ග්රාම නිලධාරී නිලධාරීන් දින දෙකක දිවයිනේ සමූහ අසනීප නිවාඩු විරෝධතාවයක් දියත් කිරීමට සූදානම්
ශ්රී ලංකාව පුරා ග්රාම නිලධාරී නිලධාරීන් සඳුදා (10) සහ අඟහරුවාදා (11) යන දෙදින සාමූහිකව අසනීප නිවාඩු ලබාගනිමින් රාජකාරීවලින් වැළකී සිටීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, එමඟින් දිනදෙකක දිවයිනේ සමූහ වැඩ වර්ජනයක් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.
පහළ පරිපාලන සේවාවන් බාධාවට පත්වීමට ඉඩ ඇත
ග්රාම නිලධාරීන් දෙදිනම රාජකාරීවලින් ඉවත්ව සිටීමේ තීරණය නිසා දිවයිනේ පහළ මට්ටමේ පරිපාලන සේවාවන්ට සැලකිය යුතු බාධා ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ ග්රාමීය පාලන ව්යුහය තුළ ග්රාම නිලධාරීන් ඉතා තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, ලිපිලේඛන නිකුත් කිරීම, පදිංචිය තහවුරු කිරීම සහ ජනතාව දිනපතා රඳා සිටින වෙනත් ලේඛනාගාරික කටයුතු ඇතුළු පුළුල් පරාසයක අත්යාවශ්ය රාජ්ය සේවාවන් ඔවුන් විසින් සිදු කරනු ලැබේ.
සමූහගත අසනීප නිවාඩු ව්යාපාරය හේතුවෙන්, හදිසි පෞද්ගලික, නෛතික හෝ පරිපාලන කටයුතු සඳහා මෙම සේවාවන් මත රඳා සිටින පදිංචිකරුවන්ට දින දෙකක කාලය තුළ අවශ්ය සේවා ලබාගැනීමට නොහැකි වීමේ අවදානමක් පවතී.
කාර්මික ක්රියාමාර්ගයක ස්වරූපයෙන්
නිල වශයෙන් අසනීප නිවාඩු ව්යායාමයක් ලෙස වාර්තා වුවද, මෙම ව්යාපාරයේ සමූහගත හා සම්බන්ධිත ස්වභාවය ග්රාම නිලධාරී සේවාව සතු අ불මන්සු කම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම අරමුණු කරගත් කාර්මික ක්රියාමාර්ගයක් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ. නිල වශයෙන් වැඩ වර්ජනයක් ප්රකාශ නොකර බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය යෙදීමේ මාර්ගයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අංශ සේවකයින් විසින් නීතිගරුක වැඩ ව්යාපාර සහ අසනීප නිවාඩු ව්යාපාර යොදාගෙන ඇත.
ග්රාම නිලධාරී කාර්යාල බලපෑමට ලක්වන දිනවල සාමාන්ය පරිදි ක්රියාත්මක නොවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන හෙයින්, ජනතාව මෙම බාධාව සැලකිල්ලට ගෙන ඕනෑම අත්යාවශ්ය පරිපාලන කාර්යයන් ඒ අනුව සැලසුම් කරගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
ව්යාපාරය පිටුපස ඇති නිශ්චිත ඉල්ලීම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර තත්ත්වය වර්ධනය වීමත් සමඟ අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.