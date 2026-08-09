බැටල් ඔෆ් ගෝල්ඩන් ක්වීන්ස්' තරගාවලිය අවසන් වූ අවස්ථාවේ විදුහල්පතිවරියන් අතර උණුසුම් ගැටුමක්
කීර්තිමත් අන්තර් පාසල් තරගය මහජන ආරවුලක් බවට පත් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ පාසල් ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සිහිකළ යුතු අවස්ථාවක් ලෙස සැලකිය හැකිව තිබූ "බැටල් ඔෆ් ගෝල්ඩන් ක්වීන්ස්" තරගාවලියේ තෙවන සංස්කරණය, ප්රින්සස් ඔෆ් වේල්ස් විද්යාලය සහ යශෝධරා විද්යාලය අතර, මතභේදාත්මක ලෙස අවසන් වූ අතර, ශනිදා දින එම ආයතන දෙකේ විදුහල්පතිවරියන් අතර ප්රසිද්ධ ගැටුමක් ඇති විය.
ගැඹුරු මූලයන් සහිත තරගකාරිත්වයක්
"බැටල් ඔෆ් ගෝල්ඩන් ක්වීන්ස්" තරගාවලිය, ශ්රේෂ්ඨ අධ්යාපනික හා ක්රීඩා සම්ප්රදායන් දෙකක් එකතු කරමින්, රටේ වඩාත් අපේක්ෂිත අන්තර් පාසල් ක්රීඩා හමුවීම්වලින් එකක් ලෙස වර්ධනය වී ඇත. මෙlettered වසරේ තෙවන සංස්කරණය, දෙඅංශයෙන්ම සිසුන්ගේ දැඩි සහාය ලබමින්, විශාල උද්යෝගයක් ජනනය කළේය.
කෙසේ වෙතත්, තරගාවලිය අවසන් වීමත් සමගම කලබලකාරී තත්ත්වයක් ඇති වූ අතර, ප්රතිඵලය සම්බන්ධව මතභේද මතුව, විදුහල්පතිවරියන් දෙදෙනා අතර ප්රසිද්ධ ගැටුමකට舞台ය සකසා ගත්තේය.
විදුහල්පතිවරියන් ගැටුම ප්රසිද්ධියට ගෙන යයි
ආතතීන් රහසිගතව නිරාකරණය කර ගැනීම වෙනුවට, ප්රින්සස් ඔෆ් වේල්ස් විද්යාලය සහ යශෝධරා විද්යාලයේ විදුහල්පතිවරියන් ප්රසිද්ධ ආරවුලකට අතරමං වූ අතර, ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් ජනමාධ්ය අවධානය ලැබී, ඊට ප්රථම펼쳐진 ක්රීඩා උත්සවය අඳුරු ගැන්විණ.
මෙම සිදුවීම, ක්රීඩා ව්යාකූලත්වය හා ගැටළු විසඳීමේදී කෙතරම් ශ්රේෂ්ඨ ආදර්ශය ප්රදර්ශනය කළ යුතු ද යන්න පිළිබඳව, විශේෂයෙන් ළමා ශිෂ්යයන් සහභාගී ශ්රේෂ්ඨ ශ්රේෂ්ඨ අවස්ථාවලදී, ජ්යෙෂ්ඨ පාසල් නායකයින්ගෙන් අපේක්ෂිත හැසිරීම පිළිබඳ බලවත් කනස්සල්ල ගුරුවරුන්, දෙමාපියන් සහ ක්රීඩා පරිපාලකයන් අතර ඇති කර ඇත.
ප්රජාව සාමය හා වගවීම ඉල්ලා සිටී
මෙම මතභේදය ශ්රී ලංකාවේ පාසල් ක්රීඩා ප්රේමීන් හා අධ්යාපන ක්ෂේත්රයේ පාර්ශ්වකරුවන් අතර පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇති අතර, ඓතිහාසික අන්තර් පාසල් උත්සවයක් මෙලෙස කලංකිත වූ බැවින් බොහෝ දෙනා කලකිරීම ප්රකාශ කර ඇත.
- ආයතන දෙකම ශ්රී ලංකාව පුරා ශක්තිමත් ක්රීඩා හා අධ්යාපන කීර්තියක් ඇති ආයතන වේ.
- "බැටල් ඔෆ් ගෝල්ඩන් ක්වීන්ස්" පාසල් දෙකටම ප්රධාන ක්රීඩා උත්සවයක් ලෙස සැලකේ.
- අදාළ අධ්යාපන අධිකාරීන් මෙම සිදුවීම සමීක්ෂණය කළ යුතු බවට ඉල්ලීම් මතුව ඇත.
ප්රසිද්ධ අවස්ථාවලදී පාසල් නායකයින්ගේ හැසිරීම ශිෂ්යයන්ට ශක්තිමත් ආදර්ශයක් සපයයි — එය යහපත් හෝ අයහපත් ඕනෑම දිශාවකට ගමන් කළ හැකිය.
ආරවුලේ දූවිලි සසලා යද්දී, සිදු වූ මතභේදයේ හේතු සාධක විමර්ශනය කිරීමට සහ ශ්රී ලංකාවේ කීර්තිමත් පාසල් දෙකක් ලෙස "බැටල් ඔෆ් ගෝල්ඩන් ක්වීන්ස්" තරගාවලියේ ඉදිරි සංස්කරණ ක්රීඩා ශිෂ්ටාචාරය හා අන්යෝන්ය ගෞරවය ඇතිව පැවැත්වීම සහතික කිරීමට, අදාළ අධ්යාපන අධිකාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින හඬ බොහෝ දෙනෙකු නගා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.