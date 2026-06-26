ශ්රී ලංකා රේගුව වෙත IMF නිලධාරී පිරිසක් ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතිය තක්සේරු කිරීමට පැමිණේ
විස්තාරිත මූල්ය සහාය වැඩසටහන යටතේ රටේ ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් සමාලෝචනය කිරීමේ අඛණ්ඩ ක්රියාවලියක් ලෙස, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) නියෝජිත පිරිසක් ශ්රී ලංකා රේගුව වෙත පිළිසරණ කර ඇත.
රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම අරමුණු කරගත් මූල්ය සහාය සඳහා ශ්රී ලංකාව ඉටු කිරීමට ප්රතිඥා දී ඇති ප්රධාන ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ IMF විසින් නිරන්තරව සමීපව අධීක්ෂණය කරන බව මෙම සංචාරය ප්රතිබිම්බ කරයි. මෙය රටේ අසාමාන්ය ණය අර්බුදයෙන් පසු ක්රියාත්මක වන ආධාරයකි.
ආදායම් හා වෙළඳ ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි අවධානය
ශ්රී ලංකා රේගුව රටේ ආදායම් උත්පාදන රාමුවේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, IMF නියෝජිත පිරිසේ තක්සේරුව මෙහෙයුම් නවීකරණය, අනුකූලතා යාන්ත්රණ වැඩිදියුණු කිරීම සහ වෙළඳ පහසුකම් සැලසීමේ ක්රියාවලීන් ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට ගිය ප්රගතිය කෙරෙහි කේන්ද්රගත වූ බව දැනගන්නට ලැබේ.
රේගු ආදායම රජයේ සමස්ත බදු එකතු කිරීමේ ඉලක්කවල සැලකිය යුතු අංගයක් ව පවතින අතර, ඒවා IMF හි ශ්රී ලංකාව සමඟ වූ දීර්ඝ අරමුදල් පහසුකම් (EFF) සම්බන්ධතාව යටතේ නිර්ණය කරන ලද අර්ථශාස්ත්රීය ඒකාබද්ධ කිරීමේ මිණුම් දඬු සමඟ සමීපව බැඳී ඇත.
පුළුල් IMF සහභාගීත්වයේ කොටසක් ලෙස
ශ්රී ලංකා රේගුව සමඟ නියෝජිත පිරිසේ සම්බන්ධතාව, IMF විසින් කාලීන වැඩසටහන් සමාලෝචන අතරතුර ක්රියාත්මක කරනු ලබන පුළුල් ආයතනික සමාලෝචන මාලාවක කොටසකි. ශ්රී ලංකාව ආදායම් හා වෙළඳ අධිකාරීන් ඇතුළු ප්රධාන රජයේ ආයතන හරහා එකඟ වූ ව්යූහාත්මක නිර්ණායක සපුරාලීම් ද ඇතුළුව මෙම ඇගයීම් සිදු කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව 2023 දී IMF ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනට ඇතුළත් වූ අතර, දශක ගණනාවක් තුළ රටේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9 ක් පමණ සහාය ලබා ගත්තේය. එම අර්බුදය ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දරුණු හිඟකමකට තුඩු දී තිබිණි.
ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැදගත්කම
විශ්ලේෂකයින් සහ ප්රතිපත්ති立立 立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.