ශ්රී ලංකාව මාස කිහිපයක් තුළ දීර්ඝකාලීනව විවාදාත්මක වූ ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට සූදානම්
දශක ගණනාවක් තිස්සේ මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වල දැඩි විවේචනයට ලක් වූ ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) අහෝසි කිරීමට ශ්රී ලංකාව සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, ඒ සඳහා මාස කිහිපයක් ඇතුළත කටයුතු සම්පූර්ණ කළ හැකි බව රජයේ නිලධාරීන් පෙන්වා දී තිබේ.
මතභේදයෙන් පිරි නීතියක්
ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, 1970 දශකයේ අග භාගයේ හඳුන්වා දෙනු ලැබූ දා සිට ශ්රී ලංකාවේ නීති පද්ධතියේ අනිවාර්ය අංගයක් බවට පත් ව ඇත. මෙය මුලින් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ වෙනකොට්ස්වාදී ප්රචණ්ඩත්වය සහ ජාතික ආරක්ෂාවට එල්ල වන තර්ජන මැඩපැවැත්වීමේ මෙවලමක් ලෙස ය. කෙසේ වෙතත්, අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු නඩු විභාගයකින් තොරව රඳවා තබා ගැනීමට ඉඩ සැලසීම, දේශපාලන විරෝධය මර්දනය කිරීම සහ විශේෂයෙන් දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනතාව වැනි සුළු ජාතීන් අසමාන ලෙස ඉලක්ක කිරීම හේතුවෙන් මෙම නීතිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ දැඩි හෙළාදැකීමට ලක් ව ඇත.
PTA හරහා ආරක්ෂක අංශවලට නිසි නඩු විභාග ක්රියාවලිය සහ සිවිල් නිදහස පිළිබඳ ජාත්යන්තරව පිළිගත් සම්මතයන් ඉක්මවා යන පුළුල් බලතල ලබා දෙන බව විවේචකයෝ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටිති. එය අහෝසි කිරීමට ඉල්ලා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන, විදේශ රජයන් සහ දේශීය පෙනී සිටීමේ කණ්ඩායම් කිහිප දශකයක් පුරා හඬ නඟා ඇත.
රජය අහෝසි කිරීම දෙසට ගමන් කරයි
දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ PTA අහෝසි කිරීම ආසන්න බව බලධාරීන් දැන් සංඥා කර ඇති අතර, මූලික අයිතිවාසිකම් හා සම්මුතිවාදී ලෙස නොවී නිත්ය ජාතික ආරක්ෂා කාරණා ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා ආදේශක නීති රාමුවක් හඳුන්වා දෙනු ඇති බව නිලධාරීන් යෝජනා කර ඇත.
අපේක්ෂිත අහෝසි කිරීම සිදු වන්නේ ශ්රී ලංකා රජය තම මානව හිමිකම් වාර්තාව වැඩිදියුණු කිරීමට සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සමඟ කරගෙන යන සාකච්ඡා ඇතුළු ජාත්යන්තර ප්රජාව සමඟ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට ගන්නා පුළුල් උත්සාහයන් මධ්යයේ ය.
ඉදිරියේ දී සිදු වන්නේ කුමක් ද?
PTA අහෝසි කිරීමේ කැපවීම පුළුල් ලෙස ආදරයෙන් පිළිගෙන ඇතත්, ඕනෑම අනුගාමී නීතියක් වෙනත් නමකින් එම ගැටළු සහගත විධිවිධාන ම පුනරාවර්තනය නොකරන බවට රජය සහතික විය යුතු බව අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නෝ 촉구 කර ඇත. මූලික ගැටළු අතර:
- රඳවා ගෙන සිටින්නන්ට නීති නියෝජනයට ක්ෂණිකව ප්රවේශ වීම සහතික කිරීම
- අත්අඩංගුවේ සිටියදී ලබා ගත් ප්රකාශ සාක්ෂි ලෙස භාවිත කිරීමට ඉඩ දෙන විධිවිධාන ඉවත් කිරීම
- ආරක්ෂාව සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම් සඳහා ස්වාධීන අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කිරීම
- රඳවා ගෙන සිටින කාලය තුළ වධ හිංසා හා අපරාධ සැලකිලිවලට එරෙහිව ආරක්ෂාව සහතික කිරීම
බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා — විශේෂයෙන් සිවිල් යුද්ධය අතරතුර හා ඉන් පසු මෙම නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ දරුණු ප්රතිඵල විඳ දරාගත් ප්රජාවන්ගෙන් — PTA අහෝසි කිරීම නීති සංශෝධනයකට ඔබ්බෙහි ගිය කාරණාවකි. එය ගැටුමෙන් පසු සංහිඳියාව සහ ආන්දෝලනයට ලක් වූ ප්රජාවන් හා රාජ්යය අතර විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීම දෙසට තබන අර්ථවත් පියවරක් ලෙස සැලකේ.
PTA ඉවත් කිරීම වසර ගණනාවක් තිස්සේ දෙමළ හා මුස්ලිම් සිවිල් සමාජයෙන් එල්ල වූ අඛණ්ඩ ඉල්ලීම්වලින් එකක් ව පැවතී ඇති අතර, එහි අහෝසි කිරීම සැබෑ හා සමස්ත ස්වරූපයෙන් සිදු වුවහොත්, ශ්රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ගමනේ සැලකිය යුතු転換 ලක්ෂ්යයක් සනිටුහන් කරනු ඇත.
රජය අහෝසි කිරීම විධිමත් කිරීම දෙසට ළඟා වෙමින් සිටියදී, ආදේශක නීතියේ ස්වරූපය පිළිබඳ රාජ්ය හා පාර්ලිමේන්තු විවාදය ඉදිරි සති කිහිපය තුළ තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.