Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නොසලකා හැරීමෙන් අන්ධභාවයට: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන නේත්‍ර සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාව

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නොසලකා හැරීමෙන් අන්ධභාවයට: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන නේත්‍ර සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාව

දිවයිනේ සෑම දෙසකම නිහඬව එළැඹෙන අර්බුදයක්

ශ්‍රී ලංකාව අද මුහුණ දෙන්නේ ප්‍රමාණවත් අවධානයක් නොලබන, ගැඹුරු ලෙස මුල් බැසගත් මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට — දහස් ගණනක් පුරවැසියන්ගේ දෛනික දෙසක් නිහඬව හීනි ගලවා ගනිමින්, ජීවනෝපාය අහිමි කරමින් සහ ස්වාධීනත්වය විනාශ කරමින් ව්‍යාප්ත වන නේත්‍ර සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට ය.

රටේ සෞඛ්‍ය සේවාව බොහෝ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රශංසනීය ප්‍රගතියක් ළඟා කර ගෙන ඇතත්, නේත්‍ර රෝග විශේෂඥ සේවාව තවමත් දැඩි ලෙස ප්‍රමුඛතාවය නොලද ක්ෂේත්‍රයක්ව පවතින අතර, ඒ හේතුවෙන් ජනගහනයේ විශාල කොටස් වැළැක්විය හැකි අන්ධභාවයට සහ දෘෂ්ටි දුර්වලතාවට ගොදුරු වෙමින් සිටිති.

ගැටලුවේ පරිමාණය

ශ්‍රී ලංකාවේ දෘෂ්ටි ශක්තිය නැතිවීම හුදෙක් වෛද්‍ය සංඛ්‍යාලේඛනයක් නොව, නගරබද හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් දෙකෙහිම කාන්තාවන්, පිරිමින් සහ ළමුන් බලපෑමට ලක් කරන ජීවිතාන්තය දක්වා දිරා යන ඛේදවාචකයකි. ඇසේ සුද, ග්ලකෝමා, දියවැඩියාව නිසා ඇති වන රෙටිනෝපති සහ දෘෂ්ටි දෝෂ වැනි රෝගාබාධ, විශේෂයෙන් වැඩිහිටි සහ ආර්ථික වශයෙන් අසරණ ජනතාව අතර, භයාවහ ලෙස රෝග නිශ්චය නොකොට සහ ප්‍රතිකාර නොකොට ඉතිරිව ඇත.

බලපෑමට ලක් වූ බොහෝ දෙනෙකුට මූලික පරීක්ෂාව සඳහා සේවා ලබාගත නොහැකි ය; තවත් අය දෙස් නොදන්නේ, ඔවුන්ගේ දෘෂ්ටිය ක්‍රමයෙන් දුර්වල වීම වයස්ගතවීමේ අනිවාර්ය ප්‍රතිඵලයක් නොව, ප්‍රතිකාර කළ හැකි තත්ත්වයක් බවයි.

ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන්ට දරන්නට වන බර දැඩිම ය

නේත්‍ර රෝගවල බාධාව ප්‍රධාන නගරවලින් පිටත ජීවත් වන්නන් කෙරෙහි අසමාන ලෙස බලපායි. ග්‍රාමීය ජනගහනය, නියමිත වේලාවට සේවා ලබාගැනීම සඳහා සැලකිය යුතු බාධකවලට මුහුණ දෙයි; ඒවා නම්:

  • පළාත් රෝහල්වල සුදුසුකම් ලත් නේත්‍ර රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ දරුණු හිඟය
  • කොළඹ සහ ස්වල්ප ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන කිහිපයකට ඔබ්බෙන් රෝග හඳුනාගැනීමේ උපකරණ සීමිත ලෙස ලැබීම
  • විශේෂඥ වෛද්‍ය උපදේශන සහ නිවැරදිකිරීමේ ශල්‍යකර්ම සඳහා දරා ගත නොහැකි ඉහළ ගෙවීම්
  • මුල් අනතුරු ලකුණු සහ ලබාගත හැකි ප්‍රතිකාර විකල්ප පිළිබඳ දරිද්‍ර දැනුවත්භාවය
  • ප්‍රමාණවත් ප්‍රවාහන පද්ධතියක් නොමැතිකම සමඟ බැඳුණු, නේත්‍ර සේවා කේන්ද්‍රවලින් භෞගෝලිකව දුර වීම

බොහෝ පවුල් සඳහා, නේත්‍ර පරීක්ෂාවක් සඳහා නගරයේ රෝහලකට ගමන් කිරීම හුදෙක් අපහසු දෙයක් නොව — ආර්ථිකව සහ ප්‍රායෝගිකව කළ නොහැකි දෙයකි.

වැළැක්විය හැකි අන්ධභාවය: ප්‍රමුඛතා නිශ්චිත නොකිරීමේ අසාර්ථකත්වයක්

මෙම අර්බුදය විශේෂයෙන් කනස්සල්ලට කාරණා කරන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ දෘෂ්ටිය නැතිවීමේ සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් ඉතා කලින් හඳුනා ගතහොත් සම්පූර්ණයෙන් ම වළක්වාගත හැකි හෝ ප්‍රතිකාර කළ හැකි ය. උදාහරණයක් ලෙස, ඇසේ සුද, සාපේක්ෂව සරල ශල්‍ය ක්‍රමයකින් සුව කළ හැකි ය. දෘෂ්ටි දෝෂ, නිශ්චිත කාණ්ඩයේ කණ්ණාඩිවලින් නිවැරදි කළ හැකිය. එහෙත් දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තවමත් දෘෂ්ටි දුර්වලතාවයෙන් ජීවත් වෙති — එකම හේතුව ලෙස, පද්ධතිය නියමිත වේලාවට ඔවුන් වෙත ළඟා නොවීමයි.

දෘෂ්ටිය නැතිවීම හුදෙක් පෞද්ගලික දුර්භාග්‍යයක් නොව — හදිසි, සම්බන්ධිත ජාතික ප්‍රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටින මහජන සෞඛ්‍ය අසාර්ථකත්වයකි.

ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක ද එසේ ම දරුණු ය. දෘෂ්ටිය නැතිකර ගන්නා පුද්ගලයන් බොහෝ විට ශ්‍රමය කිරීමට නොහැකි වන අතර, දැනටමත් අවදානමට ලක් ව ඇති ගෘහ ගත ආර්ථිකය දිනෙන් දිනත් ගඳ ලවා ගනී. නිවැරදි නොකළ දෘෂ්ටි ගැටලු ඇති ළමුන් පාසලේ දී දෙදරාගෙන යයි — ඔවුන්ගේ අ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss