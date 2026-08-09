Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වොෂිංටනය කොලොම්බියාවට ඩොලර් බිලියනයක් ලබාදීමට පොරොන්දු වෙයි — ට්‍රම්ප් ඇමතිය ගෙන් ආශ්‍රය ලත් නව ජනාධිපතිවරයා දිවුරුම් දෙයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වොෂිංටනය කොලොම්බියාවට ඩොලර් බිලියනයක් ලබාදීමට පොරොන්දු වෙයි — ට්‍රම්ප් ඇමතිය ගෙන් ආශ්‍රය ලත් නව ජනාධිපතිවරයා දිවුරුම් දෙයි

දකුණු අමෙරිකානු රාජ්‍යයක් වන කොලොම්බියාවේ නව දක්ෂිණාංශික ජනතාවාදී ජනාධිපතිවරයා දිවුරුම් දුන් පැය කිහිපයක් ඇතුළතදීම, එක්සත් ජනපදය ඒ රටට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ඓතිහාසික ආධාර ප්‍රතිඥාවක් ප්‍රකාශ කළේය.

නව සන්ධානයක් හැඩගැසෙයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කෙරෙහි ප්‍රසිද්ධියේ ඇල්මක් දක්වන අබෙලාර්දෝ ද ලා එස්ප්‍රිඑල්ලා, ට්‍රම්ප්ගේ දේශපාලන වේදිකාව ආදර්ශයට ගනිමින් සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ගොඩනගා ගත්තේය. ඔහු ජනාධිපති ධූරයට පත්වූ වහාම, තම ආණ්ඩුව ගමන් කරන දිශාව ඉඟි කරමින් රටේ නව ජනාධිපතිවරයා ස්වකීය ප්‍රථම රාජ්‍ය කතාවේදී රටට ආශාදායක න්‍යාය පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, ඒ සඳහා වොෂිංටනයෙන් ක්ෂණිකව ප්‍රශංසාව හා මූල්‍ය සහායයද ලැබිණි.

ඩොලර් බිලියනයේ ප්‍රතිඥාව — බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් මිලියන 740කට ආසන්න වටිනාකමක් ගන්නා — ට්‍රම්ප් පරිපාලනය, ස්වකීය දේශපාලන දෘෂ්ටිකෝණයට සමීප නායකත්වයක් ගෙන ආ කලාපීය රාජ්‍යයකට දක්වන ශක්තිමත් සහයෝගිතාවේ සලකුණකි.

දේශපාලන මතවාදී සමගිය ගිවිසුමේ හදවත

සිය මැතිවරණ ව්‍යාපාරය පුරාවටම ද ලා එස්ප්‍රිඑල්ලා, ට්‍රම්ප් පරිපාලනය ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රධාන අදහස් නිරන්තරයෙන් ප්‍රතිරාවය කරමින් ලතින් අමෙරිකාවේ වාමාංශික පාලනයට දැඩිව විරුද්ධ ස්ථාවරයක් ගත්තේය. ඔහුගේ ජයග්‍රහණය, 2022 සිට වාමාංශික ජනාධිපති ගුස්තාවෝ පෙත්‍රෝ විසින් පාලනය කරනු ලැබූ කොලොම්බියාව සඳහා දැඩි දේශපාලන මතවාදී වෙනසක් සනිටුහන් කළේය.

ඇමෙරිකානු මූල්‍ය ප්‍රතිශ්‍රුතිය ලබාදීමේ ශීඝ්‍රතාවය, ලතින් අමෙරිකාව පුරා — විශේෂයෙන්ම කොලොම්බියාව වැනි උපායමාර්ගිකව වැදගත් රාජ්‍යවල — සිදුවන නායකත්ව වෙනස්කම් කෙරෙහි වොෂිංටනය කෙතරම් සූක්ෂ්මව අවධානය යොමු කරනවාද යන්න මනාව ඉස්මතු කරන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

කලාපය සඳහා වැදගත්කම

කොලොම්බියාව, එක්සත් ජනපදය සඳහා සැලකිය යුතු භූ-දේශපාලනික වැදගත්කමක් දරයි; මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් සහ කලාපීය ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ප්‍රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස ඒ රට කටයුතු කරයි. ඩොලර් බිලියනයේ ප්‍රතිශ්‍රුතිය, ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙතත්, ප්‍රකාශය කරන අවස්ථාව වන විට ප්‍රතිපාදන වෙන් කෙරෙන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර හෙළිදරව් කර නොතිබිණි.

මෑත වර්ෂවලදී රටවල් කිහිපයකම දේශපාලන පෙරලි සිදු වූ ලතින් අමෙරිකාව පුරා ඇති රජයන් මෙම දියුණුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. ට්‍රම්ප් පරිපාලනය සඳහා, ද ලා එස්ප්‍රිඑල්ලාගේ ජයග්‍රහණය, වොෂිංටනය සහ සමහර ආණ්ඩු අතර ගැටුම් ඇති වූ කලාපයක සාදරයෙන් පිළිගත හැකි වෙනසක් නියෝජනය කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ප්‍රතිපත්ති නිරීක්ෂකයන් ද මෙම ප්‍රකාශය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත; ලතින් අමෙරිකාව කෙරෙහි ඇමෙරිකානු සම්බන්ධිතාවයේ වෙනස්වීම් ගෝලීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා වෙළෙඳ සම්පාදනවලට පුළුල් ලෙස බලපෑ හැකි බැවිනි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss