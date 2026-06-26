Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තුර්කිය කෝපා අමේරිකාවේ නාටකීය අමතර කාල ගෝලයකින් එක්සත් ජනපදය 3-2කින් පරදවයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තුර්කිය කෝපා අමේරිකාවේ නාටකීය අමතර කාල ගෝලයකින් එක්සත් ජනපදය 3-2කින් පරදවයි

ලොස් ඇන්ජලීස් හිදී පැවති ආතතිය සහගත D කාණ්ඩ මළ-රබර් තරඟයේදී, කාන් අයිහාන්ගේ අමතර කාල ජය ගෝලය මගින් තුර්කිය 3-2ක ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් අතර, 2026 ලෝක කුසලානයේ සහ-ත්‍රිත්ව සත්කාරකයන් වන එක්සත් ජනපදය මේ දක්වා මෙම තරඟාවලියේ සිය දැඩිතම අභියෝගයට මුහුණ දීමට සිදු විය.

ඔට්ටු නොමැතිව ද පරීක්ෂාවක්

ලොස් ඇන්ජලීස් හිදී පැවති මෙම තරඟය කාණ්ඩ පිළිවෙලට එතරම් බලපෑමක් නොකළ අතර, D කාණ්ඩයේ ශීර්ෂ ස්ථානය එක්සත් ජනපදය ඊට පෙර දිනාගෙන සිටියේය. ඒ හේතුවෙන් ඇමරිකානු පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය නොකඩවා ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් රැසකට විවේකය ලබා දෙමින්, බෙහෙවින් වෙනස් කළ ක්‍රීඩක පිළකින් ඉදිරිපත් වීමට තීරණය කළේය.

කෙසේ නමුත්, තුර්කිය මෙම අවස්ථාව සාර්ථකත්වයකින් ශේෂ නොකළ අතර, සමස්ත තරඟය පුරාම නොනවතින පීඩනයක් යෙදූ ඔවුහු, ආදේශ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සජ්ජිත ඇමරිකානු කණ්ඩායමට නාටකීය ප්‍රමාද ගෝලයකින් දඬුවම් කළ අතර, එය ක්‍රීඩාංගණයේ සිටි තුර්කි සහාය කරුවන් ඉමහත් ප්‍රීතියට පත් කළේය.

අවසාන විනිසුරු කූජනය දක්වාම නාටකය

මෙම තරඟාවලිය සත්‍ය වශයෙන්ම රසවත් අවස්ථාවක් බවට පත් වූ අතර, දෙකු‍ෙම් කණ්ඩායම් විවෘත හා ප්‍රහාරාත්මක ශෛලියකින් ගෝල හුවමාරු කරගත්හ. ආදේශ ක්‍රීඩකයන් යොදාගත් ඇමරිකානු කණ්ඩායම, තරඟ පිළිය තිබියදී ද, තුර්කියට ක්‍රීඩාංගනයේ සෑම අඟලක් සඳහාම දැඩි ලෙස වෙහෙසෙන්නට සලස්සන තරම් ගුණාත්මක ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කළේය.

එහෙත් අවසන් වචනය පැවතියේ තුර්කිය සතුව ය; අමතර කාලය ගැඹුරට ගිය සන්ධිස්ථානයේ දී අයිහාන්ගේ තීරණාත්මක පහර මගින් අමතක නොවන ප්‍රතිසන්ධානයක් සම්පූර්ණ කළ අතර, ඉතිරි කණ්ඩායම්වලට පැහැදිලි පණිවිඩයක් ද යැවිණ.

ලෝක කුසලානයේ සත්කාරකයන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

මෙම ප්‍රතිඵලය කාණ්ඩ අවධියෙන් එක්සත් ජනපදයේ ඉදිරි ගමනට බලනොපාන නමුත්, මෙම දස්කම් ඔවුන්ගේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයට වැදගත් පාඩම් රැසක් ලබා දෙනු ඇත. 2026 FIFA ලෝක කුසලානය එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව හා මෙක්සිකෝව විසින් සත්කාරකත්වය සැලසීමට නියමිත බැවින්, අධිෂ්ඨානශීලී තුර්කි කණ්ඩායම හෙළිකළ දුර්වලතා මගහරවා ගැනීමට ඇමරිකානුවන් දැඩි ලෙස උත්සාහ කරනු ඇත.

තුර්කිය, මෙලෙස තරඟාවලියේ ප්‍රමුඛ ජාතීන්ගෙන් එකකට එරෙහිව තරඟ කිරීමේ චරිතය හා ගුණාත්මකභාවය ප්‍රදර්ශනය කර, ශක්තිමත් ගතිවේගයක් හා විශ්වාසයක් රැගෙන තරඟාවලියේ ඊළඟ අදියරට ප්‍රවේශ වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි Sinhala

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි

මෙදින උදෑසන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තලල්ල ප්‍රදේශයේදී මගී බස් රථ දෙකක් දරුණු ලෙස හමුවෙන් ගැටීමෙන් 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති අතර, ඒ අතරින් සමහරු අවදානම්…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි

ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus සහ දේශීය සමාගමක් වන Sunshine Healthcare, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන පහසුකමක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ…

26 Jun 2026 Discuss
ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි Sinhala

ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි

පුනර්ජනනීය ශක්ති අංශයට විශාල මූල්‍ය ආධාරයක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ ඉලක්කාකාරී වැඩසටහනට සහාය වීම සඳහා…

26 Jun 2026 Discuss