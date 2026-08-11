ශ්රී ලංකාව ලෝක අලි දිනය නිමිත්තෙන් නව අලි මාර්ග නිල ගැසට් පත්රයේ පළ කරයි
මිනිස්-අලි ගැටුම අවම කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ උත්සාහයේ ඓතිහාසික පිය වරක්
ලෝක අලි දිනය සමඟ සමපාත වන වැදගත් පියවරක් ලෙස, දිවයිනේ මිනිසුන් සහ වනඅලින් අතර උත්සන්න වන ගැටුම අවම කිරීම අරමුණු කරගත් නව අලි මාර්ග මාලාවක් ශ්රී ලංකාව විසින් නිල වශයෙන් ගැසට් පත්රයේ පළ කර ඇත.
මෙම ගැසට් නිවේදනය, මිනිස් පදිංචි ස්ථාන, ගොවිබිම් සහ ගම්මාන වෙත අත්තික්කම් නොකර අලි රංචු වාසස්ථාන අතර නිදහසේ ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසන නියමිත මාර්ග ස්ථාපිත කිරීමට රජය ආයතනික කැපවීමක් ලබා දෙයි. දෙපාර්ශ්වයේම ජීවිත හා ජීවනෝපාය දිගු කලක් තිස්සේ හානිකර ලෙස බලපෑමට ලක් කළ මෙම ගැටුම් තතු ඊට අදාළ ය.
අලි මාර්ග වැදගත් වන්නේ ඇයි
අලි මාර්ග යනු ඛණ්ඩිත වූ වන කොටස් සම්බන්ධ කරන, අලින්ට ඔවුන්ගේ සාම්ප්රදායික සංක්රමණ මාර්ග අනුගමනය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙන ඉතා වැදගත් ඉඩම් කොළයයි. දශක ගණනාවක් පුරා කෘෂිකාර්මික ව්යාප්තිය සහ නාගරික සංවර්ධනය ශ්රී ලංකාවේ ස්වාභාවික භූ දර්ශනය කැඩ කොටා ඇති හෙයින්, මෙම පෞරාණික මාර්ග බාධාවට ලක් වී අලින් මිනිස් ජනගහනය සමඟ සෘජු ස්පර්ශයට බලකෙරී ඇත.
එහි ප්රතිවිපාක ඉතාමත් දරුණු වී ඇත. සෑම වසරකම, බෝග කොල්ල කෑම, දේපළ විනාශ කිරීම සහ පළිගැනීමේ සංහාරයන් ඇතුළු ගැටුම් අවස්ථාවල දී දුසිම් ගණනක් මිනිසුන් සහ සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් අලින් ජීවිත අහිමි කර ගනිති.
ශ්රී ලංකාවේ අලි ජනගහනය පීඩාවට ලක්ව ඇත
ශ්රී ලංකාව, Elephas maximus maximus ලෙස හඳුන්වනු ලබන උපප種යකට අයත් ආසියානු අලියාගේ ලොව විශාලතම සංකේන්ද්රණයකට නිවහන වේ. මෙම සතුන් බෞද්ධ සම්ප්රදාය හා ජාතික අනන්යතාවය තුළ කැපී පෙනෙන ලෙස ස්ථානගත ව ඇති නිසා රට ඔවුන් කෙරෙහි ගැඹුරු සංස්කෘතික හා ආගමික ගෞරවයක් දරයි. එහෙත් ඒ සත්ය වුව ද, වාසභූමි හානිය සහ මිනිස්-වනජීවී ගැටුම් වනඅලි ජනගහනයේ පැවැත්මට බරපතළ තර්ජන එල්ල කිරීම නොනැවතී ඉදිරියට යයි.
වනජීවී සංරක්ෂණවේදීන් සහ ක්රියාකාරිකයින් දිගු කලක් තිස්සේ රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ අලි ගමනාගමන මාර්ග ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිශ්චිත ව්යවස්ථාපිත පියවර ගන්නා ලෙසය. මාර්ග ආරක්ෂණය, මිනිස්-අලි ගැටුමට ඇති දිගුකාලීන ඵලදායි විසඳුම් අතරින් ප්රමුඛ එකක් බව ඔවුහු තර්ක කරති.
ගැසට් නිවේදනය ප්රායෝගිකව අදහස් කරන්නේ කුමක් ද
මෙම මාර්ග නිල වශයෙන් ගැසට් කිරීමෙන් රජය ඒවාට යම් නෛතික ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන අතර, අලි ගමනාගමනයට බාධා කළ හැකි යම් ආකාරයේ සංවර්ධන හා ඉඩම් භාවිත ක්රියාකාරකම් සීමා කරනු ලැබේ. මෙම පියවර මගින් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්රතිලාභ නම්:
- සාම්ප්රදායික අලි සංක්රමණ මාර්ග අනවසර ආක්රමණයෙන් ආරක්ෂා කිරීම
- ගම්මාන හා කෘෂිකාර්මික ප්රදේශ වෙත අලින් ඇතුළු වන සංඛ්යාත අවම කිරීම
- මාර්ග සීමා ඇතුළත නීතිවිරෝධී ක්රියාකාරකම් වලට එරෙහිව බලාත්මක කිරීම සඳහා නෛතික රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම
- පුළුල් සංරක්ෂණ ප්රයත්නයන් සහ ජාත්යන්තර වනජීවී ආරක්ෂණ කැපවීම් සඳහා සහාය දැක්වීම
ක්රියාත්මක වීමට අර්ථවත් අවස්ථාවක්
සෑම වසරකම අගෝස්තු 12 වැනි දින සැමරෙන ලෝක අලි දිනය, ආසියාතික හා අප්රිකානු අලින් දෙඅංශයේම දුෂ්කර තතු පිළිබඳ ඇති දැනුවත්භාවය ඉහළ නංවාලීමේ ගෝලීය වේදිකාවක් ලෙස ක්රියා කරයි. ශ්රී ලංකාව, මෙම ගැසට් නිවේදනය එම අවස්ථාව සමඟ සමන්විත කිරීමෙන් ජාතික ප්රතිපත්තිය ජාත්යන්තර සංරක්ෂණ ප්රමුඛතා සමඟ යෙදීමේ රජයේ අභිප්රාය පිළිබඳ පැහැදිලි සංඥාවක් ලබා දේ.
නව ගැසට් මාර්ග සීමා නිර්ණය කිරීමට හා අධීක්ෂණය කිරීමට සංරක්ෂණ කණ්ඩායම් හා වනජීවී බලධාරීන් සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ක
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.