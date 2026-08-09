ලිට්ල් ජපාන් ආයතනයේ නිර්මාතෘ රුවන් පෙරේරා මහතා ජපන් සංචාරකයන් 250 දෙනෙකු ශ්රී ලංකාවට ගෙන එයි
සුවිශේෂ කණ්ඩායම් පැමිණීමක් ශ්රී ලංකාව හා ජපානය අතර වර්ධනය වන සබඳතා සංකේතවත් කරයි
ලිට්ල් ජපාන් ආයතනයේ දූරදර්ශී නිර්මාතෘ රුවන් පෙරේරා මහතා, ජපන් සංචාරකයන් 250 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත නියෝජිත පිරිසක් ශ්රී ලංකාවට ගෙන ඒමේ සැලකිය යුතු මුලපිරීමකට නායකත්වය දී ඇති අතර, ජපානය සමඟ සංචාරක සහ ජනතා සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රයත්නයන්හි ඉතා වැදගත්이정표වක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
රුවන් පෙරේරා මහතා කව්ද?
රුවන් පෙරේරා මහතා, ශ්රී ලංකාව හා ජපානය අතර සංස්කෘතික හා ආර්ථික සම්බන්ධතා පෝෂණය කිරීම සඳහා පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන ලිට්ල් ජපාන් ආයතනයේ මෙහෙයුම් ශක්තියයි. රටවල් දෙක අතර සුහදතාව හා ප්රායෝගික සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරීම කෙරෙහි ඔහුගේ කාර්යය දිගු කලක් තිස්සේ කේන්ද්රගත වී ඇති අතර, මෙම නවතම මුලපිරීම ඔහු මේ දක්වා ගෙන ඇති වඩාත්ම ධෛර්යසම්පන්න කටයුතුවලින් එකක් ලෙස නිරූපණය වේ.
වැදගත්කමින් යුත් කණ්ඩායම් පැමිණීමක්
ශ්රී ලංකාව සිය සංචාරක කර්මාන්තය යළි පණ ගැන්වීමට හා ව්යාප්ත කිරීමට දැඩි ලෙස කටයුතු කරන මෙවැනි කාලයක, එකවර ජපන් සංචාරකයන් 250 දෙනෙකු ගෙන්වා ගැනීම කුඩා ජයග්රහණයක් නොවේ. මෙවැනි සංවිධිත කණ්ඩායම් සංචාර සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්රයෝජනයක් දරයි; සුරාසල්, ප්රවාහනය හා ප්රාදේශීය ආකර්ෂණ ස්ථාන හරහා ආදායම ඉහළ නංවයි.
- නියෝජිත පිරිස ආරම්භ කර සංවිධානය කළේ රුවන් පෙරේරා මහතා විසින් ඔහුගේ ලිට්ල් ජපාන් වේදිකාව හරහා ය
- මෙම සංචාරය ජපන් සංචාරකයන් අතර ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වන ජනප්රියතාව ඉස්මතු කරයි
- මෙම මුලපිරීම ජපානයෙන් තවදුරටත් කණ්ඩායම් සංචාරයන් දිරිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
ශ්රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ආශ්රිත බලපෑම්
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය පසුගිය වසර කිහිපය තුළ අභියෝගාත්මක යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ ක්රියාවලියක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින අතර, මෙවැනි ප්රමුඛ ස්ථානීය මුලපිරීම් කාලෝචිත ශක්තිවර්ධනයක් ලබා දෙයි. ජපානය ඉහළ තත්ත්වයේ සංචාරක වෙළෙඳපොළක් නියෝජනය කරන අතර, ජපන් සංචාරකයන් සංස්කෘතිය, උරුමය හා ස්වභාව සෞන්දර්යය කෙරෙහි දක්වන ගාඩ් ආශාව ලෙස ප්රසිද්ධය — මේ සියල්ල ශ්රී ලංකාව අති බහුලව සතු වේ.
ස්වදේශීය සංචාරක ව්යාපාරය ස්වාධීනව ප්රවර්ධනය කිරීමට පෞද්ගලික පුද්ගලයන් හා සංවිධාන දරන ප්රයත්නයන්, ශ්රී ලංකාවේ යථා තත්ත්ව ප්රතිෂ්ඨාපනයට අත්යවශ්ය රාජ්ය-පෞද්ගලික සහයෝගිතාවේ ස්වභාවය පිළිබිඹු කරයි.
ලිට්ල් ජපාන් ආයතනය හරහා රුවන් පෙරේරා මහතාගේ මුලපිරීම, ශ්රේෂ්ඨ ජාත්යන්තර舞台යේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිරූපය නව ලෙස සකස් කිරීමෙහිලා, නව වෙළෙඳපොළ සඳහා දොරටු විවෘත කිරීමෙහිලා, සහ සංචාරකත්වය ඉක්මවා ඈතට දිවෙන රාජ්යතාන්ත්රික හා සංස්කෘතික මිත්රත්වයන් තහවුරු කිරීමෙහිලා කැපවූ පුද්ගලයන්ට ඉටු කළ හැකි පරිවර්තනීය භූමිකාව මනාව ප්රදර්ශනය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.