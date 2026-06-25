Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ වර්ධනය ආදායම් පරස්පරයක් සඟවයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ වර්ධනය ආදායම් පරස්පරයක් සඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ නැඟෙමින් තිබුණද, කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් කතාවක් කියයි — එය ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්, කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ ආර්ථික විශේෂඥයින් අතර බරපතළ සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.

පැමිණීම් ඉහළට, ඉපැයීම් පහළට

මෑත කාලයේ සංචාරකයින් පැමිණීම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මතුපිටින් බලන විට එය අර්බුදවලින් කැළඹුණු සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් ලෙස යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් ඇති බවට සංඥාවක් ලෙස පෙනේ. එහෙත් එම ධෛර්යජනක සංඛ්‍යාවල ගැඹුරේ අපහසු පරස්පරයක් සැඟවී ඇත: සෑම සංචාරකයෙකුගෙන්ම ලැබෙන ආදායම අඩුවෙමින් යයි, එනම් ශ්‍රී ලංකාව වැඩිවැඩියෙන් වෙහෙසී අඩු ආදායමක් උපයයි.

සංචාරකයින් පැමිණීමේ ප්‍රමාණය සහ සත්‍ය ආදායම අතර මෙම විසංයෝජනය, අද රටේ සංචාරක කර්මාන්තය මුහුණදෙන වඩාත්ම ජ්වලනශීලී අභියෝගයක් ලෙස මතු වී ඇත.

අඩු වියදම් සංචාරකයාගේ ගැටළුව

ගැටළුවෙහි සැලකිය යුතු කොටසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ වෙනස්වන ස්වභාවය සම්බන්ධ වේ. රටට ආර්ථිකමිත ගමන්කරුවන්ගේ ප්‍රවාහය ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ඔවුන් සිය නවාතැන් සමයේ සාපේක්ෂව ඉතා සීමිත මුදලක් වියදම් කරති. ඔවුන්ගේ සංඛ්‍යාව පැමිණීම් සංඛ්‍යාලේඛන ශක්තිමත් කළද, නවාතැන්, ආහාරපාන, ක්‍රියාකාරකම් සහ සිල්ලර මිලදී ගැනීම් සඳහා ඔවුන් කරන සීමිත වියදම, ස්ථානීය ව්‍යාපාරවලට හා පුළුල් ආර්ථිකයට අර්ථවත් ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට අසමත් වේ.

සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රිමියම් හෝටල්, ෆයින් ඩයිනිං ආයතන සහ විශේෂ අත්දැකීම් සපයන්නන් භාවිත කරන ඉහළ වියදම් සංචාරකයින්, කර්මාන්තය ප්‍රතිාශා කරන ප්‍රමාණයට වඩා අඩු ගණනකි.

අංශයේ ව්‍යුහාත්මක දුර්වලතා

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් ආදායම් හිඟය තීව්‍ර කරන ව්‍යුහාත්මක ගැටළු කිහිපයක් පෙන්වා දෙති. ඒවා අතර:

  • ලියාපදිංචි සංචාරක ව්‍යාපාරවලින් දුරස්ව ඉතිරි ගැනීම් යොමු කරන අවිධිමත් හා නියාමනය නොකළ නවාතැන් විකල්ප මත අධික රඳා පැවැත්ම
  • සංචාරක ආර්ථිකයේ කාන්දු වීම්, එනම් සංචාරකයින්ගේ වියදමෙහි කොටසක් ස්ථානීය ක්‍රියාකරුවන් වෙනුවට විදේශ හිමිකාරිත්වයේ ව්‍යාපාරවලට හිමිවීම
  • ඉහළ වටිනාකමැති සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර රඳවා ගත හැකි ප්‍රමාණවත් ප්‍රිමියම් සංචාරක යටිතල පහසුකම් හා අත්දැකීම් නොමැතිකම
  • සාම්ප්‍රදායික වෙරළ සහ උරුම සංචාරක සේවා ඉක්මවා ප්‍රමාණවත් විවිධාංගීකරණයක් නොමැතිකම

උපාය මාර්ගයේ ප්‍රශ්නය

මෙම තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන උපාය මාර්ගය නිසි ලෙස සකස් කර ඇත්ද යන්න පිළිබඳ නැවුම් විවාදයකට තුඩු දී ඇත. ඉහළ පැමිණීම් සංඛ්‍යාවක් පිටුපස හිනිපෙම ළඟා කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් සාර්ථකත්වයේ මිනුමක් නොවන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති, ඒ සංචාරකයින්ගේ ගුණාත්මකභාවය හා ව්‍යය කිරීමේ හැකියාව ද ඒ සමඟම ප්‍රමුඛත්වයට ගත යුතු බැවිනි.

ඉලක්කය විය යුත්තේ රට සංචාරකයින්ගෙන් පිරවීම පමණක් නොව, ස්ථානීය ආර්ථිකයට අර්ථවත් දායකත්වයක් ලබාදෙන හා අංශයේ තිරසාර වර්ධනය සඳහා ආධාරකාරී, නිසි ආකාරයේ සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කිරීමයි.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමාණය නොව, ගුණාත්මකභාවය හා අත්දැකීම් අතින් කලාපීය තරඟකරුවන්ට සමකළ හැකි ප්‍රිමියම් ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථානගත කරන, වඩාත් ඉලක්කගත ප්‍රවේශයක් සඳහා ඉල්ලීම් ශක්තිමත් වෙමින් පවතී.

ඉදිරි මාර්ගය

දශකවල ශ්‍රේෂ්ඨතම ආර්ථික අර්බුදයෙහි ප්‍රතිවිපාකවලින් තවමත් ගොඩ නැඟෙන රටකට, සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ උපරිම කිරීම කර්මාන්ත මනාපයේ කාරණාවක් පමණක් නොව — එය ආර්ථික අවශ්‍යතාවයකි. සංචාරකයින්ගෙන් ලැබෙන විදේශ වින

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ට ළඟා වෙමින් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ට ළඟා වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු හදිසි අවස්ථාවකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මේ වනවිට රටපුරා වාර්තා වී ඇති සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම තත්ත්වය හමුවේ…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මාස කිහිපයක් තුළ දීර්ඝකාලීනව විවාදාත්මක වූ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මාස කිහිපයක් තුළ දීර්ඝකාලීනව විවාදාත්මක වූ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට සූදානම්

දශක ගණනාවක් තිස්සේ මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වල දැඩි විවේචනයට ලක් වූ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) අහෝසි කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙමින්…

25 Jun 2026 Discuss
අතුරුදහන් වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5 සම්බන්ධ වාර්තාව මහ බැංකුව විසින් පාර්ලිමේන්තු මුදල් කාරක සභාව ඉදිරියේ තැන්පත් කෙරේ Sinhala

අතුරුදහන් වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5 සම්බන්ධ වාර්තාව මහ බැංකුව විසින් පාර්ලිමේන්තු මුදල් කාරක සභාව ඉදිරියේ තැන්පත් කෙරේ

එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව පොදු මුදල් කාරක සභාව (COPF) විසින් අතට ගෙන ඇති…

25 Jun 2026 Discuss