Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගාන්දර තල්ලල්ලේ බස් දෙකක් ගැටීමෙන් පනස් දෙනෙකුට තුවාල

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගාන්දර තල්ලල්ලේ බස් දෙකක් ගැටීමෙන් පනස් දෙනෙකුට තුවාල

ගාන්දර තල්ලල්ල ප්‍රදේශයේ දී බස් රථ දෙකක් සම්බන්ධ දරුණු මාර්ග අනතුරකින් පුද්ගලයන් පනස් දෙනෙකු සිය ලේ ගෑවෙන්නට ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

ගැටීමෙන් දුසිම් ගණනක් තුවාලකරුවන්

ප්‍රදේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කළ මෙම සිදුවීම සිදු වූයේ මගී බස් රථ දෙකක් තල්ලල්ල ප්‍රදේශයේ දී මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙනි. මෙහිදී සැලකිය යුතු ගණනක් මගීන් තුවාල ලූ අතර, හදිසි ප්‍රතිචාර සේවා ඉක්මනින් සිදුවීම් ස්ථානයට රිංගා ගොස් අනතුරට ලක් වූවන්ට ප්‍රථමාධාර සැපයීය.

ගැටීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ස්ථාපිත වී නොමැති අතර, අනතුරට හේතු සොයා බැලීම සඳහා විමර්ශනයක් දැනට පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. තුවාල ලූ අය අතර තුවාල වල බරපතලකම පිළිබඳ විස්තර බලධාරීන් විසින් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත.

හදිසි ප්‍රතිචාර කටයුතු ක්‍රියාත්මකව

අනතුරින් තුවාල ලූ මගීන් ප්‍රතිකාර සඳහා ආසන්නතම වෛද්‍ය පහසුකම් සහිත ස්ථාන වෙත රැගෙන යන ලදී. අනතුරු ස්ථානයෙන් ගෙන එනු ලබන රෝගීන් ජනාකීර්ණ ලෙස ළඟා වීමත් සමග කටයුතු කිරීමට රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සූදානම් තත්ත්වයේ තබා ගන්නා ලදී.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා රාජ්‍ය බස් රථ සම්බන්ධ මාර්ග අනතුරු දිගින් දිගටම ගැටළුවක් ලෙස පවතින අතර, අධික ගහණය, දුර්වල මාර්ග තත්ත්වයන් සහ නොසැලකිලිමත් රිය පැදවීම එවැනි සිදුවීම් සඳහා දායක සාධකයන් ලෙස නිතර නිතර සඳහන් කෙරේ.

වැඩිදියුණු කළ මාර්ග සුරක්ෂිතතාවයක් සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම නවතම අනතුර, රටපුරා රාජ්‍ය බස් රථ ක්‍රියාකරුවන් පිළිබඳ දැඩි ගමනාගමන රීති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ වැඩිදියුණු කළ අධීක්ෂණය සඳහා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ප්‍රවාහන සුරක්ෂිතතා උද්ඝෝෂකයන් වෙතින් නැවතත් ඉල්ලීම් මතු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙනයාමත් සමග සහ නිලධාරීන් සිදුවීම පිළිබඳ යාවත්කාලීන විස්තර ලබා දෙත් ම වැඩිදුර තොරතුරු එළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි Sinhala

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි

මෙදින උදෑසන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තලල්ල ප්‍රදේශයේදී මගී බස් රථ දෙකක් දරුණු ලෙස හමුවෙන් ගැටීමෙන් 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති අතර, ඒ අතරින් සමහරු අවදානම්…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි

ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus සහ දේශීය සමාගමක් වන Sunshine Healthcare, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන පහසුකමක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ…

26 Jun 2026 Discuss
ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි Sinhala

ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි

පුනර්ජනනීය ශක්ති අංශයට විශාල මූල්‍ය ආධාරයක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ ඉලක්කාකාරී වැඩසටහනට සහාය වීම සඳහා…

26 Jun 2026 Discuss