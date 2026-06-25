Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබුණු ශක්තිමත් ඉල්ලුම හේතුවෙන් අපනයන ප්‍රමාණය පසුගිය වසරේ එම කාලය හා සසසන් කිරීමේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළ ගියේ ය.

ඇඳුම් අංශය සඳහා බලාපොරොත්තු සහගත යළි පණ ගැනීමක්

නවතම අපනයන දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය කෙරෙහි ක්‍රමයෙන් විශ්වාසය තහවුරු වෙමින් පවතින බව යි. රටේ විදේශ විනිමය ඉපැයීමේ ප්‍රධාන ස්තම්භයක් ලෙස සැලකෙන මෙම අංශය, ආර්ථික අස්ථාවරත්වය සහ ගෝලීය වෙළඳ රටාවල වෙනස්වීම් ඇතුළු විවිධ අභියෝගවලට මුහුණ දුන් පසුව, වාර්ෂික 8%ක ආසන්න වර්ධනයකින් යළි ගොඩ නැගීමේ ගමන් මගක නිරත වී ඇති බව ඉඟි කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික ඇඳුම් ඉල්ලුමේ ප්‍රධාන බලවේගය ලෙස එක්සත් ජනපදය ස්ව ස්ථානය තහවුරු කරගෙන ඇති අතර, ඇමෙරිකානු ගැනුම්කරුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ රෙදිපිළි නිෂ්පාදන සඳහා අඛණ්ඩ ඇල්මක් දක්වමින් සිටිති. ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ප්‍රමිතීන් සහ ආචාරධාර්මික නිෂ්පාදන භාවිතයන් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු සිල්ලර වෙළෙන්දන් අතර දීර්ඝකාලීනව ශක්තිමත් කීර්තිනාමයක් රැකගෙන ඇත.

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයේ මූලික කර්මාන්තයක් වන ඇඳුම් කර්මාන්තය, රටේ සමස්ත භාණ්ඩ අපනයන ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සාමාන්‍යයෙන් හිමිකර ගනී. එක් මාසයක් තුළ 8%ට ආසන්න වර්ධන අගයක් ලැබීම, රට පුළුල් ආර්ථික යළි ගොඩ නැගීමේ ගමනේ දී ප්‍රතිපත්ති立案 කරන්නන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් යන දෙකටම ආශිර්වාදයක් වනු ඇත.

  • ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී වාර්ෂික පදනමින් 8%කට ආසන්නව වර්ධනය වී ඇත
  • ඉල්ලුම ඇති කිරීමේ ප්‍රධාන වෙළඳපොළ ලෙස එක්සත් ජනපදය දිගටම ක්‍රියා කළේ ය
  • ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඉපැයීමේ ප්‍රධාන ස්තම්භයක් ලෙස මෙම අංශය සැලකේ

මැයි මාසයේ කාර්යසාධනය සෘතුමය උච්චයක් නොව අඛණ්ඩ ඉහළ ගමනක් පිළිබිඹු කරන බවත්, මෙම ගති වේගය වසරේ දෙවන භාගයට ද දිගටම ගෙන යා හැකි බවත් කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් බලාපොරොත්තු දරති. ගෝලීය ගැනුම්කරුවන් යම් ආසියානු තරඟකරුවන්ගෙන් ඉවත් ව සිය මූලාශ්‍ර විවිධාංගීකරණය කරමින් සිටීම හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාව අතිරේක වෙළඳ කොටසක් ග්‍රහණය කරගැනීමට හොඳ ස්ථානයක සිටී.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

මැයි දත්ත දිරිගන්වන සුළු වුව ද, ඉදිරි මාසවල ඇණවුම් ප්‍රමාණයට බලපෑ හැකි ඇමෙරිකානු පාරිභෝගික වියදම් හෝ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිවල ඇතිවිය හැකි වෙනස්කම් ඇතුළු ගෝලීය ආර්ථික තත්ත්වයන් දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කරමින් කර්මාන්ත නායකයන් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කිරීමට ඉඩ ඇත. වත්මන් ධනාත්මක ගතිවේගයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය සම්පූර්ණ ප්‍රයෝජන ගන්නේ නම්, ශ්‍රම බල සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදන ධාරිතාව ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනය ද ඉතා ඉහළ වැදගත්කමකින් යුත් කරුණක් වනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි Sinhala

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි

තරුණ පරිශීලකයින් අන්තර්ජාලයේ ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්‍රියා කරයි රටේ තරුණ පරම්පරාවේ මානසික සෞඛ්‍යය සහ අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ අරමුණින්, අවුරුදු 16ට අඩු…

25 Jun 2026 Discuss
EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා Sinhala

EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා

ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජය විසින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) එකම ත්‍රිපාර්ශ්වික පාලන රාමුවක් යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති…

25 Jun 2026 Discuss
රොහිත රාජපක්ෂ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා මධ්‍යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශයට වාර්තා කරයි Sinhala

රොහිත රාජපක්ෂ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා මධ්‍යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශයට වාර්තා කරයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් රොහිත රාජපක්ෂ, බදාදා (25) වැනිදා මධ්‍යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශය (CCIB) හමුවේ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා පෙනී සිටි බව…

25 Jun 2026 Discuss