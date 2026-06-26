Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුඩා ගුවන් යානයක් බීජිං නගරයේ උසම අහස් සීරුවට ගැටී නාටකාකාර සිදුවීමක්

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කුඩා ගුවන් යානයක් බීජිං නගරයේ උසම අහස් සීරුවට ගැටී නාටකාකාර සිදුවීමක්

ගුවන් යානය බීජිංහි සුප්‍රසිද්ධ කුළුණට ගැටේ

කුඩා ගුවන් යානයක් බීජිං නගරයේ උසම අහස් සීරුවට ගැටී ඇති නාටකාකාර සිදුවීමක් සමස්ත චීනය පුරා කම්පනයක් ඇති කර ජාත්‍යන්තර අවධානය ද දිනාගෙන ඇත. සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් සම්බන්ධ මෙම ගැටීම සිදු වූ අතර, බලධාරීන් දැන් සිදුවීම විමර්ශනය කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු කරමින් සිටිති.

මේ වන තෙක් දන්නා කරුණු

කුඩා හෝ සැහැල්ලු යානයක් ලෙස විස්තර කෙරෙන මෙම ගුවන් යානය චීන අගනුවර වන බීජිං නගරයේ අහස් සීරුවට ගැටී ඇත. නගරයේ උසම ගොඩනැගිල්ල ලෙස හඳුනාගෙන ඇති මෙම ඉදිකිරීමට ගැටීමෙන් හානි සිදු වී ඇත. සිදුවීමෙන් අනතුරුව හදිසි සේවා කණ්ඩායම් ස්ථානයට යොදවා ඇත.

අනතුරට හේතුව නිශ්චිත කිරීම සඳහා, එනම් සංචලන දෝෂයක්, යාන්ත්‍රික බිඳවැටීමක් හෝ වෙනත් කිසිදු සාධකයක් නිසා සිදු වූවක් දැයි දැනගැනීම සඳහා බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. ව්‍යූහයට සිදු වූ හානිවල සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් තක්සේරු කර ප්‍රසිද්ධියට පත් කර නොමැත.

කනස්සල්ල සහ ප්‍රතිචාරය

මෙම සිදුවීම, විශේෂයෙන් බීජිං වැනි ප්‍රධාන මහා නගරයක ජනාකීර්ණ නාගරික ගුවන් අවකාශය තුළ සහ ඒ ආශ්‍රිතව ගුවන් සේවා ආරක්ෂක ප්‍රොටෝකෝල පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. ගොඩනැගිල්ලට ආසන්නව සිටි ප්‍රත්‍යක්ෂ සාක්ෂිකරුවන් භීතියෙන් ගැටීම නරඹා ඇති අතර, හදිසි සේවා නිලධාරීන් තත්ත්වය සංයමයෙන් ජය ගැනීමට ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දැක්වූහ.

චීන බලධාරීන් තවමත් හතාහිමිවීම් හෝ එතරම් කැපී පෙනෙන ඉදිකිරීමක් අවට සීමා කළ ගුවන් අවකාශයට ගුවන් යානය ඇතුළු වීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් විස්තර කරන සම්පූර්ණ නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.

අවදියෙන් සිටින නගරයක්

ලොව වඩාත්ම හඳුනාගත හැකි වාස්තු විද්‍යා නිර්මාණ ඇතැම් ස්ථානවලට නිවහන වන බීජිං නගරය, එහි නාගරික හරය ඉහළින් දැඩි ගුවන් අවකාශ නියාමන පවත්වාගෙන යයි. මෙවැනි සිදුවීමක් නැවත සිදු නොවීම වැළැක්වීම සඳහා එම ප්‍රොටෝකෝල සමාලෝචනය කිරීමට මෙම සිදුවීම හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ සහ නිලධාරීන් ජනතාවට තම සොයාගැනීම් දන්වන විට, වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරියේදී අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාතලේ සාමූහික සොහොන් පිළිබඳ නඩුව නැවත විවෘත කරන ලෙස පවුල් අධිකරණයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

මාතලේ සාමූහික සොහොන් පිළිබඳ නඩුව නැවත විවෘත කරන ලෙස පවුල් අධිකරණයෙන් ඉල්ලයි

මාතලේ සාමූහික සොහොන් භූමිය හා සම්බන්ධ වින්දිතයන්ගේ පවුල්, රටේ වඩාත්ම කම්පාකාරී හා නිරාකරණය නොවූ නඩුවක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ විමර්ශන නැවත ආරම්භ කරන ලෙස…

26 Jun 2026 Discuss
ජාල කළ ගමන් බලපත්‍ර පරීක්ෂණයකදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

ජාල කළ ගමන් බලපත්‍ර පරීක්ෂණයකදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දැනට සේවය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ජාල කළ ගමන් බලපත්‍ර සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් හා සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන්…

26 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි

කැරිබියන් කලාපයේ අර්බුදකාරී රාජ්‍යයක් වන හයිටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ දී මෙතෙක් යොමු කරන ලද විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන අතර, ශ්‍රී…

26 Jun 2026 Discuss