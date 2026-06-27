Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උඩපලාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අගුළු දැමූ ගබඩාවල කල් ඉකුත් වූ සහන ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනේ

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උඩපලාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අගුළු දැමූ ගබඩාවල කල් ඉකුත් වූ සහන ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනේ

බ්‍රහස්පතින්දා ගම්පොල උඩපලාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අගුළු දැමූ ගබඩා කාමර තුනක් අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීන් බලහත්කාරයෙන් විවෘත කිරීමට සිදු වූ අතර, ආපදා ආධාර ලාභීන්ගෙන් රඳවා ගත් බව කියැවෙන සහන ද්‍රව්‍ය විශාල තොගයක් එහිදී හෙළිදරව් විය.

එම ගබඩා කාමරවල 'දිත්වා' ආපදාවෙන් පීඩාවට පත් වූවන් වෙත බෙදාහැරිය යුතුව තිබූ කල් ඉකුත් වූ ආහාර ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් සහ අනෙකුත් සහන සම්පත් රාශියක් තොග කර ඇතැයි මෙම කම්පාකාරී සොයාගැනීමෙන් අනාවරණය විය.

විගණන කණ්ඩායම ක්‍රියාත්මක වීමට බල කෙරේ

ගබඩා කාමර අගුළු දමා ඇති බව දුටු විගණන නිලධාරීන් ඒවා බලහත්කාරයෙන් විවෘත කිරීමට පියවර ගත් අතර, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් ආපදා සහන මෙහෙයුම් පවත්වාගෙන ගිය ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැකයන් මතු කරන ලදී. මෙම සොයාගැනීම් මගින් ප්‍රදේශයේ ආපදා සහන කළමනාකරණය භාරව සිටි ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය කෙරෙහි අඳුරු සෙවනැල්ලක් හෙළා ඇත.

දුෂ්කරතාවට පත් ආපදා ආශ්‍රිතයන් හදිසි අවශ්‍යතාවයේ කාලෙක දී අත්‍යවශ්‍ය ආහාර හා සම්පත් නොලැබී සිටිය හැකි අවස්ථාවක, ඔවුන් සඳහා නියමිත සහන ද්‍රව්‍ය තොග කර ගැනීම ඉතාමත් බරපතළ මහජන සැලකිල්ලට ලක් විය යුතු කාරණයකි.

වගවීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මතු වේ

මෙම සොයාගැනීම උඩපලාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වගවීම සහ විනිවිදභාවය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. ගබඩා කාමර අගුළු දැමීමට වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න සහ සහන ද්‍රව්‍ය නියමිත ලාභීන් වෙත කිසිදා බෙදා නොහරින ලද්දේ මන්දැයි යන්න මෙම අවස්ථාවේ දී තවමත් පැහැදිලි නැත.

  • අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීන් විසින් අගුළු දැමූ ගබඩා කාමර තුනක් බලහත්කාරයෙන් විවෘත කරන ලදී
  • එහි ඇතුළත කල් ඉකුත් වූ ආහාර ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් සොයා ගන්නා ලදී
  • එම ද්‍රව්‍ය 'දිත්වා' ආපදාවෙන් ආශ්‍රිතයන් සඳහා නියමිතව තිබූ බව වාර්තා වේ
  • සිදුවීම ගම්පොල උඩපලාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු විය

මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ආධිකාරීන් විසින් නිල විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මූලික පරිපාලන මට්ටමින් ආපදා සහන බෙදාහැරීම කෙරෙහි වඩා විශාල අධීක්ෂණයක් සඳහා හඬ නඟින විට, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැති ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සවයක් සම්බන්ධයෙන් කියැවෙන අක්‍රමිකතා පිළිබඳව පෙරමුණු සමාජවාදී පක්ෂය (එෆ්එස්පී) විසින් නිල පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති…

27 Jun 2026 Discuss
මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීමෙන් පසු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට (BIA) පැමිණි සංවිධිත අපරාධ ජාලයක් සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි සැකපිටින් සිටි පුද්ගලයෙකු පොලීසිය…

27 Jun 2026 Discuss
උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි Sinhala

උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි

ලෝක පතළ රයිඩ්-හේලිං දැවැන්තයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සිය පියවර තවදුරටත් පුළුල් කරමින්, රටේ ප්‍රසිද්ධ මැණික් අගනුවර වන රත්නපුරය තුළ සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කර…

27 Jun 2026 Discuss