සම්පත් බැංකුව සහ ඩයලොග් මගින් දර්ශක ලාභ ඉහළ නංවමින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ සිකුරාදා ඉහළ මට්ටමින් විවෘත වෙයි
CSE වෙතින් ලැබුණු දත්තවලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා උදෑසන වෙළඳාමේදී ධනාත්මක චලනයක් සටහන් කරගත් අතර, ප්රධාන වෙළඳපොළ දර්ශක දෙකම ක්රමයෙන් ඉහළ ගියේය.
මිල දර්ශකය වන සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) සියයට 0.20කින් ඉහළ ගොස්, ලකුණු 44.99ක් ලබා 22,452.03 දක්වා ළඟා වූ අතර, ලැයිස්තුගත සුරැකුම්පත් පුරා පුළුල් ශුභවාදී ආකල්පයක් ඉන් පිළිබිඹු විය. ඉහළම නිල් චිප් කොටස් 20 නිරීක්ෂණය කරන S&P SL20 දර්ශකයද හොඳ කාර්යසාධනයක් දක්වමින් ලකුණු 15.74කින් සියයට 0.25ක් ඉහළ ගියේය.
ලාභ ඉහළ නංවන ප්රධාන කොටස්
ඉහළ ගිය මෙම ගතිය බොහෝ දුරට හේතු වූයේ හුවමාරුවේ වඩාත්ම අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කෙරෙන කොටස් දෙකක් වන සම්පත් බැංකුව සහ ඩයලොග් ඇක්සියාටාහි ශක්තිමත් කාර්යසාධනය නිසාය. කොටස් දෙකෙන්ම උදෑසන සැසිය තුළ දර්ශකවලට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලැබුණු අතර, බැංකු සහ විදුලිසංදේශ අංශවල ආයෝජක විශ්වාසය තවදුරටත් දිගටම පවතින බව ඉන් අවධාරණය විය.
වෙළඳපොළ හැඟීම සීරුමාරු සහිත ශුභවාදී ලෙස පවතී
සිකුරාදාගේ ලාභ, ශ්රී ලංකාවේ ප්රාග්ධන වෙළඳපොළවල ක්රමානුකූල යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සහ ස්ථාවරීකරණයේ පුළුල් ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරන අතර, රටේ වෙළඳ සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු වීමට ආයෝජකයින් ධනාත්මකව ප්රතිචාර දක්වමින් සිටිති. ASPI ලකුණු 22,400 ඉක්මවා ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාම, වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන් සඳහා ප්රවර්ධනීය සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.
විශේෂයෙන් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ගතිය පවත්වාගෙන යාමේදී වෙළඳ පරිමාව සහ සිල්ලර සහභාගිත්වය ක්රමයෙන් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් පවතින බැවින්, දර්ශකවලට වෙළඳ දිනය අවසන් වන තෙක් මෙම ලාභ පවත්වාගත හැකිද නැතහොත් ඉහළ නැංවිය හැකිද යන්න වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.