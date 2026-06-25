විට්ජෙට් සමාගම 2026 අගෝස්තු මාසයේ සිට කොළඹ සහ හෝ චි මින් නගරය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම්
අයවැය ගුවන් සේවා සමාගමක් වන විට්ජෙට් සමාගම කොළඹ සහ හෝ චි මින් නගරය සම්බන්ධ කරන අලුත් සෘජු ගුවන් මාර්ගයක් සඳහා නිල වශයෙන් වෙන්කරවීම් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ, ශ්රී ලාංකික සංචාරකයින්ට ඉදිරි කාලය තුළ පළමු වරට වියට්නාමයට සෘජුවම ගුවන් ගමන් කළ හැකි වනු ඇත.
දෙරට අතර ගුවන් ගමන් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මුල් පියවරක්
2026 අගෝස්තු 18 වන දින ක්රියාත්මක වීමට නියමිත මෙම නව සේවාව, ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ප්රථම වරට සැලසුම් සහගත සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතාවක් ලෙස ඉතිහාසගත වනු ඇත. මේ දක්වා දෙරට අතර ගමන් කළ මගීන්ට ආසියාව පුරා සම්බන්ධක කඳවුරු හරහා දිගු පාත්රිකා හිඳගැනීම් ඉවසා සිටීමට සිදු විය.
ආසියාවේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන අඩු වියදම් ගුවන් සේවා සමාගම්වලින් එකක් වන විට්ජෙට්, වෙන්කරවීම් ආරම්භය සමඟ සමගාමීව විශේෂ හඳුන්වාදීමේ ගාස්තු දැනටමත් නිවේදනය කර ඇති අතර, ඒ මගින් මුල් සංචාරකයින්ට ප්රථම ගුවන් ගමනට පෙර තරඟකාරී මිලගණන්වලට ආසන වෙන් කරගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවේ.
සංචාරක, ව්යාපාර හා සංස්කෘතික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම
මෙම ගුවන් මාර්ගය ආරම්භ කිරීම දෙරටටම ප්රධාන ක්ෂේත්ර කිහිපයක් හරහා පුළුල් වාසි රැසක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:
- ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර සංචාරක ප්රවාහය සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ආසියානු සංචාරකයින් අතර දෙරටම ජනප්රිය ගමනාන්ත ලෙස ඉස්මතු වෙමින් පවතී.
- කොළඹ සහ වියට්නාමයේ වාණිජ අගනුවර වන හෝ චි මින් නගරය අතර ව්යාපාරික සම්බන්ධතාව සාර්ථකව ශක්තිමත් වනු ඇත.
- ගමන් කිරීම වඩාත් පහසු හා දැරිය හැකි මිලකට ලබා ගත හැකි වීමත් සමඟ දෙරට අතර සංස්කෘතික හා ජනතා හුවමාරුව ද ගැඹුරු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලාංකික සංචාරකයින්ට මෙයින් ගැබ්වන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලාංකිකයින්ට, මෙම නව විට්ජෙට් ගුවන් මාර්ගය වියට්නාමය නැරඹීමට බොහෝ කලක සිට බාධාවක්ව පැවති ගුවන් හුවමාරු නැවතුම්වල අපහසුතාව ඉවත් කරලයි. හෝ චි මින් නගරය, වෙරළ තීරයේ සිට ජාතික උරුම භූමිතල සහ ප්රකට කෑම සංස්කෘතිය දක්වා විහිදෙන, වියට්නාමයේ විශාල සංචාරක ප්රදේශවලට ප්රවේශ වීමේ ප්රධාන දොරටුවක් ලෙස කටයුතු කරයි.
කොළඹ–හෝ චි මින් නගරය ගුවන් මාර්ගය කලාපීය ගුවන් සම්බන්ධතාවේ සැලකිය යුතු이정표 සලකුණක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්රී ලාංකිකයින්ට අග්නිදිග ආසියාවේ ගතික වෙළඳපොළ වෙත සෘජු හා දැරිය හැකි ප්රවේශ මාර්ගයක් සපයයි.
වෙන්කරවීම් දැනටමත් විවෘත වී ඇති අතර 2026 අගෝස්තු මාසය සඳහා දියත් කිරීමේ දිනය තහවුරු කර ඇති බැවින්, සංචාරකයින් ඉක්මනින් ලබා ගත හැකි හඳුන්වාදීමේ ගාස්තු ගවේෂණය කිරීමට දිරිමත් කෙරේ. මෙම ගුවන් මාර්ගය ආරම්භ කිරීම ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රය සඳහාත්, අග්නිදිග ආසියානු රාජ්යයන් සමඟ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමේ පුළුල් අභිලාෂයන් සඳහාත් ධනාත්මක ප්රගතියක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.