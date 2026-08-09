Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 90,000 ට ළඟා වෙද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 65 දක්වා ඉහළ යයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 90,000 ට ළඟා වෙද්දී මරණ සංඛ්‍යාව 65 දක්වා ඉහළ යයි

ඩෙංගු ආසාදන සංඛ්‍යාවේ භයානක වර්ධනය මහජන සෞඛ්‍ය සැලකිල්ලට ලක් කරයි

නවතම සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව, වාර්තා වූ මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 90,000 සීමාවට ළංවෙමින් පවතින අතර මරණ සංඛ්‍යාව 65 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු උණ අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටී.

ආසාදනයන් ශීඝ්‍රයෙන් වැඩිවීම මහජන සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය පාලනය කිරීමට ක්ෂණිකව වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස ඔවුහු රට පුරා ප්‍රජාවන්ට බලකරති.

ජාතික තර්ජනයක්

එඩීස් ඊජිප්තයි මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් බෝවන ඩෙංගු උණ, රට පුරා නාගරික හා ග්‍රාමීය යන දෙඅංශයේම පදිංචිකරුවන්ට බලපෑම් කරමින් පවතී. සැඩ පාන ජලය රැඳෙන තත්ත්වයන් යටතේ මෙම රෝගය ව්‍යාප්ත වීම සුලබ වන අතර, එවැනි ස්ථාන මදුරුවන්ට පාත්‍රවීමට ඉතා සුදුසු පරිසරයක් සපයයි.

නිවාස, කාර්යාල සහ පොදු ස්ථාන අවට සැඩ පාන ජලය ඉවත් කිරීම මදුරු ජනගහනය අඩු කිරීමේ වඩාත් ඵලදායී ක්‍රමය බව සෞඛ්‍ය නිලධාරීහු නැවත නැවතත් අවධාරණය කරති.

මහජනතාවට කළ හැකි දේ

ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථ ප්‍රජාවට තමන් සහ ප්‍රජාවේ අන් අය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පහත පූර්වාරක්ෂාවන් ගන්නා ලෙස බලධාරීහු ඉල්ලා සිටිති:

  • මල් පාත්ති, බාල්දි සහ ඉවතලන ටයර් ඇතුළු වැසි ජලය රැඳෙන භාජන ඉවත් කරන්න හෝ නිතිපතා හිස් කරන්න.
  • මදුරු විකර්ෂක භාවිත කරන්න; විශේෂයෙන් මදුරුවන් වඩාත් ක්‍රියාශීලී වන අලුයම සහ සන්ධ්‍යාව වේලාවලදී දිගු අත් ඇති ඇඳුම් අඳින්න.
  • දැඩි උණ, දරුණු හිස්වේදනය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි වේදනාව හෝ සමේ කුෂ්ඨ වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබුණු විගසම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න.
  • ජල ගබඩා ටැංකි සහ භාජන සෑම විටම නිසි ලෙස වසා තබන්න.

සෞඛ්‍ය පද්ධතිය මත පීඩනය

රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ රට පුරා රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය සේවකයන් මත දැඩි බරක් පැටවෙමින් තිබේ. ඩෙංගු රෝගය නොපමාව කළමනාකරණය නොකළ හොත් ජීවිතයට තර්ජනකාරී තත්ත්වයක් ලෙස හැඳින්විය හැකි දරුණු ඩෙංගු රෝගය දක්වා ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය විය හැකි බැවින්, ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ප්‍රමාද නොකරන ලෙස වෛද්‍ය විශේෂඥයෝ මහජනතාවට අනතුරු අඟවති.

රට පුරා ඩෙංගු මරණ අඩු කිරීමට නම් කල්තියා රෝග නිර්ණය කිරීම සහ නිසි කාලයේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීම ඉතාමත් තීරණාත්මක වේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, අවදානම් ප්‍රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් තීව්‍ර කරන ලෙස පළාත් පාලන ආයතනවලට සහ ප්‍රජා සංවිධානවලට ඉල්ලා සිටී.

රෝගී සංඛ්‍යාව කනස්සල්ලට කරුණු වන සීමාවකට ළංවෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකාව දුටු දරුණුතම ඩෙංගු වසංගතයක් ලෙස හැඳින්විය හැකි මෙය මැඩ පැවැත්වීමට මහජනයාගේ දැඩි අවධානය සහ රජයේ සම්බන්ධීකෘත ක්‍රියාමාර්ග අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss