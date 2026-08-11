Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක අලි දිනය නිමිත්තෙන් නව අලි මාර්ග නිල ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරයි

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

මිනිස්-අලි ගැටුම අවම කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සාහයේ ඓතිහාසික පිය වරක්

ලෝක අලි දිනය සමඟ සමපාත වන වැදගත් පියවරක් ලෙස, දිවයිනේ මිනිසුන් සහ වනඅලින් අතර උත්සන්න වන ගැටුම අවම කිරීම අරමුණු කරගත් නව අලි මාර්ග මාලාවක් ශ්‍රී ලංකාව විසින් නිල වශයෙන් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇත.

මෙම ගැසට් නිවේදනය, මිනිස් පදිංචි ස්ථාන, ගොවිබිම් සහ ගම්මාන වෙත අත්තික්කම් නොකර අලි රංචු වාසස්ථාන අතර නිදහසේ ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසන නියමිත මාර්ග ස්ථාපිත කිරීමට රජය ආයතනික කැපවීමක් ලබා දෙයි. දෙපාර්ශ්වයේම ජීවිත හා ජීවනෝපාය දිගු කලක් තිස්සේ හානිකර ලෙස බලපෑමට ලක් කළ මෙම ගැටුම් තතු ඊට අදාළ ය.

අලි මාර්ග වැදගත් වන්නේ ඇයි

අලි මාර්ග යනු ඛණ්ඩිත වූ වන කොටස් සම්බන්ධ කරන, අලින්ට ඔවුන්ගේ සාම්ප්‍රදායික සංක්‍රමණ මාර්ග අනුගමනය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙන ඉතා වැදගත් ඉඩම් කොළයයි. දශක ගණනාවක් පුරා කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්තිය සහ නාගරික සංවර්ධනය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික භූ දර්ශනය කැඩ කොටා ඇති හෙයින්, මෙම පෞරාණික මාර්ග බාධාවට ලක් වී අලින් මිනිස් ජනගහනය සමඟ සෘජු ස්පර්ශයට බලකෙරී ඇත.

එහි ප්‍රතිවිපාක ඉතාමත් දරුණු වී ඇත. සෑම වසරකම, බෝග කොල්ල කෑම, දේපළ විනාශ කිරීම සහ පළිගැනීමේ සංහාරයන් ඇතුළු ගැටුම් අවස්ථාවල දී දුසිම් ගණනක් මිනිසුන් සහ සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් අලින් ජීවිත අහිමි කර ගනිති.

ශ්‍රී ලංකාවේ අලි ජනගහනය පීඩාවට ලක්ව ඇත

ශ්‍රී ලංකාව, Elephas maximus maximus ලෙස හඳුන්වනු ලබන උපප種යකට අයත් ආසියානු අලියාගේ ලොව විශාලතම සංකේන්ද්‍රණයකට නිවහන වේ. මෙම සතුන් බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය හා ජාතික අනන්‍යතාවය තුළ කැපී පෙනෙන ලෙස ස්ථානගත ව ඇති නිසා රට ඔවුන් කෙරෙහි ගැඹුරු සංස්කෘතික හා ආගමික ගෞරවයක් දරයි. එහෙත් ඒ සත්‍ය වුව ද, වාසභූමි හානිය සහ මිනිස්-වනජීවී ගැටුම් වනඅලි ජනගහනයේ පැවැත්මට බරපතළ තර්ජන එල්ල කිරීම නොනැවතී ඉදිරියට යයි.

වනජීවී සංරක්ෂණවේදීන් සහ ක්‍රියාකාරිකයින් දිගු කලක් තිස්සේ රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ අලි ගමනාගමන මාර්ග ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිශ්චිත ව්‍යවස්ථාපිත පියවර ගන්නා ලෙසය. මාර්ග ආරක්ෂණය, මිනිස්-අලි ගැටුමට ඇති දිගුකාලීන ඵලදායි විසඳුම් අතරින් ප්‍රමුඛ එකක් බව ඔවුහු තර්ක කරති.

ගැසට් නිවේදනය ප්‍රායෝගිකව අදහස් කරන්නේ කුමක් ද

මෙම මාර්ග නිල වශයෙන් ගැසට් කිරීමෙන් රජය ඒවාට යම් නෛතික ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන අතර, අලි ගමනාගමනයට බාධා කළ හැකි යම් ආකාරයේ සංවර්ධන හා ඉඩම් භාවිත ක්‍රියාකාරකම් සීමා කරනු ලැබේ. මෙම පියවර මගින් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්‍රතිලාභ නම්:

  • සාම්ප්‍රදායික අලි සංක්‍රමණ මාර්ග අනවසර ආක්‍රමණයෙන් ආරක්ෂා කිරීම
  • ගම්මාන හා කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශ වෙත අලින් ඇතුළු වන සංඛ්‍යාත අවම කිරීම
  • මාර්ග සීමා ඇතුළත නීතිවිරෝධී ක්‍රියාකාරකම් වලට එරෙහිව බලාත්මක කිරීම සඳහා නෛතික රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම
  • පුළුල් සංරක්ෂණ ප්‍රයත්නයන් සහ ජාත්‍යන්තර වනජීවී ආරක්ෂණ කැපවීම් සඳහා සහාය දැක්වීම

ක්‍රියාත්මක වීමට අර්ථවත් අවස්ථාවක්

සෑම වසරකම අගෝස්තු 12 වැනි දින සැමරෙන ලෝක අලි දිනය, ආසියාතික හා අප්‍රිකානු අලින් දෙඅංශයේම දුෂ්කර තතු පිළිබඳ ඇති දැනුවත්භාවය ඉහළ නංවාලීමේ ගෝලීය වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ශ්‍රී ලංකාව, මෙම ගැසට් නිවේදනය එම අවස්ථාව සමඟ සමන්විත කිරීමෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ජාත්‍යන්තර සංරක්ෂණ ප්‍රමුඛතා සමඟ යෙදීමේ රජයේ අභිප්‍රාය පිළිබඳ පැහැදිලි සංඥාවක් ලබා දේ.

නව ගැසට් මාර්ග සීමා නිර්ණය කිරීමට හා අධීක්ෂණය කිරීමට සංරක්ෂණ කණ්ඩායම් හා වනජීවී බලධාරීන් සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ක

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss