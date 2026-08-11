සිරියාවෙන් පලවා හරින ලද අසාද්, සහෝදරයා සහ ලේ ඥාතියාට මරණ දඬුවම් නියම කෙරේ
සිරියාවේ හිටපු ජනාධිපති බෂාර් අල්-අසාද්, ඔහුගේ සහෝදරයා මාහෙර් අල්-අසාද් සහ ලේ ඥාතියා අතෙෆ් නජීබ් යන තිදෙනා සිරියානු අධිකරණයක් මගින් වරදකරුවන් ලෙස නිගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ට මරණ දඬුවම නියම කර ඇති අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ රටක් යකඩ මිටෙන් පාලනය කළ එම පවුලට එරෙහිව ඓතිහාසික නීතිමය ගිණුම් ජනනය වී තිබේ.
අසාද් රාජවංශයට එරෙහිව ඓතිහාසික තීන්දුවක්
දිගු හා ව්යසනකාරී සිවිල් යුද්ධයකින් අනතුරුව, මැදපෙරදිග කලාපය ප්රතිනිර්මාණය කරමින් මිලියන සංඛ්යාත සිරියානු ජනතාව විතැන් කළ ඒ ගැටුමෙන් පසුව, අසාද් බලයෙන් පෙරළා දමනු ලැබීමත් සමඟ, මෙම දඬුවම නියම කිරීම සිරියාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම වැදගත් අධිකරණ ප්රතිඵලයක් ලෙස සැලකේ.
අසාද් පාලන තන්ත්රයේ ආරක්ෂාව හා හමුදාව සම්බන්ධ කේන්ද්රීය චරිත ලෙස සිටි ඒ තිදෙනාම වරදකරුවන් ලෙස නිගමනය කර ඔවුන්ට උපරිම දඬුවම ලබා දීම, සිරියානු බලධාරීන් ඔවුන්ට එරෙහිව ගෙනා චෝදනාවල බරපතලකම පිළිබිඹු කරයි.
හිටපු පාලන තන්ත්රයේ ප්රධාන චරිත
හිටපු ජනාධිපතිගේ බාල සහෝදරයා වූ මාහෙර් අල්-අසාද්, සිරියාවේ වඩාත්ම බිය ගන්නා සුළු ව්යක්තීන් අතර පෙරමුණේ සිටි අයකු ලෙස බහුලව සැලකෙන අතර, සිවිල් වැසියන්ට ම දරුණු ලෙස මර්දනය කළ බවට චෝදනා ලැබුණු ශ්රේෂ්ඨ හමුදා ඒකක ඔහු විසින් ආඥා දෙනු ලැබීය. අසාද් පවුලේ ලේ ඥාතියෙකු වූ අතෙෆ් නජීබ් ජ්යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක තනතුරු දැරූ අතර, සිරියානු සිවිල් ගැටුම ඇවිලවූ මුල් විරෝධතා මර්දනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු සම්බන්ධ කර ගැනේ.
හිටපු රජය යටතේ අපරාධ සිදු කළ බවට චෝදනා ලැබෙන්නන්ට එරෙහිව වගවීම ඉල්ලා සිටීමට සිරියාවේ නව බලධාරීන්ගේ අදිටන දඬුවම් නියම කිරීම ස්පෂ්ටවම ප්රකාශ කරයි.
අසාද් සිරියාවේ බලයට ඔබ්බෙහි
බෂාර් අල්-අසාද් 2024 දෙසැම්බරයේ සිරියාවෙන් පලා ගිය අතර, ඉන් පසුව රුසියාව විසින් ඔහුට දේශපාලන ආශ්රය ලබා දෙනු ලැබ, දැනට ඔහු එහි වාසය කරයි. ඔහුගේ සහෝදරයා සහ ලේ ඥාතියා ද සිරියාවේ භූමිය ඉක්මවා ගොස් ඇති බවට විශ්වාස කෙරෙන අතර, ඒ නිසා දෙරට ඉල්ලා සිටීමක් හෝ ඔවුන් සිරියානු භූමියට ප්රතිගමනය කිරීමක් — දෙකම ආසන්න අනාගතයේ ඉතා අසාධ්ය සිදුවීමක් ලෙස සැලකෙන හෙයින් — මරණ දඬුවම් මෙම අවස්ථාවේ දී බොහෝ දුරට සාංකේතික ස්වභාවයක් ගනී.
එසේ වෙතත්, 2011 දී ආරම්භ වූ ම දරුණු සිවිල් යුද්ධයේ දී ආදරණීයයන් අහිමි කර ගත් සහ දශක ගණනාවක අසාද් පවුලේ පාලනය යටතේ දුක් විඳි මිලියන සංඛ්යාත සිරියානු ජනතාවට මෙම තීන්දු ගැඹුරු දේශපාලන හා සාංකේතික අගයක් දරයි.
යුක්තිය සොයන ජාතියක්
ප්රායෝගික යුක්තිය තවමත් අත්නොපත්වන අවස්ථාවක වුවද, බොහෝ සිරියානුවන්ට මෙම දඬුවම් බොහෝ කලක් ප්රමාද වී ලද වගවීමේ මොහොතක් නියෝජනය කරයි. හිටපු රජය යටතේ සිදු වූ ම ජනතාවගේ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට ප්රතිකාර කිරීමේ ශක්කම ප්රකාශ කරමින් සිරියාවේ සංක්රාන්ති බලධාරීන් ඒ සඳහා අදිටන ප්රකාශ කර ඇත.
නැවත ගොඩනැගීම සහ පාලනය දෙසට සංකීර්ණ හා අනිශ්චිත මාවතක් ගෙවා යන සිරියාව දෙස ජාත්යන්තර ප්රජාව දිගින් දිගටම සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.