ඉරාන ආරක්ෂක තර්ජන මධ්යයේ තුර්කියෙන් රහස් ගුවන් ගමනකට ට්රම්ප් කෑම ප්රවාහන ෙවලාගේ සඟවා ගත්හ
එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් පසුගිය මාසයේ තුර්කියෙන් රහසිගතව හමුදා ගුවන් යානයකින් පිටත්ව යාමේදී ඉරානය සම්බන්ධ තර්ජන හේතුවෙන් අසාමාන්ය ආරක්ෂක පියවරක් ගත් බව වාර්තා වෙයි. ඔහු හඳුනාගැනීම වැළැක්වීම සඳහා කෑම ප්රවාහන කන්ටේනරයක් තුළ සඟවාගෙන ගුවන් යානයට නැගී ඇත.
ජනාධිපතිවරයාගේ චලනය සැඟවීමට ගත් සූක්ෂ්ම පියවර
වාර්තාවලට අනුව, ට්රම්ප් ගුවන් යානයට නැගීමේදී කෑම ට්රොලියක් හෝ කන්ටේනරයක් තුළ සඟවා ගනු ලැබූ අතර, ඔහුගේ චලනයන් පිළිබඳ කිසිදු පූර්ව තොරතුරක් සතුරු පාර්ශ්වවලට නොලැබෙන ලෙස සැලසුම් කළ මෙම විශේෂ ආරක්ෂක ක්රමෝපාය ක්රියාත්මක කළේය. ඇමෙරිකානු බුද්ධිතල නිලධාරීන් එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයාව ඉලක්ක කරගත් ඉරාන තර්ජනයක් බරපතල ලෙස සලකා බලමින් සිටි අවස්ථාවක මෙම අසාමාන්ය ආරක්ෂක ව්යවස්ථාව ක්රියාත්මක කෙරිණි.
හමුදා ස්වභාවයේ එම ගුවන් ගමන ට්රම්ප් තුර්කියේ සිට බ්රිතාන්යයට රැගෙන ගිය අතර, පිටත්වීමේ අවස්ථාවේ දී වයිට් හවුස් එය මහජනතාවට හෙළිදරව් කර නොතිබිණි. සිටින හෝ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ සංචාරයක් සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි රහස්යභාවයක් දරා ගැනීම දුර්ලභ කාරණාවක් වන අතර, ඔහුගේ ආරක්ෂක කණ්ඩායම විසින් ගනු ලත් අසාමාන්ය ක්රියාමාර්ග ඉතා ඉහළ තර්ජන තක්සේරුවකට ලක්ව ඇති බව පෙනී යයි.
ඉරාන තර්ජනයේ පසුබිම
එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර තතෙන්ශනය මෑත වසරවලදී නිරතුරු ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, ඇමෙරිකානු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ඉලක්ක කරගත් ඉරාන කුමන්ත්රණ පිළිබඳව ඇමෙරිකානු නිලධාරීන් නිතර සඳහන් කෙරේ. මෙම අස්ථිර සන්දර්භය තුළ ට්රම්ප්ගේ ආරක්ෂක කණ්ඩායම රහස්ය ගුවන් යානා නැගීමේ ක්රියාපටිපාටිය ක්රියාත්මක කළ බවට විශ්වාස කෙරෙන අතර, සාමාන්ය සංචාර කළමනාකරණය පවා ඇති විය හැකි අවදානමක් ලෙස සලකා ගනු ලැබිණි.
රාජ්ය නායකයෙකු දෘෂ්යතාවෙන් ආවරණය කිරීම සඳහා කෑම කන්ටේනරයක් භාවිත කිරීම අසාමාන්ය නමුත් ප්රායෝගික විසඳුමකි. ට්රම්ප්ගේ ආරක්ෂාවට වගකිව යුත්තන් විසින් තර්ජන පරිසරය කෙතරම් බරපතල ලෙස තක්සේරු කළේද යන්න මෙයින් මනාව ඉස්මතු කෙරේ.
වයිට් හවුස් ප්රකාශය යථාර්ථයෙන් වෙනස් විය
ගුවන් ගමන සිදු වූ අවස්ථාවේ, ට්රම්ප් සිටි ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් වයිට් හවුස් මහජනතාවට වෙනස් විස්තරයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පවත්වාගෙන ගිය විනිවිදභාවය පිළිබඳ ප්රශ්නයක් මතු විය. සිදුවීම් පිළිබඳ නිල අනුවාදය සහ දැන් වාර්තා වන දේ අතර පරස්පර විරෝධය දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් දිනාගෙන ඇත.
ජනාධිපතිවරයාගේ චලනයන් හිතාමතාම මහජන වාර්තාවලින් සඟවා ගත් ඇමෙරිකානු ඉතිහාසයේ, විශේෂයෙන්ම සක්රීය ගැටුම් හෝ විශ්වාසනීය තර්ජන සහිත සමයන්හිදී, ද්විතීය නිදසුන් නොමැතිව නොවේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම නඩුවේ වාර්තා වන ක්රමවේදය — කෑම උපකරණ කැබැල්ලක් තුළ සඟවා ගැනීම — ඉතා අසාමාන්ය වන අතර, තත්ත්වය හසුරවා ගත් බරපතල ස්වභාවය ඉස්මතු කෙරේ.
ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල සඳහා ඇති ඇඟවීම්
ජාත්යන්තර සංචාරයේදී ඉහළ පැතිකඩ සහිත දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් ආරක්ෂා කිරීම අද්විතීය අභියෝගයන් ඉදිරිපත් කරන බව ආරක්ෂා විශේෂඥයෝ සඳහන් කරති. විශේෂයෙන්ම බුද්ධිතල ජාල විනිවිද යා හැකි හෝ සතුරු රාජ්ය ක්රියාකාරීන් සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරගෙන සිටින කලාපවලදී මෙය ඊටත් වඩා සංකීර්ණ වෙයි. එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය යන දෙරටම සමඟ සංකීර්ණ භූ-දේශපාලන සම්බන්ධතා බෙදා ගන්නා තුර්කිය, එවැනි චලනයන් සඳහා විශේෂ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.