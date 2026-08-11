අල්ලස් කොමිසම විසින් හිටපු අමාත්ය රාජිත සේනාරත්නට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ නඩු ඉදිරිපත් කෙරේ
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, හිටපු ධීවර අමාත්ය රාජිත සේනාරත්නට එරෙහිව දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා මත කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරියේ නඩු ඉදිරිපත් කරමින් විධිමත් නීතිමය පියවර ගෙන ඇත.
විධිමත් චෝදනා ගොනු කිරීම
මෙම පියවර, පළපුරුදු දේශපාලනඥයා වටා ගෙතී ඇති නීතිමය කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, අල්ලස් කොමිසම ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ විභාග අධිකරණයක් වෙත නඩුව ගෙනැවිත් වගවීම ක්රියාත්මක කිරීමේ තම ප්රයත්නය තීව්ර කර ඇත. නඩු ඉදිරිපත් කිරීම, හිටපු අමාත්යවරයාට එරෙහිව විධිමත් නඩු විභාගයක් ඉදිරියට ගෙන යාමට ප්රමාණවත් සාක්ෂි ඇති බව විමර්ශකයින් විශ්වාස කරන බවට සංඥාවක් සපයයි.
නඩු පසුබිම
ධීවර අමාත්යවරයා ලෙස සහ සිය දේශපාලන ජීවිතය පුරා වෙනත් කැබිනට් තනතුරු දරා සිටි රාජිත සේනාරත්න, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශනවලට ලක්ව සිටියේය. ඔහුට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරියේ නඩු ගොනු කිරීමට කොමිසම ගත් තීරණය, බලධාරීන් මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් දක්වන බරපතළ ආකල්පය පිළිබිඹු කරයි.
දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන් සඳහා වැදගත්කම
රාජ්ය නිලධාරීන් සහ හිටපු නිලධාරීන් අතර වගවීම ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රයත්නයන් දිගින් දිගටම ඉදිරියට යන විට, මෙම නඩුව මහජනතාව සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් යන දෙඅංශයෙන්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ. අල්ලස් කොමිෂන් සභාව මෑත වසරවලදී ප්රමුඛ නඩු හඹා යෑමේ කටයුතුවල ක්රියාශීලී බවක් ප්රදර්ශනය කර ඇත.
නිශ්චිත චෝදනා, විභාග දිනයන් සහ හිටපු අමාත්යවරයාගේ නීතිමය ප්රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, කොළඹ මහාධිකරණයේ නඩු විභාගය ආරම්භ වීත් ම ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.