හිටපු ශ්රී ලංකා අධිකරණ අමාත්යවරයාගේ පුත්රයා අල්ලස් චෝදනා මත අත්අඩංගුවට
උසස් පෙළේ අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශපාලන මහල් කම්පනයට ලක් කරයි
අල්ලස් පිළිගැනීමේ සැකය මත හිටපු අධිකරණ අමාත්යවරයෙකුගේ පුත්රයෙකු ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් දිනාගෙන රටේ ඉහළ පෙළේ කව්තුළ දූෂණය පිළිබඳ නැවුම් ප්රශ්න මතු කර ඇත.
දූෂණ විරෝධීyelp විමර්ශකයින් විසින් සිදු කරන ලද මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ජ්යෙෂ්ඨ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සම්බන්ධව මෑත මාසවලදී මතු වූ කැපී පෙනෙන නඩු අතරින් එකක් ලෙස සලකනු ලැබේ. කියන ලද අල්ලසේ නිශ්චිත විස්තර සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන මෙම නඩුව ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකා බලමින් සිටී.
අත්අඩංගුවට ගැනීම පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරයේ කොටසක්
රටේ ආයතනවලට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ව්යාප්ත වී ඇතැයි බොහෝ විවේචකයන් තර්ක කරන දූෂණය මැඩලීමට දේශීය වශයෙන් මෙන්ම අන්තර්ජාතික හවුල්කරුවන් ලෙස ශ්රී ලංකාව මත වර්ධනයන් වන පීඩනයක් පවතින අවස්ථාවක මෙම රඳවා ගැනීම සිදු වී ඇත. දේශපාලන සම්බන්ධතා නොතකා බලවත් පුද්ගලයන් වගකිවයුතු කිරීමට දැඩි කැපවීමක් ඇති බව රජය මෑතකාලීනව සංඥා කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී ආයතනවලට අල්ලස් හා මූල්ය වැරදි සම්බන්ධයෙන් සැකපිට සිටින පුද්ගලයන් විමර්ශනය කිරීමට හා රඳවා ගැනීමට බලය ඇති අතර, සුවිශේෂ පවුල් සම්බන්ධතා ඇති නඩු වුවද ඒවා හඹා යාමට සූදානම් බව මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම ප්රතිබිම්බ කරයි.
මහජන ප්රතිචාරය සහ දේශපාලන ඇඟවීම්
අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය ශ්රී ලාංකිකයන් අතර පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇත; ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති අයට දණ්ඩ නොලැබෙන සංස්කෘතියක් පවතිනවා යැයි දිගු කලක් තිස්සේ කලකිරීම ප්රකාශ කර ඇත. නීතිය සමාන ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමට රටේ ඇති කැපවීම පරීක්ෂා කරන වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස මෙම නඩුව ක්රියා කළ හැකි බව විචාරකයන් පෙන්වා දී ඇත.
හිටපු අධිකරණ අමාත්යවරයාගේ අනන්යතාව සහ අල්ලස් චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය, විමර්ශනය ඉදිරියට ගොස් නඩුව නීතිමය ක්රමය හරහා ගමන් කරත්ම වඩාත් පැහැදිලි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම අවස්ථාවේදී තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් ප්රකාශයට පත් කර නොමැති නමුත්, විමර්ශන දිගටම සිදු වෙමින් පවතින බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.