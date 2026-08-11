Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිරියාවෙන් පලවා හරින ලද අසාද්, සහෝදරයා සහ ලේ ඥාතියාට මරණ දඬුවම් නියම කෙරේ

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිරියාවෙන් පලවා හරින ලද අසාද්, සහෝදරයා සහ ලේ ඥාතියාට මරණ දඬුවම් නියම කෙරේ

සිරියාවේ හිටපු ජනාධිපති බෂාර් අල්-අසාද්, ඔහුගේ සහෝදරයා මාහෙර් අල්-අසාද් සහ ලේ ඥාතියා අතෙෆ් නජීබ් යන තිදෙනා සිරියානු අධිකරණයක් මගින් වරදකරුවන් ලෙස නිගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ට මරණ දඬුවම නියම කර ඇති අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ රටක් යකඩ මිටෙන් පාලනය කළ එම පවුලට එරෙහිව ඓතිහාසික නීතිමය ගිණුම් ජනනය වී තිබේ.

අසාද් රාජවංශයට එරෙහිව ඓතිහාසික තීන්දුවක්

දිගු හා ව්‍යසනකාරී සිවිල් යුද්ධයකින් අනතුරුව, මැදපෙරදිග කලාපය ප්‍රතිනිර්මාණය කරමින් මිලියන සංඛ්‍යාත සිරියානු ජනතාව විතැන් කළ ඒ ගැටුමෙන් පසුව, අසාද් බලයෙන් පෙරළා දමනු ලැබීමත් සමඟ, මෙම දඬුවම නියම කිරීම සිරියාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම වැදගත් අධිකරණ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සැලකේ.

අසාද් පාලන තන්ත්‍රයේ ආරක්ෂාව හා හමුදාව සම්බන්ධ කේන්ද්‍රීය චරිත ලෙස සිටි ඒ තිදෙනාම වරදකරුවන් ලෙස නිගමනය කර ඔවුන්ට උපරිම දඬුවම ලබා දීම, සිරියානු බලධාරීන් ඔවුන්ට එරෙහිව ගෙනා චෝදනාවල බරපතලකම පිළිබිඹු කරයි.

හිටපු පාලන තන්ත්‍රයේ ප්‍රධාන චරිත

හිටපු ජනාධිපතිගේ බාල සහෝදරයා වූ මාහෙර් අල්-අසාද්, සිරියාවේ වඩාත්ම බිය ගන්නා සුළු ව්‍යක්තීන් අතර පෙරමුණේ සිටි අයකු ලෙස බහුලව සැලකෙන අතර, සිවිල් වැසියන්ට ම දරුණු ලෙස මර්දනය කළ බවට චෝදනා ලැබුණු ශ්‍රේෂ්ඨ හමුදා ඒකක ඔහු විසින් ආඥා දෙනු ලැබීය. අසාද් පවුලේ ලේ ඥාතියෙකු වූ අතෙෆ් නජීබ් ජ්‍යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක තනතුරු දැරූ අතර, සිරියානු සිවිල් ගැටුම ඇවිලවූ මුල් විරෝධතා මර්දනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු සම්බන්ධ කර ගැනේ.

හිටපු රජය යටතේ අපරාධ සිදු කළ බවට චෝදනා ලැබෙන්නන්ට එරෙහිව වගවීම ඉල්ලා සිටීමට සිරියාවේ නව බලධාරීන්ගේ අදිටන දඬුවම් නියම කිරීම ස්පෂ්ටවම ප්‍රකාශ කරයි.

අසාද් සිරියාවේ බලයට ඔබ්බෙහි

බෂාර් අල්-අසාද් 2024 දෙසැම්බරයේ සිරියාවෙන් පලා ගිය අතර, ඉන් පසුව රුසියාව විසින් ඔහුට දේශපාලන ආශ්‍රය ලබා දෙනු ලැබ, දැනට ඔහු එහි වාසය කරයි. ඔහුගේ සහෝදරයා සහ ලේ ඥාතියා ද සිරියාවේ භූමිය ඉක්මවා ගොස් ඇති බවට විශ්වාස කෙරෙන අතර, ඒ නිසා දෙරට ඉල්ලා සිටීමක් හෝ ඔවුන් සිරියානු භූමියට ප්‍රතිගමනය කිරීමක් — දෙකම ආසන්න අනාගතයේ ඉතා අසාධ්‍ය සිදුවීමක් ලෙස සැලකෙන හෙයින් — මරණ දඬුවම් මෙම අවස්ථාවේ දී බොහෝ දුරට සාංකේතික ස්වභාවයක් ගනී.

එසේ වෙතත්, 2011 දී ආරම්භ වූ ම දරුණු සිවිල් යුද්ධයේ දී ආදරණීයයන් අහිමි කර ගත් සහ දශක ගණනාවක අසාද් පවුලේ පාලනය යටතේ දුක් විඳි මිලියන සංඛ්‍යාත සිරියානු ජනතාවට මෙම තීන්දු ගැඹුරු දේශපාලන හා සාංකේතික අගයක් දරයි.

යුක්තිය සොයන ජාතියක්

ප්‍රායෝගික යුක්තිය තවමත් අත්නොපත්වන අවස්ථාවක වුවද, බොහෝ සිරියානුවන්ට මෙම දඬුවම් බොහෝ කලක් ප්‍රමාද වී ලද වගවීමේ මොහොතක් නියෝජනය කරයි. හිටපු රජය යටතේ සිදු වූ ම ජනතාවගේ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේ ශක්කම ප්‍රකාශ කරමින් සිරියාවේ සංක්‍රාන්ති බලධාරීන් ඒ සඳහා අදිටන ප්‍රකාශ කර ඇත.

නැවත ගොඩනැගීම සහ පාලනය දෙසට සංකීර්ණ හා අනිශ්චිත මාවතක් ගෙවා යන සිරියාව දෙස ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දිගින් දිගටම සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss