලර් මිලියන 20ක හවුල් ව්යාපාරයකට කැපවීමට එකඟ වී තිබේ.
දිගුකාලීන අභිලාෂයන් සහිත උපායමාර්ගික සන්ධානයක්
ඉන්දියාවේ ප්රමුඛ ඖෂධ නිෂ්පාදකයකු සහ දේශීය වශයෙන් ශක්තිමත් සෞඛ්ය සේවා කණ්ඩායමක් අතර ගොඩනැගෙන මෙම සහයෝගිතාව, ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින ආර්ථිකය කෙරෙහි විදේශ ආයෝජකයන් තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය සංකේතවත් කරයි. ඩොලර් මිලියන 20ක් වටිනා මෙම ව්යාපාරය, රටේ දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන හා බෙදාහැරීමේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කරමින් මිල අධික ඖෂධ ආනයනය මත රදාපැවතීම අවම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙම හවුල්කාරිත්වයෙන් අත්වන ඵල
ආර්ථික අර්බුදය මධ්යේ පසුගිය වසර කිහිපය තුළ දරුණු ඖෂධ හිඟයකට මුහුණ දුන් රටකට, මෙතරම් පරිමාණයකින් යුත් කැපවූ ඖෂධ ආයෝජනයක් ඉතාමත් වැදගත් වේ. මෙම හවුල් ව්යාපාරයෙන් ප්රධාන වාසි රාශියක් ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර ඒවා අතර:
- රට පුරා දැරිය හැකි මිලකට ඖෂධ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඉහළ නැංවීම
- දේශීය නිෂ්පාදන හා සැපයුම් දාම යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම
- සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්රය තුළ නව රැකියා අවස්ථා බිහි කිරීම
- Zydus Lifesciences සමාගමේ පුළුල් ඖෂධ නිෂ්පාදන කළඹට වැඩි ප්රවේශයක් ලබා දීම
Zydus Lifesciences: ගෝලීය ඖෂධ ක්ෂේත්රයේ විශ්වාසනීය නාමයක්
ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් නගරයේ මූලස්ථානය පිහිටි Zydus Lifesciences, ජාත්යන්තර වෙළඳපොළ රාශියක ශක්තිමත් පැවැත්මක් සහිත ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් ඖෂධ සමාගමකි. දේශීය හවුල්කරුවකු හරහා ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීමට ගත් සමාගමේ තීරණය, Sunshine Healthcare හි ස්ථාපිත ජාල හා කලාපීය ප්රවීණතාව ප්රයෝජනයට ගනිමින් දකුණු ආසියානු වෙළඳපොළවල ස්ථාන ගන්නා ඉලක්කගත උපායමාර්ගයක් පිළිබිඹු කරයි.
Zydus Lifesciences සහ Sunshine Healthcare අතර ගොඩනැගෙන හවුල්කාරිත්වය, ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ හා සෞඛ්ය ක්ෂේත්රයේ විභවය කෙරෙහිත්, රටේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්ව ගමනාන්තය කෙරෙහිත් දක්වන විශ්වාසයේ ප්රකාශනයකි.
ව්යාපාරය තුළ Sunshine Healthcare හි භූමිකාව
Sunshine Healthcare, ඖෂධ, රෝහල් සේවා සහ වෛද්ය බෙදාහැරීම් ක්ෂේත්රයේ පුළුල් අත්දැකීම් සහිත ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ සෞඛ්ය සේවා සංස්ථා වලින් එකකි. ශ්රී ලංකා වෙළඳපොළ ඵලදායී ලෙස ගමන් කිරීමට ලක්ෂ්ය කරන විදේශීය සමාගමකට, Sunshine Healthcare හි දේශීය දැනුම හා ක්රියාත්මක යටිතල සම්පත් සමාදර හවුල්කරුවකු බවට පත් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්
ආර්ථික ස්ථාවරකරණ ප්රයත්නයන්හි කොටසක් ලෙස විදේශ සෘජු ආයෝජන誘引 කිරීමට කටයුතු කරන ශ්රී ලංකාවට, මෙම හවුල් ව්යාපාරය තීරණාත්මක මොහොතකදී හිමි වේ. සංවර්ධනය සඳහා ප්රමුඛතා ක්ෂේත්රයක් ලෙස දිගු කලක් හඳුනාගෙන ඇති සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්රය, මෙවැනි හවුල්කාරිත්වයන්ගෙන් සැලකිය යුතු ලාභයක් ලබා ගැනීමට නියමිතය. Zydus-Sunshine ගිවිසුම, ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි ආයෝජක හැඟීම් දිගටම වැඩිදියුණු වෙමින් පවතිනු යන ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස නිලධාරීන් සහ ක්ෂේත්ර නිරීක්ෂකයින් සැලකීමට ඉඩ ඇත.
හවුල් ව්යාපාරය යටතේ හඳුන්වා දීමට නියමිත මෙහෙයුම් කාලසීමාව සහ නිශ්චිත නිෂ්පාදන රේඛා සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ නිවේදනය කිරීමට අපේක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.