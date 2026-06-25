Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ්

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ්

හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගයට ලක්වූ තිදෙනෙකු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුව ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනේ.

නඩුවේ නම් සඳහන් සැකකරුවන් නම් නීතිඥ රකිත රාජපක්ෂ, සමගි ජන බලවේගයේ හොරණ සංවිධායකවරයා ලෙස සේවය කරන චරිත් අබේසිංහ සහ ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගමේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ අරුණ ශ්‍රී යන තිදෙනාය.

ජාලයට හසුවූ著名 පුද්ගලයින්

රිමාන්ඩ් නියෝගය තුළින් පැහැදිලි වන්නේ, සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් දිනාගෙන ඇති හරක් කටා දූෂණ චෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙනයාමට විමර්ශකයින් කැපවී සිටින බවය. නීතිඥවරයෙකු, ජ්‍යේෂ්ඨ පක්ෂ සංවිධායකවරයෙකු සහ හිටපු රාජ්‍ය ව්‍යවසාය අධ්‍යක්ෂවරයෙකු මෙයට සම්බන්ධ වීම, පරීක්ෂණයේ පුළුල් ව්‍යාප්තිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

චරිත් අබේසිංහගේ සජබ සම්බන්ධතාව නඩු විභාගයට දේශපාලනික මානයක් එක් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, හිටපු ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් සේවා නිලධාරියෙකු ඊට ඇතුළත් වීම, රාජ්‍ය ගුවන් සේවා අංශය තුළ සිදු විය හැකි අක්‍රමිකතා පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

නඩුව ඉදිරියට

සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 වැනිදා නැවත අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට නියමිත අතර, ඒ දිනදී මහේස්ත්‍රාත්වරයා විමර්ශනයේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කර රිමාන්ඩ් කාලය දීර්ඝ කරනු ලබනවාද යන්න තීරණය කරනු ඇත.

දූෂණ විරෝධී අධිකාරීන් තම විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන අතර, ඊළඟ අධිකරණ දිනයට පෙර නඩුවේ තවත් වර්ධනයන් ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බෞද්ධ පූජකයන්ගේ වැරදි හැසිරීම්වලින් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා චන්ද්‍රිකා ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

බෞද්ධ පූජකයන්ගේ වැරදි හැසිරීම්වලින් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා චන්ද්‍රිකා ඉල්ලීමක් කරයි

බෞද්ධ පූජකයන් සම්බන්ධ වැරදි හැසිරීම් පිළිබඳ චෝදනා නැවත නැවත මතු වෙමින් පවතින මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධාගමේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා…

25 Jun 2026 Discuss
සිදු වූ කිසිදු අපරාධයක් නීතියෙන් ගැලවීමට නොදෙන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිඥා දෙයි Sinhala

සිදු වූ කිසිදු අපරාධයක් නීතියෙන් ගැලවීමට නොදෙන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිඥා දෙයි

යුක්තිය හා වගවීම පිළිබඳ දෘඪ පණිවිඩයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, අපරාධයක් සිදු වී කොතරම් කාලයක් ගතවී තිබුණද, කිසිදු අපරාධයක් අඳුරේ වැළලී යාමට හෝ නීතියේ…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2023 සිට ලැබී නොමැති භාණ්ඩ සඳහා ගෙවූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1ක් සම්බන්ධයෙන්yelp පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2023 සිට ලැබී නොමැති භාණ්ඩ සඳහා ගෙවූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1ක් සම්බන්ධයෙන්yelp පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරයි

දැවැන්ත වෙළඳ ගෙවීම් විෂමතාවය සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් ජනාධිපති නියෝගයෙන් අරඹයි රටට කිසිදා නොලැබුණු ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා ගෙවූ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් රටෙන්…

25 Jun 2026 Discuss