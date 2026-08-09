ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි
ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික ශක්ති සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් නව සාකච්ඡා මාලාවක් ආරම්භ වී ඇති අතර, ඉන්දීය අගනුවර නව දිල්ලියේදී පැවැත්වූ එම සාකච්ඡා දෙරට අතර වර්ධනය වන උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයේ තීරණාත්මක ඉදිරි පියවරක් ලෙස සැලකේ.
හවුල් ශක්ති අවශ්යතා මත ගොඩනැගුණු හවුල්කාරිත්වයක්
මෙම සාකච්ඡා, දකුණු ආසියානු භූ දේශපාලනයේ ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනිමින් පවතින ශක්ති ක්ෂේත්රය තුළ සහයෝගිතාව පුළුල් කිරීමට දෙරටම දක්වන කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. මෑත වසරවලදී බරපතල ශක්ති අභියෝගවලට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාව සඳහා, ශක්තිමත් උතුරු අසල්වැසි රටෙහි ගෙන සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීම, විදුලි සැපයුමේ හා ශක්ති යටිතල පහසුකම්වල දීර්ඝකාලීන ස්ථාවරත්වය සුරක්ෂිත කිරීමේ තීරණාත්මක මාවතක් නියෝජනය කරයි.
ඉන්දියාව, තිරසාර ශක්ති විසඳුම් සෙවන කුඩා දකුණු ආසියානු රාජ්යයන් සඳහා ප්රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස තමන් ස්ථානගත කරමින්, තම පුළුල් අසල්වැසි ප්රතිපත්තියේ කොටසක් ලෙස කලාපීය ශක්ති රාජ්යතාන්ත්රිකත්වය ක්රියාශීලීව ගෙනයමින් සිටී.
ශ්රී ලංකාව සඳහා උපායමාර්ගික වැදගත්කම
නව දිල්ලි සාකච්ඡා, ප්රතිස්ථාපිතාවෙන් හා අන්තර් සම්බන්ධිතව ශක්ති රාමුවක් ගොඩනැගීමට දෙරත් රජයන් ලබාදෙන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. දෙරට අතර සම්භාව්ය සහයෝගිතා ක්ෂේත්ර ලෙස පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:
- දෙරට අතර විදුලිබල පද්ධති අන්තර් සම්බන්ධතාව
- නවීකරණීය ශක්ති සංවර්ධනය හා තාක්ෂණ හුවමාරුව
- ශ්රී ලංකාවේ විදුලි ජනනය යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය
- ඛනිජ තෙල් හා ද්රවීකෘත ස්වාභාවික වායු සැපයුම් දාම සඳහා සහයෝගිතාව
ශ්රී ලංකාව, තම ශක්ති ක්ෂේත්රය නවීකරණය කිරීමටත්, මිල අධික ඉන්ධන ආනයන මත රඳාපැවැත්ම අඩු කිරීමටත් කටයුතු කරමින් සිටින බැවින්, ඉන්දියාව වැනි ස්ථාපිත කලාපීය ක්රීඩකයන් සමඟ හවුල්කාරිත්ව ගොඩනැගීම මේ මොහොතේ ඉතා වටිනාකමක් දරයි.
පුළුල් පසුබිම
මෙම සාකච්ඡා, ඉන්දිය-ශ්රී ලංකා සබඳතාව ක්රමක්රමයෙන් ශක්තිමත් වන පසුබිමක් මත පැවැත්වෙන අතර, නව දිල්ලිය මෑත වසරවලදී දිවයිනේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ කොළඹට විශාල මූල්ය හා මානවීය සහාය ලබාදී ඇත. ශක්ති සහයෝගිතාව, ශ්රී ලංකාව-ඉන්දිය ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව ගොඩනැගිය හැකි හා දීර්ඝකාලීනව පවත්වාගත හැකි වඩාත් ස්පර්ශනීය ශ්රේෂ්ඨ කොටස්වලින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශක්ති සම්බන්ධතාවල ප්රගතිය, පුළුල් කලාපීය ඒකාබද්ධතාවයේ ආදර්ශයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි බවත්, ඒ මගින් දෙරටටම පමණක් නොව දකුණු ආසියාව පුරා වැඩි ස්ථාවරත්වයක් හා සම්බන්ධිතත්වයක් ඇති කිරීමට ද දායකවන බවත් නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
නව දිල්ලි සාකච්ඡා මගින් ඉස්මතු වන්නේ, රාජ්යතාන්ත්රික යහකැමැත්ත, දෙරටේ ජනතාවට ප්රතිලාභ ගෙනදෙන ඉතා ප්රායෝගික හා ස්ථාවර ප්රතිඵලවලට පෙරළා ගැනීමට දෙරටේ රජයන්ම真剣ව කැපවී සිටින බවයි.
සාකච්ඡාවලින් නිරූපිත විශේෂිත ගිවිසුම් හෝ රාමු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල නිල මාර්ග හරහා නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.