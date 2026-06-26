ඉන්දියාවේ විශාල制药 සමාගමක් වන සයිඩස් ඩොලර් මිලියන 20ක ශ්රී ලංකා ඒකාබද්ධව්යාපාරයක් සඳහා සන්ෂයින් සමඟ හවුල් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා අංශය ශක්තිමත් කිරීමට නියමිත විශාල ඖෂධ ආයෝජනයක්
ඉන්දීය ඖෂධ ක්ෂේත්රයේ දැවැන්තයෙකු වන සයිඩස් සමාගම, දේශීය සන්ෂයින් සමාගම සමඟ ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයක් ස්ථාපිත කිරීමට සූදානම් වන අතර, එම හවුල්කාරිත්වයේ වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 20ක් ලෙස නිර්ණය කර ඇත. මෑත කාලයේ දිවයිනේ සිදු වූ වඩාත් සැලකිය යුතු විදේශ සෞඛ්ය සේවා ආයෝජනයන් අතර මෙය ස්ථානගත වේ.
ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයේ විස්තර
ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ කටයුතු සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයක් පිහිටුවීමට සමාගම් දෙක එකඟතාවයට පත් වී ඇති අතර, ඩොලර් මිලියන 20ක් වන ඒකාබද්ධ ආයෝජනය දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන හා බෙදාහැරීමේ ධාරිතාවය ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම හවුල්කාරිත්වය හරහා ඖෂධ නිෂ්පාදනයේ සයිඩස් සමාගමේ ගෝලීය ප්රවීණතාව සහ ශ්රී ලංකා වෙළඳපොළේ සන්ෂයින් සමාගමේ ස්ථාපිත පාදබිම එකිනෙකට සම්බන්ධ වේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ආර්ථිකය යළි ගොඩනැගීමේ කාර්යය ක්රියාත්මක කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට කාලෝචිත වශයෙන් වැදගත් අවස්ථාවක මෙම ආයෝජනය ලැබී තිබේ. දේශීය ඖෂධ ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම ප්රධාන ප්රමුඛතාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, විශේෂයෙන් අර්බුදය තුළ ආනයනික ඖෂධ මත රටේ යැපීම නිරාවරණය කළ සැපයුම් දාම දුර්වලතා ඉන් ඉස්මතු විය.
- ඒකාබද්ධ ව්යාපාරය දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදනයට සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
- ඖෂධ ආනයන මත ශ්රී ලංකාවේ යැපීම අඩු කිරීමට මෙම ගිවිසුමට හැකි වනු ඇත
- සෞඛ්ය සේවා නිෂ්පාදන අංශය තුළ රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට හවුල්කාරිත්වයට හැකිවනු ඇත
හවුල්කරුවන් පිළිබඳව
ඉන්දියාවේ මූලස්ථානය පිහිටි සයිඩස් සමාගම, සාමාන්ය ඖෂධ, ජෛව ඖෂධ සහ පාරිභෝගික සෞඛ්ය සේවා නිෂ්පාදන ආවරණය වන පුළුල් නිෂ්පාදන කලාපයක් සහිත ආසියාවේ ප්රමුඛ ඖෂධ සමාගම්වලින් එකකි. ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ හා සෞඛ්ය සේවා බෙදාහැරීමේ ක්ෂේත්රයේ හොඳින් හඳුනාගත් නාමයක් වන සන්ෂයින් සමාගම, දේශීය වෙළඳපොළ ප්රවේශය සහ නියාමන පරිචය සඳහා ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයට සූදානම් පාදකයක් සපයයි.
සයිඩස් සහ සන්ෂයින් අතර ඩොලර් මිලියන 20ක ඒකාබද්ධ ව්යාපාරය, ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින ආර්ථිකය සහ කලාපීය සෞඛ්ය සේවා මධ්යස්ථානයක් ලෙස එහි දීර්ඝකාලීන විභවතාව කෙරෙහි විශ්වාසයේ ප්රකාශනයකි.
ශ්රී ලංකාව ප්රධාන අංශ හරහා විදේශ සෘජු ආයෝජන誘致 කිරීම ඉදිරියට ගෙන යන විට, මෙවැනි හවුල්කාරිත්ව රටේ ආර්ථික ගමන් මඟ සහ ප්රතිසංස්කරණ-නියාමිත සංවර්ධන න්යාය පත්රය කෙරෙහි ජාත්යන්තර ව්යාපාරවල වර්ධනය වන විශ්වාසය සංඥා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.