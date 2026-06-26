Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත IMF නිලධාරී පිරිසක් ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට පැමිණේ

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත IMF නිලධාරී පිරිසක් ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට පැමිණේ

විස්තාරිත මූල්‍ය සහාය වැඩසටහන යටතේ රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් සමාලෝචනය කිරීමේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් ලෙස, ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත පිළිසරණ කර ඇත.

රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම අරමුණු කරගත් මූල්‍ය සහාය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඉටු කිරීමට ප්‍රතිඥා දී ඇති ප්‍රධාන ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ IMF විසින් නිරන්තරව සමීපව අධීක්ෂණය කරන බව මෙම සංචාරය ප්‍රතිබිම්බ කරයි. මෙය රටේ අසාමාන්‍ය ණය අර්බුදයෙන් පසු ක්‍රියාත්මක වන ආධාරයකි.

ආදායම් හා වෙළඳ ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි අවධානය

ශ්‍රී ලංකා රේගුව රටේ ආදායම් උත්පාදන රාමුවේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, IMF නියෝජිත පිරිසේ තක්සේරුව මෙහෙයුම් නවීකරණය, අනුකූලතා යාන්ත්‍රණ වැඩිදියුණු කිරීම සහ වෙළඳ පහසුකම් සැලසීමේ ක්‍රියාවලීන් ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට ගිය ප්‍රගතිය කෙරෙහි කේන්ද්‍රගත වූ බව දැනගන්නට ලැබේ.

රේගු ආදායම රජයේ සමස්ත බදු එකතු කිරීමේ ඉලක්කවල සැලකිය යුතු අංගයක් ව පවතින අතර, ඒවා IMF හි ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ දීර්ඝ අරමුදල් පහසුකම් (EFF) සම්බන්ධතාව යටතේ නිර්ණය කරන ලද අර්ථශාස්ත්‍රීය ඒකාබද්ධ කිරීමේ මිණුම් දඬු සමඟ සමීපව බැඳී ඇත.

පුළුල් IMF සහභාගීත්වයේ කොටසක් ලෙස

ශ්‍රී ලංකා රේගුව සමඟ නියෝජිත පිරිසේ සම්බන්ධතාව, IMF විසින් කාලීන වැඩසටහන් සමාලෝචන අතරතුර ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුළුල් ආයතනික සමාලෝචන මාලාවක කොටසකි. ශ්‍රී ලංකාව ආදායම් හා වෙළඳ අධිකාරීන් ඇතුළු ප්‍රධාන රජයේ ආයතන හරහා එකඟ වූ ව්‍යූහාත්මක නිර්ණායක සපුරාලීම් ද ඇතුළුව මෙම ඇගයීම් සිදු කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව 2023 දී IMF ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනට ඇතුළත් වූ අතර, දශක ගණනාවක් තුළ රටේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9 ක් පමණ සහාය ලබා ගත්තේය. එම අර්බුදය ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ දරුණු හිඟකමකට තුඩු දී තිබිණි.

ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැදගත්කම

විශ්ලේෂකයින් සහ ප්‍රතිපත්ති立立 立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි Sinhala

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි

මෙදින උදෑසන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තලල්ල ප්‍රදේශයේදී මගී බස් රථ දෙකක් දරුණු ලෙස හමුවෙන් ගැටීමෙන් 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති අතර, ඒ අතරින් සමහරු අවදානම්…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි

ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus සහ දේශීය සමාගමක් වන Sunshine Healthcare, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන පහසුකමක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ…

26 Jun 2026 Discuss
ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි Sinhala

ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි

පුනර්ජනනීය ශක්ති අංශයට විශාල මූල්‍ය ආධාරයක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ ඉලක්කාකාරී වැඩසටහනට සහාය වීම සඳහා…

26 Jun 2026 Discuss