ශ්රී ලංකාව 2023 සිට ලැබී නොමැති භාණ්ඩ සඳහා ගෙවූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1ක් සම්බන්ධයෙන්yelp පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරයි
දැවැන්ත වෙළඳ ගෙවීම් විෂමතාවය සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් ජනාධිපති නියෝගයෙන් අරඹයි
රටට කිසිදා නොලැබුණු ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා ගෙවූ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් රටෙන් බැහැරවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා තහවුරු කර ඇත. 2023 වර්ෂය දක්වා දිවෙන මෙම සැකසහිත ගනුදෙනු, දූපත් රාජ්යයේ ආනයන හා වෙළඳ තීරණ පද්ධතිය තුළ සිදු විය හැකි මූල්ය වංචා හා අක්රමිකතා සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ගැටළු මතු කර ඇත.
කියනු ලබන වංචාවේ පරිමාණය
සම්බන්ධ වී ඇති විශාල මුදල ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය හා ව්යාපාරික ක්ෂේත්රය කම්පනයට පත් කර ඇත. ශ්රී ලාංකික වෙරළට අදාළ භාණ්ඩ කිසිවක් නොපැමිණියද, ඉතා විශාල විදේශ විනිමය ප්රමාණයක් රටෙන් පිටවීමට ඉඩ ලැබුණේ කෙසේද යන්න දැන් අධිකාරීන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති. රට තවමත් ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් සිටින පසුබිමක, විදේශ විනිමය සංචිතවල ඕනෑම විශාල වංචාකාරී හරවා යැවීමක් ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රයත්නයන්ට දරුණු පහරක් වනු ඇත.
- කිසිදා භාරදෙනු නොලැබූ භාණ්ඩ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න ගෙවීම් සිදු කර ඇත
- මෙම ගනුදෙනු 2023 සිට ඉදිරියට සිදු වූ බව වාර්තා වේ
- ජනාධිපති දිසානායක මහතා පෞද්ගලිකව පරීක්ෂණය ක්රියාත්මක බව තහවුරු කර ඇත
- වෙළඳ ගෙවීම් රාමුව තුළ ඇති විය හැකි දුර්වලතා පරීක්ෂකයින් විමර්ශනය කරමින් සිටිති
රජය වගවීම සහතික කිරීමට ප්රතිඥා දෙයි
පරීක්ෂණය ප්රසිද්ධියේ පිළිගැනීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණය, වගකිව යුත්තන් ගෙන් වගකීම ඉල්ලා සිටීමට පාලනය අදිටන් කරගෙන ඇති බව සංඥා කරයි. 2022 ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය තත්ත්වය තවමත් ඉතා සංවේදී අවස්ථාවක පවතින අතර, දෘඩ මුදල්වල ඕනෑම නීති විරෝධී බැහැරවීමක් ජාතික ආර්ථික ආරක්ෂාවේ කාරණයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම ගනුදෙනු පිටුපස ඇති සත්යය හෙළිදරව් කිරීමට සහ වගකිව යුත්තන් නීතියේ පූර්ණ බලයට යටත් කිරීමට රජය කැපවී සිටින බව ජනාධිපතිවරයා මෙම කාරණය ආමන්ත්රණය කිරීමේදී සඳහන් කළේය.
අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ අවුලුවා නොගෙන මෙතරම් විශාල ගෙවීම් ක්රියාත්මක කළේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්රයක් ගොඩනැගීම සඳහා ණය ලිපි, ආනයන ලේඛන සහ බැංකු වාර්තා සූක්ෂ්මව පරීක්ෂා කිරීමට පරීක්ෂකයින් බලාපොරොත්තු වේ. මූල්ය නියාමකයින් සහ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන පරීක්ෂණයේ කොටසක් ලෙස සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව විශ්වාස කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිමත් වීමට ඇති ඇඟවුම්
මෙම බැහැරවීම වංචාකාරී බව ඔප්පු වුවහොත්, එය ශ්රී ලංකාවේ සියුම් ගෙවීම් ශේෂ තත්ත්වය තවදුරටත් සංකීර්ණ කළ හැකි අතර ආයෝජක විශ්වාසය යටපත් කළ හැකි බව ආර්ථික විශේෂඥයින් හා වෙළඳ විශ්ලේෂකයින් අනතුරු අඟවයි. රට ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ ඉහළ මූල්ය විනයක් හා මූල්ය පාලනයේ විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටින බේල්අවුට් වැඩසටහනක් යටතේ සමීපව කටයුතු කරමින් සිටී.
පරීක්ෂණය ක්රියාත්මකව පවතින අතර, අධිකාරීන් ඔවුන්ගේ විමර්ශනයන් ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර ජනතාව ඉදිරියට පැමිණෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික විශ්වසනීයත්වයට හා ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයට දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි ගමන් මඟ ගැන මහජනතාව හා ව්යාපාරික ප්රජාව සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.