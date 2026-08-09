Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ 2025 වසරේ පළමු මාස හතේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 5 සීමාව ඉක්මවයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ 2025 වසරේ පළමු මාස හතේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 5 සීමාව ඉක්මවයි

විදේශගත ශ්‍රමිකයන් විසින් රටට එවනු ලබන විදේශ ප්‍රේෂණ, වසරේ පළමු මාස හතත් තුළදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 5 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直 හිදී වැදගත්이정표ලකු සටහන් වී ඇත.

ආර්ථිකයට අත්‍යවශ්‍ය ජීවාරක්ෂකයක්

ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් විශ්වාසදායක විදේශ විනිමය ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, රටේ ගෙවුම් ශේෂය ස්ථාවර කිරීමේදී සහ දිවයිනේ ගෘහස්ථ ආදායම් ආධාර කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. නවතම දත්ත මගින් ශ්‍රී ලාංකික 県外 ශ්‍රමිකයන් සහ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ දායකත්වය රටේ ආර්ථික පුනරුදය සඳහා කෙතරම් ප්‍රබල ලෙස දිගටම ක්‍රියා කරයිද යන්න නැවතත් ඔප්පු කරයි.

මාස හතක් ඇතුළත එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 5 සීමාව ඉක්මවීම ශක්තිමත් ප්‍රේෂණ ගලා ඒමක් පිළිබිඹු කරන අතර, එය විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ක්‍රමයෙන් වැඩිවන සංඛ්‍යාව සහ මුදල් රට වෙත ගෙන්වා ගැනීමේදී විධිමත් බැංකු මාර්ග කෙරෙහි වර්ධනය වන නැඹුරුව යන දෙකම ප්‍රතිඹිබිත කරයි.

විධිමත් නාලිකා කෙරෙහි විශ්වාසය

වාර්තාගත ප්‍රේෂණ ඉහළ යාම සඳහා ප්‍රධාන හේතු ලෙස වැඩිදියුණු වූ විනිමය අනුපාත සහ විධිමත් මූල්‍ය ක්‍රමය කෙරෙහි වැඩිවන විශ්වාසය බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත. 2022 වර්ෂයේ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් බොහෝ විදේශ ශ්‍රමිකයන් අවිධිමත් මුදල් හුවමාරු ජාල වෙත යොමු වූ නමුත්, ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ ස්ථාවරීකරණය සහ මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් නිල නාලිකා ඔස්සේ නැවත මුදල් ගලා ඒමට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හේතු වී ඇත.

කලාපීය රැකියා අවස්ථා ප්‍රේෂණ ගලා ඒමට ඉවහල් වෙයි

ප්‍රේෂණ ගලා ඒමෙහි සැලකිය යුතු කොටසක් මැදපෙරදිග රටවල නිරත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ගෙන් මෙන්ම යුරෝපීය සහ නැගෙනහිර ආසියාතික රටවල ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවන්ගෙන් ද ලැබේ. මෙම කලාපවල දක්ෂ හා අර්ධ දක්ෂ ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් සඳහා ඇති ඉල්ලුම ශක්තිමත්ව පවතින අතර, රටේ ගෙදරදොර වෙත ආදායම් ස්ථිරව ගෙනෙනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථ ජීවිත රාශියක්, විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල, ප්‍රේෂණ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් ලෙස යොදා ගන්නා අතර, ඒ මගින් අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය සේවා සහ දිනෙදා ජීවන වියදම් ඉටු කරගනු ලැබේ.

යළිත් ගොඩ නැගීම සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්

ශ්‍රී ලංකාව IMF සහාය ඇති ආර්ථික සුළු ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක් ඔස්සේ ගමන් කරන ගමන් ම මෙම සන්ධිස්ථානය සටහන් වී ඇත. ශක්තිමත් ප්‍රේෂණ ගලා ඒම රටේ විදේශ සංචිත ශක්තිමත් කිරීමට, රුපියල් මත පීඩනය අඩු කිරීමට සහ මහ බැංකුවට මුදල් ප්‍රතිපත්තිය කළමනාකරණය කිරීමේදී වැඩි නම්‍යශීලිත්වයක් ලබා දීමට ආධාරවේ.

වත්මන් ප්‍රවණතා දිගටම පවතී නම් සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහා ප්‍රේෂණ ගණන්කිරීම නව වාර්තාවක් ස්ථාපිත කළ හැකි බව ආර්ථික විශේෂඥයන් අපේක්ෂා කරන අතර, වසරේ ඉතිරි කාලය තුළ ද මෙම ගතිය පවත්වාගෙන යා හැකි බව ද ඔවුහු විශ්වාස කරති. රෙගුලාකරණය ලද මූල්‍ය ආයතන ඔස්සේ ගලා ඒමට ලැබෙන විදේශ ශ්‍රමික ආදායම් ප්‍රමාණය තව දුරටත් ඉහළ නැංවීම සඳහා විධිමත් ගෙවීම් යාන්ත්‍රණ සරල කිරීමේ අදහස රජය ද දක්වා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සිය නූතන ඉතිහාසයේ කෝලාහලකාරීම කාල සීමාවලින් එකක් ගෙවා ආර්ථික ස්ථාවරත්වය නැවත ගොඩ නගමින් සිටින මෙම මොහොතේ, ශ්‍රී ලාංකික විදේශ ශ්‍රමිකයන් සහ ඩයස්පෝරා ප්‍රජාවේ ස්ථිරසාර දායකත්වය ජාතික යළිත් නැගිටීමේ ප්‍රයත්නයේ ශිලා ස්ථම

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss