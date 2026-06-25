අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්රී ලංකාව සැලසුම් කරයි
තරුණ පරිශීලකයින් අන්තර්ජාලයේ ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්රියා කරයි
රටේ තරුණ පරම්පරාවේ මානසික සෞඛ්යය සහ අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ අරමුණින්, අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන්ට සමාජ මාධ්ය වේදිකාවලට ඇතුළු වීම සීමා කිරීමට ශ්රී ලංකාව පියවර ගනිමින් සිටී.
යෝජිත සීමාවන්ගේ තේරුම
යෝජිත පියවරයන් යටතේ, අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන්ට සමාජ මාධ්ය වේදිකාවලට ප්රවේශ වීම තහනම් කෙරෙනු ඇති අතර, එමඟින් අඩු වයසේ දරුවන්ගේ ඩිජිටල් අත්දැකීම් නියාමනය කිරීමට උත්සාහ කරන රාශියක් රටවල් අතරට ශ්රී ලංකාවද එක්වනු ඇත. නිරීක්ෂණයකින් තොරව සමාජ මාධ්ය භාවිතය තරුණ පරම්පරාවට ඇති කළ හැකි අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව, ඒ අතර හානිකර අන්තර්ගතයට නිරාවරණය වීම, සයිබර් කාරිය සහ මානසික යහපැවැත්ම ඛාදනය වීම ඇතුළුව, ප්රතිපත්ති立案කරුවන් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල මෙම මුලපිරීම පිළිබිඹු කරයි.
කලාපීය හා ගෝලීය ප්රවණතාවක්
ශ්රී ලංකාවේ යෝජිත පියවර පුළුල් ජාත්යන්තර ප්රවණතාවකට අනුකූල වේ. ඕස්ට්රේලියාව වැනි රටවල් දැනටමත් අඩු වයසේ දරුවන්ගේ සමාජ මාධ්ය ප්රවේශය සීමා කිරීම ඉලක්ක කරගත් සමාන නීති සම්පාදනය කර හෝ සාකච්ඡා කර ඇති අතර, ඩිජිටල් යුගයේ ළමා ආරක්ෂාව කෙරෙහි රජයන් ප්රවේශ වන ආකාරයේ ගෝලීය වෙනසක් ඒ මඟින් සංඥා කෙරේ.
තීරණය පෙළඹවූ කනස්සල්ල
දරුවන් සහ නව යොවුන් විය ළමයින් අතර අධීක්ෂණයකින් තොර සමාජ මාධ්ය භාවිතය හා සම්බන්ධ අවදානම් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ක්රමයෙන් පිළිගෙන ඇත. ප්රධාන කනස්සල්ලට ඇතුළත් වන්නේ:
- අනුචිත හෝ හානිකර අන්තර්ජාල අන්තර්ගතයට නිරාවරණය වීම
- සයිබර් කාරිය සහ අන්තර්ජාල හිරිහැරයේ වැඩිවන අනුපාත
- මානසික සෞඛ්යය සහ අධ්යාපනික කාර්යසාධනය කෙරෙහි ඍණාත්මක බලපෑම්
- අන්තර්ජාල ගොදුරු සොයන්නන් සහ සූරාකෑමට ගොදුරු වීමේ අවදානම
ඉදිරියේ ඇති ක්රියාත්මක කිරීමේ අභියෝග
යෝජනාවේ අභිප්රාය ළමා සුභසාධන ආධාරකරුවන් විසින් පොදුවේ පිළිගෙන ඇතත්, එවැනි සීමාවන් ප්රායෝගිකව ක්රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳ ප්රශ්න ඉතිරිව පවතී. සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයින්ගේ වයස සත්යාපනය කිරීම සහ වේදිකාවන් වගකිව යුතු ලෙස තබා ගැනීම, ප්රතිපත්තිය තවදුරටත් සංවර්ධනය කෙරෙමින් පවතිද්දී බලධාරීන් විසඳා ගත යුතු සැලකිය යුතු තාක්ෂණික හා නියාමන අභියෝග ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
සාකච්ඡා ඉදිරියට යත්ම, දිවයිනේ දෙමාපියන්, අධ්යාපනඥයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, ඉතා සම්බන්ධිත ලෝකයක ශ්රී ලංකාවේ දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවසාන රාමුව හැඩගස්වා ගැනීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.