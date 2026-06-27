බහරේනය එරට භූමියට ඩ්රෝන ප්රහාරයක් එල්ල කළ බවට ඉරානයට බරපතල චෝදනා එල්ල කරයි
බහරේනය ඉරානයට එරෙහිව බරපතල චෝදනා එල්ල කරමින්, ඉරාන ඩ්රෝනයන් එරට භූමිය ඉලක්ක කර ගත් බවත්, එය එම ගල්ෆ් දූපත් රාජ්යයේ සර්වාධිපත්යය බරපතල ලෙස කඩ කිරීමක් බවත් ප්රකාශ කර ඇත.
සිදුවීම බරපතල උල්ලංඝනයක් ලෙස හෙළා දකී
බහරේන් බලධාරීන් විසින් ඉරානය එරට භූමිය ඉලක්ක කර ඩ්රෝන ප්රහාරයක් එල්ල කළ බවට නිල වශයෙන් චෝදනා කරමින්, එම සිදුවීම ජාත්යන්තර සම්මතයන් සහ රාජධානියේ භෞමික අඛණ්ඩතාව "බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය" කිරීමක් ලෙස හඳුන්වා දී ඇත. මෙම චෝදනාව, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තතුබෑමෙන් යුත් සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන ආ මෙම රටවල් දෙක අතර ආතතීන් සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වීමක් සනිටුහන් කරයි.
පර්සියානු බොක්කේ පිහිටි කුඩා නමුත් උපායමාර්ගිකව ඉතා වැදගත් දූපත් රාජ්යයක් වන බහරේනය, එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ පස්වන බලඇණියේ නිවහන වන අතර සෞදි අරාබිය සහ බටහිර පාර්ශ්වය සමඟ සමීප සබඳතා පවත්වයි. ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් ලෙස, ඉරානය ඓතිහාසිකව බහරේනයේ පාලක ස්ථාපිතය සමඟ ගැටුම්කාරී සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන ආ අතර, 2016 දී රටවල් දෙක අතර රාජ්යතාන්ත්රික සබඳතා විසන්ධි විය.
කලාපීය ආතතීන් අවධානයට
මෙම කියනු ලබන ඩ්රෝන සිදුවීම, දැනටමත් උග්ර අස්ථාවරත්වයකට මුහුණ දෙන මැදපෙරදිග කලාපය පුරා ව්යාප්ත වී ඇති ගුවන් සහ නාවික ගැටුම්වල පුළුල් රටාවකට තවත් එකක් එකතු කරයි. ඩ්රෝන යුද්ධය කලාපීය ගැටුම්වල ক្រมයෙන් වැඩිවන ලක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇති අතර, යේමනය, ඉරාකය සහ ඉන් ඔබ්බෙහිද රාජ්ය හා රාජ්ය නොවන විවිධ ක්රියාකාරීන් විසින් මානව රහිත ගුවන් යානා යොදාගනු ලැබේ.
බහරේනය ඓතිහාසිකව ඉරානය එරට සීමාව තුළ විරුද්ධ කණ්ඩායම්වලට සහාය දක්වන බවත්, රජය අස්ථාවර කිරීමට උත්සාහ කරන බවත් චෝදනා කර ඇති අතර, ටෙහ්රාන්ය නිතරම එම චෝදනා ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
ජාත්යන්තර ප්රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්
වාර්තා කරන මොහොත වන විට, බහරේනයේ නිශ්චිත චෝදනාවලට ප්රතිචාර දක්වමින් ඉරාන බලධාරීන් විසින් කිසිදු නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. ගල්ෆ් සහයෝගිතා සභාවේ සාමාජික රාජ්යයන් සහ බටහිර රජයන් ඇතුළු ජාත්යන්තර ප්රජාව, කලාපීය ආරක්ෂාවට ඇතිවිය හැකි ඇඟවුම් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කියනු ලබන ප්රහාරයට ප්රතිචාරයක් ලෙස කිසියම් ප්රතිප්රහාර පියවරක් ගැනීමට අදහස් කරන්නේ දැයි බහරේනය තවමත් පැහැදිලි කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.