ශ්රී ලංකාව කාර්යබහුලම දුම්රිය මාර්ග සඳහා ඓතිහාසික දුම්රිය විද්යුත්කරණ ව්යාපෘතියට අනුමැතිය ලබාදෙයි
නවීන දුම්රිය ගමනාගමනය කරා තීරණාත්මක පියවරක්
ශ්රී ලංකාව, රටේ කාර්යබහුලම හා මගීන් වැඩිම ගනුදෙනු ඇති දුම්රිය මාර්ග ඉලක්ක කරගනිමින් ක්රියාත්මක කෙරෙන වඩාත් අභිලාෂකාමී දුම්රිය විද්යුත්කරණ ව්යාපෘතියකට සිය අනුමැතිය ලබාදී තිබෙන අතර, මෙය දශක ගණනාවක් තුළ ජාතික දුම්රිය ජාලයට සිදු කෙරෙන වඩාත් සැලකිය යුතු ප්රවර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ව්යාපෘතිය ඇතුළත් කරන්නේ කුමක්ද?
අනුමත ව්යාපෘතිය මගින් ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය ජාලයේ දිර්ඝ ලක්ෂණයක් වී ඇති යල් පැන ගිය ඩීසල් පද්ධති ප්රතිස්ථාපනය කරමින්, ඉහළ මගී ඝනත්වයක් සහිත දුම්රිය මාර්ග දිගේ විද්යුත් ශක්ති පද්ධති හඳුන්වාදීම සිදු කෙරෙනු ඇත. විද්යුත්කරණ කටයුතු සමඟම, දෛනික මගීන් සහ දුරස්ථ ගමන් කරන්නන් සඳහා සමස්ත අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගනිමින් දුම්රිය ස්ථාන යටිතල පහසුකම් පුළුල් ලෙස නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහනක් ද ව්යාපෘතියට ඇතුළත් වේ.
ස්ථාන පහසුකම් නවීකරණය මගින් ඉලක්ක කරගත් මාර්ගවල පවතින අධික ජනතාව, මගී ආරක්ෂාව, සහ වේදිකා හා අන්තිම ස්ථාන පහසුකම්වල සාමාන්ය තත්ත්වය පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන ගැටළු විසඳෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
එය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය ජාලය විශේෂයෙන් කොළඹ අවට දිස්ත්රික්ක සමඟ සම්බන්ධ කරන බස්නාහිර පළාත් මාර්ග දිගේ මිලියන ගණනක් මගීන් සඳහා ජීවමාන ධමනියක් ලෙස ක්රියා කරයි. පවතින ඩීසල් පදනම් කරගත් පද්ධතිය අකාර්යක්ෂමතාව, පාරිසරික බලපෑම, සහ වර්ධනය වන මගී ඉල්ලුමට සමගාමීව ඉදිරියට යාමට නොහැකිවීම සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම විවේචනයට ලක්ව ඇත.
විද්යුත්කරණය, වේගවත්, විශ්වසනීය, සහ පාරිසරිකව තිරසාර දුම්රිය සේවා සැපයිය හැකි පරිවර්තනීය පියවරක් ලෙස පොදුවේ සලකනු ලැබේ. දකුණු හා අග්නිදිග ආසියාවේ රටවල් විද්යුත් නාගරික හා අන්තර් නගර දුම්රිය සේවා සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, මෙම අනුමැතිය ශ්රී ලංකාවේ ද ඒ දිශාවට ඇති අභිලාෂය පැහැදිලි කරයි.
පුළුල් සංවර්ධන ඇඟවුම්
කාබන් විමෝචනය අඩු කිරීම සහ පොදු ප්රවාහන යටිතල පහසුකම් නවීකරණය සම්බන්ධ ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීමට මෙම ව්යාපෘතිය දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කාර්යක්ෂම, විද්යුත් දුම්රිය ජාලයක් මඟින් විශාල කොළඹ ප්රදේශය පීඩාවට පත් කරන නිදන්ගත මාර්ග තදබදය සමනය කිරීමටත්, ශ්රී ලංකාවේ මෑත ආර්ථික අභියෝග හමුවේ විශේෂයෙන් හදිසි ගැටළුවක් වී ඇති ආනයනික පොසිල ඉන්ධන මත රඳා පැවතීම අඩු කිරීමටත් හැකිවනු ඇත.
ඉහළ ඝනත්ව දුම්රිය මාර්ගවල විද්යුත්කරණය, ශ්රී ලාංකිකයන් දිවයිනේ ගමන් කරන, රැකියාවට යන, සහ සම්බන්ධ වන ආකාරය වෙනස් කරන පරම්පරාවක ආයෝජනයක් නියෝජනය කරයි.
ඉදිරි දැක්ම
සම්පූර්ණ ක්රියාත්මක කිරීමේ විස්තර, කාලසීමාවන් සහ අරමුදල් සැලසුම් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් නොකළ ද, ව්යාපෘතිය සඳහා ලබාදුන් නිල අනුමැතිය තීරණාත්මක転換 ලක්ෂ්යයක් ලෙස සැලකේ. ප්රවාහන, බලශක්ති, සහ නාගරික සැලසුම් අංශවල පාර්ශ්වකරුවන්, රජය මෙම අනුමැතිය භූමි මත ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රගතියක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට කෙතරම් ඉක්මනින් ක්රියා කරයිද යන්න සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
සෑම දිනකම දුම්රිය සේවාව මත රඳා සිටින ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන ගණනාවකට, පිරිසිදු, වේගවත්, සහ වඩා හොඳ සේවා පහසුකම්වලින් සමන්විත දුම්රිය ව්යවස්ථාවක පොරොන්දුව කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව ඉෂ්ට කෙරේ නම් ඉතාමත් ගැළපේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.