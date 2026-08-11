සූට්කේසයක 'මෘතදේහය' යැයි සිතූ වස්තුව ජීවමාන බෝනික්කෙක් බව හෙළිවීමෙන් ඕස්ට්රේලියානු සංහාර පරීක්ෂණය අමුතු ආකාරයකින් අවසන් වෙයි
ඉරිදා රිය සවාරියකට ගිය පොදු ජනතාවගෙන් දෙදෙනෙකු සූට්කේසයක් තුළ මිනිස් සිරුරක් දමා ඇතැයි සැලකූ දෙයක් හමුවීමෙන් පසු ආරම්භ කළ සංහාර පරීක්ෂණය ඕස්ට්රේලියානු පොලිසිය අවසන් කර ඇත. එහෙත් අනතුරුව බලධාරීන් විසින් සොයාගනු ලැබුවේ, සතුටක් ගෙන දෙන මෙම සොයාගැනීම ඉතාමත් ජීවමාන ලෙස නිර්මාණය කළ බෝනික්කෙකු මිස වෙන කිසිවක් නොවන බවයි.
වහාම බරපතළ පොලිස් ප්රතිචාරයක් අවුළුවාලූ මෙම සිදුවීම, නොසිතූ තත්ත්වයන් යටතේ ඒවාට මුහුණ දෙන නිරීක්ෂකයන්ට පවා නූතන යථාර්ථවාදී බෝනික්කන් කෙතරම් ඒත්තු ගන්වන සුළු ලෙස දිස්විය හැකිද යන්න ඉස්මතු කරයි.
භීතිය ගෙන දෙන සොයාගැනීම ප්රධාන පොලිස් ප්රතිචාරයකට තුඩු දෙයි
සාමාන්ය ඉරිදා රිය සවාරියකට ගිය එම දෙදෙනා, මිනිස් අවශේෂ අඩංගු යැයි පෙනෙන සූට්කේසයක් හමු කර ගත්හ. පොදු ආරක්ෂාව ගැන සිතා වගකීමෙන් කටයුතු කළ ඔවුහු වහාම පොලිසියට දැනුම් දුන්නේය. ඒ අනුව, හැකි ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වූ පොලිසිය, සිදුවීම අනාවරණ සංහාරයක් ලෙස සලකා පරීක්ෂණ ආරම්භ කළේය.
නිළධාරීන් ප්රදේශය වටලා, විමර්ශකයන් සිදුවීම් ස්ථානයට යොදවා ගනු ලැබූ අතර, හමුවූ දෙයේ ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගෙන සොයාගැනීම ඉතාමත් බරපතළ ලෙස ආරම්භයේදීම සළකනු ලැබීය.
අනපේක්ෂිත ප්රතිඵලයක් සමඟ පරීක්ෂණය අවසන් වෙයි
කෙසේ වෙතත්, සමීප පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව, විමර්ශකයන් තීරණය කළේ ගමන් කරන්නන් දෙදෙනා තර්ජනාත්මක ලෙස සැලකූ දෙය, ඇත්ත වශයෙන්ම මිනිස් සිරුරකට ප්රමාණවත් සමානත්වයක් ගෙන දෙන, සොයාගත් අය සැබවින්ම රවටාලූ ජීවමාන බෝනික්කෙකු බවයි.
කිසිදු අපරාධයක් සිදු නොවූ බැවින්, දැඩිව ගෙන ගිය විමර්ශනයක් ආතතිය නිරාකරණය වූ නමුත් සහනයක් ගෙනදෙන නිමාවකට ගෙන ඒමෙමින්, පොලිසිය සංහාර පරීක්ෂණය නිල වශයෙන් වසා දැමීය.
සෞජන්ය වගකීමේ මතක් කිරීමක්
ප්රතිඵලය මුලින් බිය ගැන්වූ තරම් භීෂණජනක නොවූ බව ඔප්පු වූ අතරම, සැකසහිත සූට්කේසය නොසලකා හැරීම වෙනුවට, පොලිසියට දැනුම් දීම තුළින් සොයාගැනීම වාර්තා කළ පොදු ජනතාව නිවැරදිව කටයුතු කළ බව බලධාරීන් පිළිගත්හ.
- සොයාගැනීම සිදු වූයේ පොදු ජනතාවගෙන් දෙදෙනෙකු විසින් සාමාන්ය ඉරිදා රිය සවාරියකදීය.
- මූලික වාර්තාව මත පදනම්ව පොලිසිය සම්පූර්ණ සංහාර පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළේය.
- පසුකාලීන පරීක්ෂණයෙන් සූට්කේසයේ අන්තර්ගතය ජීවමාන බෝනික්කෙකු බව තහවුරු විය.
- අපරාධ ක්රියාකාරකමක් නොමැති බව ස්ථාපිත වූ පසු පරීක්ෂණය නිල වශයෙන් වසා දමනු ලැබීය.
මෙම අසාමාන්ය සිදුවීම, නව්ය හා කලාත්මක බෝනික්කන් කෙතරම් යථාර්ථවාදී වී ඇත්දැයි සහ, ප්රසිද්ධ ස්ථානවල ඔවුන්ගේ පැවැත්ම සාමාන්ය පුරවැසියන්ට හා නීතිය ක්රියාත්මක කරන්නන්ට ඇති කළ හැකි අනපේක්ෂිත තත්ත්වයන් ගැන කැපී පෙනෙන මතක් කිරීමක් ලෙස සේවය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.