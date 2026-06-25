ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 50,000 ට ළඟා වෙමින්
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු හදිසි අවස්ථාවකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මේ වනවිට රටපුරා වාර්තා වී ඇති සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 49,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම තත්ත්වය හමුවේ ජනතාව ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් අවධාරණයෙන් යොමු කරමින් සිටිති.
වේගයෙන් උත්සන්න වන සෞඛ්ය තර්ජනයක්
ඩෙංගු ආසාදන ඉහළ යෑමත් සමඟ රෝගීන් සංඛ්යාව 50,000 සීමාවට භයානක ලෙස ඈඳෙමින් පවතින බැවින් මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් අතර දැඩි සැලකිල්ලක් ඇති වී තිබේ. දිවයිනේ ප්රදේශ රාශියක මෙම රෝගය වාර්තා වෙමින් පවතින අතර, දැනටමත් දැඩි රෝගී බරක් දරමින් සිටින රෝහල් සහ සෞඛ්ය සේවකයන් මත තවත් පීඩනයක් එල්ල වෙමින් ඇත.
මදුරුවන් හරහා පැතිරෙන මෙම රෝගය, නිවාස සහ ප්රජාවන් ඉක්මන් හා ස්ථිර වැළැක්වීමේ පියවර ගෙන මදුරු බෝවන ස්ථාන ඉවත් කළහොත් සැලකිය යුතු ලෙස මැඩ පැවැත්විය හැකි බව සෞඛ්ය බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
ජනතාව කළ යුතු දේ
රෝගය පැතිරීම මැඩ පැවැත්වීමට සෑම ශ්රී ලාංකිකයෙකුම විමසිලිමත්ව සිට පහත සඳහන් පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති:
- නිවස අවට මල් පෝච්චි, රබර් ටයර්, භාජන සහ වතුර රැඳෙන ඕනෑම ස්ථානයක고여 ඇති නිශ්චල ජලය ඉවත් කරන්න
- ජල ගබඩා තාප්ප සහ බැරල් නිසි ලෙස ආවරණය කරන්න
- මදුරුවන් වඩාත් ක්රියාශීලී අළුයම සහ සවස් යාමයන්හිදී විශේෂයෙන් මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කරන්න
- දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය, සන්ධි වේදනාව හෝ සමේ කැසීමක් වැනි රෝග ලක්ෂණ පෙනෙන්නට ගත හොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්න
නැවත නැවත මතු වන ජාතික අභියෝගයක්
ඩෙංගු උණ බොහෝ කලක සිට ශ්රී ලංකාවේ නැවත නැවත මතු වන මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් වී ඇති අතර, දැඩි වර්ෂාපතනයෙන් පසුව고여 ඇති ජලය ඩෙංගු වෛරසයේ මූලික වාහකයා වන Aedes aegypti මදුරුවාට ආදර්ශ බෝවීමේ තත්ත්වයක් සැලසෙන බැවින් රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යෑම සාමාන්ය දෙයකි.
ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම වළක්වා ගැනීමේ එකම වඩාත් ඵලදායී මෙවලම ප්රජා සහභාගිත්වය බවත්, සෑම පුරවැසියෙකුගේම ක්රියාකාරී සහයෝගය නොමැතිව රජයේ උත්සාහයන් පමණක් ප්රමාණවත් නොවන බවත් සෞඛ්ය බලධාරීන් නැවත අවධාරණය කර ඇත.
ඩෙංගු රෝගය ප්රතිකාර නොකළ හොත් ඉතා ඉක්මනින් බරපතල හා ජීවිතයට තර්ජනාත්මක තත්ත්වයකට පත් විය හැකි බව වෛද්ය විශේෂඥයින් ජනතාවට මතක් කර දෙමින් සිටිති. රෝගය හා සම්බන්ධ මරණ අඩු කිරීමට කල් තියා රෝග හඳුනා ගැනීම සහ නිසි කාලයට රෝහල් ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් දරයි.
ඉහළ නැගෙන ඩෙංගු ව්යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා ස්ථානීය රාජ්ය ආයතන, පාසල් සහ ප්රජා සංවිධාන තම තමන්ගේ ප්රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු ක්රියාත්මක කරන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.