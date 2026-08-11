Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අල්ලස් කොමිසම විසින් හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්නට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ නඩු ඉදිරිපත් කෙරේ

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අල්ලස් කොමිසම විසින් හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්නට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ නඩු ඉදිරිපත් කෙරේ

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, හිටපු ධීවර අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්නට එරෙහිව දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරියේ නඩු ඉදිරිපත් කරමින් විධිමත් නීතිමය පියවර ගෙන ඇත.

විධිමත් චෝදනා ගොනු කිරීම

මෙම පියවර, පළපුරුදු දේශපාලනඥයා වටා ගෙතී ඇති නීතිමය කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, අල්ලස් කොමිසම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ විභාග අධිකරණයක් වෙත නඩුව ගෙනැවිත් වගවීම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තම ප්‍රයත්නය තීව්‍ර කර ඇත. නඩු ඉදිරිපත් කිරීම, හිටපු අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විධිමත් නඩු විභාගයක් ඉදිරියට ගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ඇති බව විමර්ශකයින් විශ්වාස කරන බවට සංඥාවක් සපයයි.

නඩු පසුබිම

ධීවර අමාත්‍යවරයා ලෙස සහ සිය දේශපාලන ජීවිතය පුරා වෙනත් කැබිනට් තනතුරු දරා සිටි රාජිත සේනාරත්න, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනවලට ලක්ව සිටියේය. ඔහුට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරියේ නඩු ගොනු කිරීමට කොමිසම ගත් තීරණය, බලධාරීන් මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් දක්වන බරපතළ ආකල්පය පිළිබිඹු කරයි.

දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන් සඳහා වැදගත්කම

රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ හිටපු නිලධාරීන් අතර වගවීම ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රයත්නයන් දිගින් දිගටම ඉදිරියට යන විට, මෙම නඩුව මහජනතාව සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් යන දෙඅංශයෙන්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ. අල්ලස් කොමිෂන් සභාව මෑත වසරවලදී ප්‍රමුඛ නඩු හඹා යෑමේ කටයුතුවල ක්‍රියාශීලී බවක් ප්‍රදර්ශනය කර ඇත.

නිශ්චිත චෝදනා, විභාග දිනයන් සහ හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ නීතිමය ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, කොළඹ මහාධිකරණයේ නඩු විභාගය ආරම්භ වීත් ම ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss