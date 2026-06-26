මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීමෙන් පසු 'කෙහෙල්බඩ්ඩාර පද්මේ'ගේ කුලී වශයෙන් කටයුතු කළ බවට සැක කෙරෙන වෙඩික්කරු බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම අපේක්ෂිත සංවිධිත අපරාධ චරිතයන්ගෙන් එකෙකු වෙනුවෙන් කුලී වෙඩික්කරුවෙකු ලෙස සේවය කළ බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයෙකු, මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීමෙන් අනතුරුව රටට නැවත පැමිණි සමයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
අවෑමින් ලෝකයේ "මටිය" යන අපකීර්තිමත් සටන් ආරූඪ නාමයෙන් හැඳින්වෙන සුරංග සංජීව කරුණාරත්න, මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීමේ ගුවන් යානයකින් පැමිණ ගොඩ බෑ ගමන් බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළ (BIA) හිදී බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
'කෙහෙල්බඩ්ඩාර පද්මේ' සමඟ ඇතැයි කියනු ලබන සම්බන්ධතා
කරුණාරත්න, ශ්රී ලංකාවේ බරපතල අපරාධ කටයුතු සමඟ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සම්බන්ධ වී ඇති 'කෙහෙල්බඩ්ඩාර පද්මේ' ලෙස හඳුනාගන්නා අපකීර්තිමත් සංවිධිත අපරාධ චරිතයාගේ ප්රධාන බලදායකයෙකු හා වෙඩික්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කළ බවට සැක කෙරේ. මටිය, එම චරිතය සමඟ සම්බන්ධ අපරාධ ජාලය තුළ සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව විමර්ශකයන් විශ්වාස කරයි.
කරුණාරත්නගේ චලනයන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ආරක්ෂක නිලධාරීන්, ඔහු රටට නැවත ඇතුළු වීමේදී නීතිය අතරමං කිරීමේ ඕනෑම හැකියාවක් වළක්වා ගනිමින්, ගුවන්තොටුපළ හිදී ඔහු ගොඩ බෑ ගමන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානමින් සිටියහ.
මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීම
කරුණාරත්න මලේසියාවේ නේවාසිකව සිටි බව තේරුම් ගනු ලැබේ. ස්වදේශයේ නඩු විභාගයෙන් මිදීමට උත්සාහ කරන ශ්රී ලාංකික අපරාධ සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකුටම මෑත වසරවල ශරණාගතිය ලබා දෙන ගමනාන්තයක් ලෙස මලේසියාව හඳුනාගෙන ඇත. මලේසියානු බලධාරීන් ඔහු නෙරපා හැරීමට පියවර ගත් අතර, එමගින් BIA හිදී ශ්රී ලංකා පොලිසිය විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට මඟ සැලසුණි.
ඔහුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම, 'කෙහෙල්බඩ්ඩාර පද්මේ' ජාලය යටතේ ඇතැයි කියනු ලබන පුළුල් අපරාධ මෙහෙයුම් පිළිබඳ වැඩිදුර බුද්ධි තොරතුරු රැස් කිරීමට විමර්ශකයන්ට සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් සලසා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එම ජාලය දිගුකාලීන නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සූක්ෂ්ම විමර්ශනයකට ලක්ව පවතී.
සංවිධිත අපරාධ මර්දනය සඳහා බලධාරීන්ගේ ක්රියාමාර්ග අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
දේශීය මෙන්ම ජාත්යන්තර සීමා හරහා ක්රියාත්මක වන සංවිධිත අපරාධ ජාල විසුරුවා හැරීම සඳහා ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ගෙන යන පුළුල් උත්සාහයක් මධ්යයේ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුවී ඇත. අපරාධ කටයුතු සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව රටින් පලා ගිය සැකකරුවන් සොයා ගෙන ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සඳහා නිලධාරීන් විදේශ බලධාරීන් සමඟ සහයෝගිතාව ලබා ගැනීම ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතී.
කරුණාරත්නගේ ඇතැයි කියනු ලබන අපරාධ හැසිරීම පිළිබඳ විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකවන අතර, ඔහු මහේස්ත්රාත්වරයෙකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන් තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව බලධාරීන් බැහැර කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.