Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ පනත අහෝසි කර නව නීතියක් හඳුන්වාදීමට නියමිතයි — ජනාධිපති දිසානායක තහවුරු කරයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ පනත අහෝසි කර නව නීතියක් හඳුන්වාදීමට නියමිතයි — ජනාධිපති දිසානායක තහවුරු කරයි

වර්තමාන අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ පනත තම රජය විසින් ක්‍රියාත්මක නොකරන බවත්, එය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම සංශෝධිත නව නීතියක් හඳුන්වාදීමේ සැලසුම් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වන බවත් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මෙම ප්‍රකාශය සිදු කරන ලද්දේ, සිවිල් සමාජ සංවිධාන, මාධ්‍ය නිදහස සඳහා පෙනී සිටින්නන් සහ නීතිඥ විශේෂඥයන් අතර ව්‍යාප්ත විවේචනයට ලක් වූ මෙම මතභේදාත්මක නීතිය සම්බන්ධයෙන් මහජන සාකච්ඡාව දිගින් දිගටම ප්‍රබල ලෙස ගලා යන අතරතුරදීය.

රජය පවතින නීතියෙන් දුරස් වෙයි

පවතින අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ පනත බලාත්මක කිරීමට රජයට කිසිදු අදහසක් නොමැති බව දිසානායක මහතා අවිවාදිත ලෙස ප්‍රකාශ කළේය. වර්තමාන නීතිය සංශෝධනය කිරීම වෙනුවට, රජය ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල අන්තර්ගතය නියාමනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රතිපත්ති වෙනසක් සංඥා කරමින්, නව ලෙස සකස් කරන ලද නීතියකින් එය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මූල නීතිය ප්‍රකාශන නිදහසට සහ රටේ මාධ්‍ය නිදහසට බරපතල තර්ජනයක් ඇති කරන බව තර්ක කළ මාධ්‍යවේදීන්, ඩිජිටල් අයිතිවාසිකම් සංවිධාන සහ විපක්ෂ කටහඬ වලින් දිගින් දිගටම එල්ල වූ පීඩනයට ලබාදෙන සෘජු ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මෙම පියවර බහුලව සලකා බලනු ලැබේ.

මතභේදය පිළිබඳ පසුබිම

අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ පනත පූර්ව රජය යටතේ සම්මත කරන ලදුව, එය විෙරෝධය යටපත් කිරීමටත් නීත්‍යනුකූල අන්තර්ජාල කතිකාව සීමා කිරීමටත් භාවිත කළ හැකි බවට බිය වූ පාර්ශ්ව අතර ක්ෂණිකව කනස්සල්ල ඇති කළේය. එහි ප්‍රතිපාදන කිහිපයක් අධිකාරීන් විසින් අනිසි ලෙස භාවිත කිරීමට ඉඩ සලසන අතිශයින් පුළුල් ඒවා බව විවේචකයෝ තර්ක කළහ.

  • සිවිල් සමාජ සංවිධාන වරින් වර මෙම නීතිය අහෝසි කිරීමටත් සාරවත් ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමටත් ඉල්ලා සිටියහ.
  • මාධ්‍ය නිදහස සංවිධාන, වගකීම් සහිත මාධ්‍යකරණය අපරාධකරණය කළ හැකි යයි පැවසූ වගන්ති සම්බන්ධයෙන් අනතුරු ඇඟවූහ.
  • නීතිඥ වෘත්තිකයන් පනතේ ඇතැම් වගන්තිවල ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය ප්‍රශ්න කළහ.

ඉදිරියේදී සිදු වන්නේ කුමක්ද

ප්‍රතිස්ථාපන නීතියක් සකස් කරමින් පවතින බව ජනාධිපතිවරයා තහවුරු කළ ද, එහි විෂය පථය, කාල නිර්ණය හෝ අනුගමනය කළ යුතු උපදේශන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ නිශ්චිත විස්තර තවමත් මහජනතාවට හෙළිදරව් කර නොමැත. නිරීක්ෂකයන් සහ උපදේශන සංවිධාන නව නීතිය සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඕනෑම නව නීතියක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්මතයන්ට සහ ප්‍රකාශන නිදහස පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල විය යුතු ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

දිගු කලක් තිස්සේ අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ පනතට එරෙහිව ව්‍යාපාර ගෙනා අය විසින් මෙම ප්‍රකාශය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන නමුත්, යෝජිත ප්‍රතිස්ථාපන නීතියේ අන්තර්ගතය හෙළිදරව් වන තෙක් බොහෝ දෙනා සම්පූර්ණ විනිශ්චය කල්තබා සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි Sinhala

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි

මෙදින උදෑසන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තලල්ල ප්‍රදේශයේදී මගී බස් රථ දෙකක් දරුණු ලෙස හමුවෙන් ගැටීමෙන් 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති අතර, ඒ අතරින් සමහරු අවදානම්…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි

ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus සහ දේශීය සමාගමක් වන Sunshine Healthcare, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන පහසුකමක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ…

26 Jun 2026 Discuss
ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි Sinhala

ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි

පුනර්ජනනීය ශක්ති අංශයට විශාල මූල්‍ය ආධාරයක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ ඉලක්කාකාරී වැඩසටහනට සහාය වීම සඳහා…

26 Jun 2026 Discuss