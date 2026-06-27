Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැති ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සවයක් සම්බන්ධයෙන් කියැවෙන අක්‍රමිකතා පිළිබඳව පෙරමුණු සමාජවාදී පක්ෂය (එෆ්එස්පී) විසින් නිල පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එම අවස්ථාවේ විනිවිදභාවය හා ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

උත්සව පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක්

ශ්‍රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂයක් වන එෆ්එස්පී, වාර්තා තැබීමේ උත්සාහයේ සංවිධානය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් කලකිරවනසුලු විෂමතාවයන් ලෙස හඳුන්වන කරුණු ඉස්මතු කිරීමට ඉදිරිපත් විය. නිසි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය නොකළ බව යෝජනා කරමින් මෙම සිදුවීම සම්පූර්ණ විමර්ශනයකට ලක් කරන ලෙස පක්ෂය ඉල්ලා සිටියේය.

විනිවිදභාවය පිළිබඳ කනස්සල්ල

එෆ්එස්පී පක්ෂයට අනුව, නිරීක්ෂණය කළ අක්‍රමිකතාවයන් හේතුවෙන් උත්සවයේ විශ්වසනීයත්වය සහ ස්ථාපිත කළ බව කියැවෙන වාර්තාවල නීත්‍යනුකූලභාවය සම්බන්ධයෙන් සැකයක් මතු වී ඇත. සැලකිය යුතු පොදු අවධානයක් හා ජාතික ආඩම්බරයක් දිනා ගන්නා එවැනි උත්සව, අඛණ්ඩිතතාවයේ හා වගවීමේ ඉහළම මට්ටම් යටතේ පැවැත්විය යුතු බව පක්ෂය අවධාරණය කළේය.

  • එෆ්එස්පී විසින් සම්බන්ධිත බලධාරීන් වෙත නිල පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන ලදී
  • උත්සවයේ කටයුතු පිළිබඳ ස්වාධීන සමාලෝචනයක් සිදු කරන ලෙස පක්ෂය ඉල්ලා සිටියේය
  • අධීක්ෂණ හා සත්‍යාපන ක්‍රියාවලීන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු කරන ලදී

පුළුල් ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හෝ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් උත්සව සංවිධානය කිරීමේදී වඩාත් දැඩි පරීක්ෂාවක් අවශ්‍ය බවට මෙම පැමිණිල්ල මහජන අවධානය යොමු කර ඇත. චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඉක්මනින් හා විනිවිදව ක්‍රියා කරන ලෙස අධිකාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි එෆ්එස්පී, එසේ නොකිරීම ඉහළ මට්ටමේ ව්‍යාපෘති කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය බිඳ දමන බවට අනතුරු ඇඟවීය.

ගිනස් ලෝක වාර්තා ආයතනය වැනි ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සංවිධානයක ප්‍රතිරූපය දරන උත්සවවලදී වගවීම තහවුරු කළ යුතු බව එෆ්එස්පී දිගින් දිගටම අවධාරණය කළේය.

එෆ්එස්පී පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් තවමත් නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. කාරණය දිග්ගැසෙත්ම, මහජනයා හා දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් සිදුවීම් සමීපව අනුගමනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීමෙන් පසු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට (BIA) පැමිණි සංවිධිත අපරාධ ජාලයක් සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි සැකපිටින් සිටි පුද්ගලයෙකු පොලීසිය…

27 Jun 2026 Discuss
උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි Sinhala

උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි

ලෝක පතළ රයිඩ්-හේලිං දැවැන්තයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සිය පියවර තවදුරටත් පුළුල් කරමින්, රටේ ප්‍රසිද්ධ මැණික් අගනුවර වන රත්නපුරය තුළ සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කර…

27 Jun 2026 Discuss
අතීත හැසිරීම් පිළිබඳ විමර්ශන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට දැවැන්තම සාම සාධක හමුදාව යවන්නට සූදානම් Sinhala

අතීත හැසිරීම් පිළිබඳ විමර්ශන මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට දැවැන්තම සාම සාධක හමුදාව යවන්නට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට තම විශාලතම සාම සාධක හමුදා කණ්ඩායම යෙදවීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එරට පිටරට සේවා කළ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව කලින් ලේඛනගත වූ අවර හැසිරීම් චෝදනා…

27 Jun 2026 Discuss