පන්නල අනවසර ටින් මාළු නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානයක් CAA විසින් හෙළිදරව් කෙරේ; රු. මිලියන 1.5ක් වටිනා තොගයක් අත්අඩංගුවට
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) විසින් පන්නල, එළබදගම ප්රදේශයේ ලිපිකාගත නොකළ ටින් මාළු නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් හෙළිදරව් කරමින්, එම ස්ථානයට සිදු කළ විශේෂ වැටලීමකදී රුපියල් මිලියන 1.5ක් පමණ වටිනා භාණ්ඩ තොගයක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
බලය රහිතව ක්රියාත්මක වූ කර්මාන්ත ශාලාවක් අනාවරණය
අවශ්ය බලපත්ර හෝ අනුමැතිවලින් තොරව නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරමින් සිටි බව අධිකාරිය විසින් සොයාගනු ලැබූ අතර, මෙය ආහාර සුරක්ෂිතතා ප්රමිතීන් සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි. CAA විසින් ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක වී කර්මාන්ත ශාලාව වසා දමමින් එහි තිබූ සියලු භාණ්ඩ රාශිය රඳවාගෙන ඇත.
ජනාරෝග්යතාවට තර්ජනයක්
බලපත්ර රහිත ආහාර නිෂ්පාදන ව්යාපාර සාමාන්ය ජනතාවට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරයි; එවැනි පහසුකම් බලපත්රලාභී නිෂ්පාදකයන් සඳහා ක්රියාත්මක වන නියාමන පරීක්ෂණ හා ගුණාත්මක පාලන ක්රමවේදවලට යටත් නොවේ. ශ්රී ලංකාව පුරා පුළුල් ලෙස පරිභෝජනය කරනු ලබන ප්රධාන ආහාර භාණ්ඩයක් වන ටින් මාළු, පරිභෝජනයට ආරක්ෂිත බව සහතික කිරීම සඳහා දැඩි සනීපාරක්ෂක හා ආරක්ෂිතභාව ප්රමිතීන්ට අනුකූල විය යුතුය.
මෙම රඳවාගැනීම, පාරිභෝගිකයන් අනතුරට පත් කරන හා නෛතිකව ක්රියාත්මක වන නීතිගරුක ව්යාපාරිකයන් අවතක්සේරු කරන අනවසර වෙළෙඳ ක්රියාකාරකම් මැඩලීමට CAA ගෙන යන අඛණ්ඩ කැපවීම යටිරේඛා කරයි.
අනවසර වෙළෙඳ ක්රියාකාරකම්වලට එරෙහි පියවර
පන්නලේදී සිදු කළ මෙම වැටලීම, CAA විසින් දිවයිනේ සියලු ආහාර නිෂ්පාදකයන් හා බෙදාහරින්නන් අතර අනුකූලතාව නිරීක්ෂණය කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ගෙනයන පුළුල් වැඩසටහනේ කොටසකි. නෛතික රාමුවෙන් බැහැරව ක්රියාත්මක වන ව්යාපාර හඳුනාගැනීම සඳහා අධිකාරිය විවිධ අංශ හරහා නිතිපතා පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටී.
- වැටලූ කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටා ඇත්තේ පන්නල, එළබදගම ප්රදේශයේය.
- මෙහෙයුම් අතරතුර රුපියල් මිලියන 1.5ක් පමණ වටිනා ටින් මාළු තොගයක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.
- කර්මාන්ත ශාලාව අවශ්ය බලපත්රවලින් තොරව ක්රියාත්මක වූ බව අනාවරණය විය.
CAA විසින් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ආහාර නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේදී විශ්වාසනීය, බලපත්රලාභී සිල්ලර වෙළෙන්දන් සහ නිෂ්පාදකයන්ගෙන් පමණක් මිලදී ගන්නා ලෙසත්, සැකසහිත ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ අදාළ බලධාරීන්ට දැනුම් දෙන ලෙසත්ය. පන්නල කර්මාන්ත ශාලාව සම්බන්ධයෙන් නෛතික කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.