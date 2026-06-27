ග්රාම නිලධාරී නිලධරයින් ජූනි 30 සිට දිවයිනපුරා වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට තර්ජනය කරයි
ග්රාම නිලධාරී වෘත්තීය සමිති, ජූනි 30 දින සිට දිවයිනපුරා වෘත්තීය සමිති ක්රියාමාර්ග දියත් කිරීමට නිවේදනය කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව පුරා ප්රාදේශීය පරිපාලන සේවාවන් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් බරපතල අනතුරක් මතුව ඇත.
බලධාරීන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්
නියමිත කාල සීමාවට පෙර සිය නොවිසඳුණු ඉල්ලීම් සඳහා අදාළ බලධාරීන් විසින් කඩිනම් ක්රියාමාර්ග නොගන්නේ නම්, නිලධරයින්ට කාර්මික ක්රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවිය හැකි බවට වෘත්තීය සමිති දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කළේය. දිවයිනේ රජය සහ දේශීය ප්රජාවන් අතර මූලික පරිපාලන සම්බන්ධකයා ලෙස සේවය කරන ග්රාම නිලධාරී නිලධරයින් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින අතෘප්තිය මෙම නිවේදනයෙන් පිළිබිඹු වේ.
භූමි මට්ටමේ සේවාවන්ට බලපෑම
ග්රාම නිලධාරී නිලධරයින් ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ දෛනික ජීවිතයේ ඉතා තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, ඔවුන් විසින් සිදු කරනු ලබන පරිපාලන කාර්යයන් රාශියක් ඇතුළත් වේ:
- පදිංචිය සහ සිවිල් ලේඛන සහතික නිකුත් කිරීම
- රජයේ සුබසාධන හා සහන බෙදාහැරීම් සඳහා මඟ පෙන්වීම
- මැතිවරණ හා සංගණන ආශ්රිත ක්රියාවලීන් සඳහා සහාය වීම
- විපත් සහන මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය සහ ප්රජා මට්ටමේ වාර්තා කිරීම
මෙම නිලධරයින් දිගු කාලයක් වෘත්තීය ක්රියාමාර්ගවල නිරත වුවහොත්, විශේෂයෙන් දිනපතා පරිපාලන අවශ්යතා සඳහා ඔවුන්ගේ සහාය මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින ග්රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්රජාවන් මත, රාජ්ය සේවා කඩාකප්පල් වීමට ඉඩ ඇත.
කඩිනම් විසඳුමක් ඉල්ලමින්
කෝටි ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයින්ට බලපෑ හැකි පුළුල් සේවා කඩාකප්පල්වීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා ජූනි 30 නියමිත කාල සීමාවට පෙර රජය හා ක්ෂණික සාකච්ඡාවලට අවතීර්ණ වී අදාළ ගැටළු විසඳීමට වෘත්තීය සමිති 촉구 කරයි. සමිතිවල නිශ්චිත ඉල්ලීම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල ප්රසිද්ධියට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.