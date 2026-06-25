හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ්
හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගයට ලක්වූ තිදෙනෙකු මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුව ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනේ.
නඩුවේ නම් සඳහන් සැකකරුවන් නම් නීතිඥ රකිත රාජපක්ෂ, සමගි ජන බලවේගයේ හොරණ සංවිධායකවරයා ලෙස සේවය කරන චරිත් අබේසිංහ සහ ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා (ශ්රී ලංකා) සමාගමේ හිටපු අධ්යක්ෂ අරුණ ශ්රී යන තිදෙනාය.
ජාලයට හසුවූ著名 පුද්ගලයින්
රිමාන්ඩ් නියෝගය තුළින් පැහැදිලි වන්නේ, සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් දිනාගෙන ඇති හරක් කටා දූෂණ චෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙනයාමට විමර්ශකයින් කැපවී සිටින බවය. නීතිඥවරයෙකු, ජ්යේෂ්ඨ පක්ෂ සංවිධායකවරයෙකු සහ හිටපු රාජ්ය ව්යවසාය අධ්යක්ෂවරයෙකු මෙයට සම්බන්ධ වීම, පරීක්ෂණයේ පුළුල් ව්යාප්තිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.
චරිත් අබේසිංහගේ සජබ සම්බන්ධතාව නඩු විභාගයට දේශපාලනික මානයක් එක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, හිටපු ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා නිලධාරියෙකු ඊට ඇතුළත් වීම, රාජ්ය ගුවන් සේවා අංශය තුළ සිදු විය හැකි අක්රමිකතා පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි.
නඩුව ඉදිරියට
සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 වැනිදා නැවත අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට නියමිත අතර, ඒ දිනදී මහේස්ත්රාත්වරයා විමර්ශනයේ ප්රගතිය සමාලෝචනය කර රිමාන්ඩ් කාලය දීර්ඝ කරනු ලබනවාද යන්න තීරණය කරනු ඇත.
දූෂණ විරෝධී අධිකාරීන් තම විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කරන අතර, ඊළඟ අධිකරණ දිනයට පෙර නඩුවේ තවත් වර්ධනයන් ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.