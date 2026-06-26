Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සම්පත් බැංකුව සහ ඩයලොග් මගින් දර්ශක ලාභ ඉහළ නංවමින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ සිකුරාදා ඉහළ මට්ටමින් විවෘත වෙයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සම්පත් බැංකුව සහ ඩයලොග් මගින් දර්ශක ලාභ ඉහළ නංවමින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ සිකුරාදා ඉහළ මට්ටමින් විවෘත වෙයි

CSE වෙතින් ලැබුණු දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා උදෑසන වෙළඳාමේදී ධනාත්මක චලනයක් සටහන් කරගත් අතර, ප්‍රධාන වෙළඳපොළ දර්ශක දෙකම ක්‍රමයෙන් ඉහළ ගියේය.

මිල දර්ශකය වන සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) සියයට 0.20කින් ඉහළ ගොස්, ලකුණු 44.99ක් ලබා 22,452.03 දක්වා ළඟා වූ අතර, ලැයිස්තුගත සුරැකුම්පත් පුරා පුළුල් ශුභවාදී ආකල්පයක් ඉන් පිළිබිඹු විය. ඉහළම නිල් චිප් කොටස් 20 නිරීක්ෂණය කරන S&P SL20 දර්ශකයද හොඳ කාර්යසාධනයක් දක්වමින් ලකුණු 15.74කින් සියයට 0.25ක් ඉහළ ගියේය.

ලාභ ඉහළ නංවන ප්‍රධාන කොටස්

ඉහළ ගිය මෙම ගතිය බොහෝ දුරට හේතු වූයේ හුවමාරුවේ වඩාත්ම අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරෙන කොටස් දෙකක් වන සම්පත් බැංකුව සහ ඩයලොග් ඇක්සියාටාහි ශක්තිමත් කාර්යසාධනය නිසාය. කොටස් දෙකෙන්ම උදෑසන සැසිය තුළ දර්ශකවලට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලැබුණු අතර, බැංකු සහ විදුලිසංදේශ අංශවල ආයෝජක විශ්වාසය තවදුරටත් දිගටම පවතින බව ඉන් අවධාරණය විය.

වෙළඳපොළ හැඟීම සීරුමාරු සහිත ශුභවාදී ලෙස පවතී

සිකුරාදාගේ ලාභ, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළවල ක්‍රමානුකූල යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සහ ස්ථාවරීකරණයේ පුළුල් ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරන අතර, රටේ වෙළඳ සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු වීමට ආයෝජකයින් ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දක්වමින් සිටිති. ASPI ලකුණු 22,400 ඉක්මවා ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාම, වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන් සඳහා ප්‍රවර්ධනීය සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.

විශේෂයෙන් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ගතිය පවත්වාගෙන යාමේදී වෙළඳ පරිමාව සහ සිල්ලර සහභාගිත්වය ක්‍රමයෙන් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් පවතින බැවින්, දර්ශකවලට වෙළඳ දිනය අවසන් වන තෙක් මෙම ලාභ පවත්වාගත හැකිද නැතහොත් ඉහළ නැංවිය හැකිද යන්න වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි Sinhala

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි

මෙදින උදෑසන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තලල්ල ප්‍රදේශයේදී මගී බස් රථ දෙකක් දරුණු ලෙස හමුවෙන් ගැටීමෙන් 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති අතර, ඒ අතරින් සමහරු අවදානම්…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි

ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus සහ දේශීය සමාගමක් වන Sunshine Healthcare, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන පහසුකමක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ…

26 Jun 2026 Discuss
ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි Sinhala

ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි

පුනර්ජනනීය ශක්ති අංශයට විශාල මූල්‍ය ආධාරයක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ ඉලක්කාකාරී වැඩසටහනට සහාය වීම සඳහා…

26 Jun 2026 Discuss