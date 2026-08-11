Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

WhatsApp හි Zero-Click දුර්වලතාවය ශ්‍රී ලාංකික iPhone පරිශීලකයන්ට හදිසි ආරක්ෂක අනතුරු ඇඟවීමක් අවුළුවයි

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
WhatsApp හි Zero-Click දුර්වලතාවය ශ්‍රී ලාංකික iPhone පරිශීලකයන්ට හදිසි ආරක්ෂක අනතුරු ඇඟවීමක් අවුළුවයි

භයානක නව සයිබර් තර්ජනයකට උපාංග අවදානමට ලක් කිරීමට පරිශීලක මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය නොවේ

iPhone උපාංගවල WhatsApp පරිශීලකයන් ඉලක්ක කරගත් නවීන සයිබර් ප්‍රහාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ විශේෂඥයන් සහ ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරීන් අතර බරපතල ආරක්ෂක සැලකිල්ලක් ඇති කර ඇත. මෙම දුර්වලතාවය සාර්ථක වීමට ගොදුරු වන්නාගේ කිසිදු මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය නොවන බව විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුය.

"zero-click" ප්‍රහාරය ලෙස හැඳින්වෙන මෙම තර්ජනය ඉතා භයජනක වන්නේ, සබැඳියක් ස්පර්ශ කිරීමකින් හෝ ගොනුවක් විවෘත කිරීමකින් හෝ කිසිදු පණිවිඩයකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමකින් තොරව පරිශීලකයාගේ උපාංගයට ඇතුළු විය හැකි බැවිනි. WhatsApp හරහා අනිෂ්ට සන්නිවේදනයක් ලැබීම පමණක් උපාංගය අවදානමට ලක් කිරීමට ප්‍රමාණවත් වේ.

Zero-Click ප්‍රහාරයක් යනු කුමක්ද?

සැකසහිත සබැඳි ක්ලික් කිරීමට හෝ හානිකර අන්තර්ගතයන් බාගත කිරීමට පරිශීලකයන් රවටා ගැනීම මත රඳා පවතින සාම්ප්‍රදායික සයිබර් ප්‍රහාරවලට ප්‍රතිවිරුද්ධව, zero-click සූරාකෑම් සම්පූර්ණයෙන්ම පසුබිමේ ක්‍රියාත්මක වේ. ප්‍රහාරකයන්ට, කිසිදු ආක්‍රමණයක් සිදු වූ බව පරිශීලකයා නොදන්නා ලෙසම, උපාංගයේ දත්ත, මයික්‍රෝෆෝනය, කැමරාව සහ පුද්ගලික සන්නිවේදන වෙත අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය.

අන්තර්ජාලයේ ප්‍රවේශම් සහිතව කටයුතු කිරීමෙන් පමණක් ආරක්ෂිත යැයි විශ්වාස කරන සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් පරිශීලකයන්ට මෙය විශේෂයෙන් භයානක තර්ජනයක් බවට පත් කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික iPhone පරිශීලකයන් මෙය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුත්තේ ඇයි?

WhatsApp ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් බහුලව භාවිත පණිවිඩ යැවීමේ වේදිකාවන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, ජනතාව කෝටි ගණනක් පෞද්ගලික සන්නිවේදනය, ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු සහ රාජ්‍ය සම්බන්ධිත ලිපි හුවමාරු සඳහා ද එය භාවිත කරයි. සියලු ජනවිකාස කාණ්ඩ හරහා මෙම යෙදුමේ ජනප්‍රියතාව, මෙම දුර්වලතාවය පුළුල් පොදු සැලකිල්ලක් ඇති කරන කාරණයක් බවට පත් කරයි.

මෙම නවතම තර්ජන අනතුරු ඇඟවීමේදී iPhone පරිශීලකයන් විශේෂයෙන් ඉස්මතු කරනු ලබන්නේ, Apple හි iOS පද්ධතිය සම්බන්ධව මෙම සූරාකෑම හඳුනා ගෙන ඇති බැවිනි. තවදුරටත් පැච් සහ පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබන අතරතුර, උපාංග යාවත්කාලීනව තබාගන්නා පරිශීලකයන් ද විමසිලිමත්ව සිටිය යුතු බව ආරක්ෂක පර්යේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.

ආරක්ෂිත වීමට පරිශීලකයන්ට ගත හැකි පියවර

  • ඔබේ iPhone හි iOS මෙහෙයුම් පද්ධතිය වහාම ලබාගත හැකි නවතම අනුවාදයට යාවත්කාලීන කරන්න.
  • ආරක්ෂක පැච් බොහෝ විට යෙදුම් යාවත්කාලීන හරහා බෙදා හරිනු ලබන බැවින්, App Store හරහා WhatsApp යෙදුම ද යාවත්කාලීනව තබා ගන්න.
  • ගිණුම් ආරක්ෂාවේ අමතර ස්ථරයක් සඳහා WhatsApp හි ද්වි-පියවර සත්‍යාපන විශේෂාංගය සක්‍රිය කරන්න.
  • විශේෂයෙන් පොදු සංසද සහ අන්තර්ජාල වේදිකාවල, ඔබේ දුරකථන අංකය දන්නේ කවුරුන් දැයි පිළිබඳ සිටිය ප්‍රවේශමෙන්.
  • වේගවත් බැටරි ක්ෂය වීම, අනපේක්ෂිත දත්ත භාවිතය හෝ පැහැදිලි නොවන මන්දගාමීතාවය වැනි අසාමාන්‍ය හැසිරීම් සඳහා ඔබේ උපාංගය නිරීක්ෂණය කරන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආරක්ෂාවට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්

මෙම නවතම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සයිබර් ආරක්ෂක රාමුව ශක්තිමත් කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවය තවදුරටත් අවධාරණය කරයි. ජංගම බැංකු සේවාවල සිට ඊ-රාජ්‍ය සේවා දක්වා රට පුරා ඩිජිටල් භාවිතය වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින මෙම සන්දර්භය තුළ, මෙවැනි දුර්වලතා සැලකිය යුතු ආර්ථික සහ පෞද්ගලික පෞද්ගලිකත්ව ඇඟවීම් දරයි.

සයිබර් ආරක්ෂා විශේෂඥයන් පුද්ගලයන් සහ ආයතන යන දෙඅංශයම ඩිජිටල් සනීපාරක්ෂාව භෞතික ආරක්ෂාව හා සමාන බරපතලකමකින් සලකා බැලිය යුතු බව නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරනු ලබන අතර, නවීන තර්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss