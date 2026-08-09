Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජෆ්නා කිංග්ස් සහ ගාල්ල ගැලන්ට්ස් LPL 2026 උද්වේගකර අවසන් මහ තරඟයේදී මුහුණ දෙයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජෆ්නා කිංග්ස් සහ ගාල්ල ගැලන්ට්ස් LPL 2026 උද්වේගකර අවසන් මහ තරඟයේදී මුහුණ දෙයි

LPL 2026 අවසන් මහ තරඟය සමඟ උච්චතම අවස්ථාවට ළඟා වෙයි

ගාල්ල ගැලන්ට්ස් සහ ජෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම් දෙක ඉතා ආකර්ෂණීය අවසන් මහ තරඟයකට මුහුණ දීමත් සමඟ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් 2026 තරඟාවලිය නාටකාකාර ලෙස තම ගමන් මග අවසන් කරගත්තේය. මෙම ප්‍රමුඛ ටුවෙන්ටි20 තරඟාවලියෙන් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයෝ අපේක්ෂා කරන ක්‍රිකට් රසය එහිදී මනාව ප්‍රදර්ශනය විය.

බලවත් කණ්ඩායම් දෙකක් හතුරු හතුරු ව ගැටෙයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ වඩාත්ම ශක්තිමත් කණ්ඩායම් දෙකක් වන ගාල්ල ගැලන්ට්ස් සහ ජෙෆ්නා කිංග්ස්, 2026 වාරයේ ආඛ්‍යානය නිමා කළේ ආරම්භ කාසිය ඉදිරිකිරීමේ සිට අවසාන කූලිය දක්වාම ආධාරකරුවන් ඉම් මත රඳවා ගත් අවසාන මහ තරඟයකිනි.

LPL ඉතිහාසයේ ගෞරවාන්විත ස්ථානයක් හිමිකරගත් ජෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම, තරඟාවලිය පුරාම ස්ථාවරම ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස අවසන් මහ තරඟයට ඇතුළු වූ අතර, ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ප්‍රශංසාසහගත ව ගෙන ගිය ව්‍යාපාරයේ ජවයෙන් පිරිගොස් ශූරතා තරඟය කරා ළඟා විය.

අමතකනොවන තරඟාවලියකට සුදුසු නිමාවක්

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ 2026 වාරය, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඒ ඇතිරෙන ක්‍රිකට් ලෝකයේ ටී20 දක්ෂතාවයේ ගැඹුර නැවතත් ඉස්මතු කළේය. ජාත්‍යන්තර තරු ක්‍රීඩකයන් හා නැගී එන දේශීය දක්ෂයන් එකිනෙකා සමඟ එකතු වී, තරඟාවලිය පුරාවටම ඉහළ ගුණාත්මක හා විනෝදජනක ක්‍රිකට් රසයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආශ්‍රිතයෙන් සංවිධානය කරන ලද මෙම තරඟාවලිය රසිකයාට ලබා දුන්නේය.

දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛතම ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් උත්සවයක් ලෙස ස්ථිතිය ඉහළ නංවාගනිමින් සිටින මෙම තරඟාවලිය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය යටතේ සංවිධානය කරනු ලැබූ අතර, අවසන් මහ තරඟය ඒ සියල්ලට ගෙවා සුදුසු ප්‍රමෝදජනක නිමාවක් සැපයීය.

ගාල්ල ගැලන්ට්ස් සහ ජෆ්නා කිංග්ස් අතර පැවති අවසන් මහ තරඟයේ සම්පූර්ණ හයිලයිට් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල නාලිකා හරහා නැරඹිය හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss