එස්.ටී.එෆ්. හා වනජීවී සම්මිශ්ර වැටලීමකින් කුරුවිටදී සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට — අතුරුදහන් වන්යජීවී වෙළඳාමේ කේන්ද්රස්ථානයක් හෙළිවේ
විශේෂ කාර්ය බළකාය (එස්.ටී.එෆ්.) සහ වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරිය එක්ව පවත්වන ලද සම්මිශ්ර මෙහෙයුමක් හරහා, නීතිවිරෝධී ජීවී ජාවාරම් ජාලයක කොටසක් ලෙස සැලකෙන වනජීවී ශරීර කොටස් සමූහයක් සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව කුරුවිටදී සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
වැටලීමෙන් ආරක්ෂිත සත්ත්ව කොටස් හෙළිවේ
කුරුවිට ප්රදේශයේ සිදු කරන ලද සුවිශේෂ වැටලීමකදී සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත් අතර, ඒ අවස්ථාවේදී දැඩි ලෙස ආරක්ෂිත වනජීවී සතුන්ට අයත් ශරීර කොටස් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් නිලධාරීන් විසින් සොයාගන්නා ලදී. ජාත්යන්තරව පොහොසත් හා විවිධාංගීකෘත ජෛව විවිධත්වයක් සඳහා පිළිගනු ලබන ශ්රී ලංකාව තුළ නීතිවිරෝධී වනජීවී වෙළඳාමෙන් ඇතිවන නිරන්තර තර්ජනය මෙම මෙහෙයුම ඉස්මතු කරයි.
සම්බන්ධ සත්ත්ව විශේෂ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර අධිකාරීන් තවමත් හෙළිකර නොමැති නමුත්, සොයාගත් කොටස් ශ්රී ලාංකේය නීතිය යටතේ වනජීවී ආරක්ෂාවේ දැඩිම කාණ්ඩවලට අයත් බව වාර්තා වේ.
සම්බන්ධීකෘත නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ උත්සාහය
එස්.ටී.එෆ්. හා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අතර 긴密 සම්බන්ධීකරණයක ප්රතිඵලයක් ලෙස මෙම සාර්ථක වැටලීම සිදු වූ අතර, රටේ පාරිසරික අපරාධ මර්දනයේ ස්ථාවරව ඉහළ යන බහු-ආයතන සහයෝගීතාවයේ ප්රවණතාව එය පිළිබිඹු කරයි.
- මෙහෙයුම අතරතුර සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
- දැඩි ලෙස ආරක්ෂිත වනජීවී සතුන්ගේ ශරීර කොටස් සමූහයක් සොයාගන්නා ලදී
- කුරුවිට ප්රදේශයේදී මෙහෙයුම සිදු කරන ලදී
- එස්.ටී.එෆ්. සහ වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරිය අතර ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමකි
ශ්රී ලංකාවේ වනජීවීන්ට වැඩෙන තර්ජනයක්
ශ්රී ලංකාවේ නීතිවිරෝධී වනජීවී ජාවාරම් බරපතළ කනස්සල්ලක් ලෙස පවතින අතර, රටට ආවේනික හා වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති විශේෂ කිහිපයක් දඩයම් හා නීතිවිරෝධී ජාවාරම් ජාල හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වෙයි. දේශීය ඉල්ලුම හා ජාත්යන්තර කළු වෙළඳපළ අභිලාෂ යන දෙකින්ම පෝෂණය වන එවැනි මෙහෙයුම් දූපතේ ස්වාභාවික උරුමයට දරුණු තර්ජනයක් එල්ල කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී නීති, ආරක්ෂිත සත්ත්ව විශේෂ ජාවාරම් කිරීමේ වරදට වරදකරු වන අයට දැඩි දඬුවම් පනවන අතර, සතුන් හා ශාක සංරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ වැරදිකරුවන්ට සැලකිය යුතු සිර දඬුවම් හා දඩ මුදල් ලැබිය හැකිය.
සැකකරුවන් දෙදෙනා දැනට අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට යත්ම ඔවුන් මහේස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. පුළුල් ජාවාරම් ජාලය සම්බන්ධ විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව අධිකාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.